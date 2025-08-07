¿Es bueno bañarse con agua fría? Esto dicen los expertos

Los beneficios más mencionados incluyen una notable reducción del estrés percibido, aumento en los niveles de energía, mejor calidad del sueño y mayor tolerancia al dolor. Foto: Getty Images

En los últimos años, la práctica de ducharse con agua fría o sumergirse en agua fría se ha convertido en una tendencia global asociada con el bienestar físico y mental. Sin embargo, esa práctica, para algunos incómoda, ha dejado de ser una rareza para convertirse en un hábito cada vez más recomendado por médicos, fisioterapeutas y atletas de alto rendimiento.

Más allá del fervor que ha despertado en redes sociales y métodos alternativos, el uso terapéutico del frío empieza a consolidarse con base científica. Se trata de una exposición breve...