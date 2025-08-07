No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bienestar y Amor
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Es bueno bañarse con agua fría? Esto dicen los expertos

Tomar duchas frías podría reducir hasta en un 29 % los días de enfermedad. Conozca cómo el agua fría puede convertirse en una aliada poderosa para su salud física, mental y emocional.

Diego Alejandro Suárez Guerrero
Diego Alejandro Suárez Guerrero
07 de agosto de 2025 - 02:00 p. m.
Los beneficios más mencionados incluyen una notable reducción del estrés percibido, aumento en los niveles de energía, mejor calidad del sueño y mayor tolerancia al dolor.
Los beneficios más mencionados incluyen una notable reducción del estrés percibido, aumento en los niveles de energía, mejor calidad del sueño y mayor tolerancia al dolor.
Foto: Getty Images

En los últimos años, la práctica de ducharse con agua fría o sumergirse en agua fría se ha convertido en una tendencia global asociada con el bienestar físico y mental. Sin embargo, esa práctica, para algunos incómoda, ha dejado de ser una rareza para convertirse en un hábito cada vez más recomendado por médicos, fisioterapeutas y atletas de alto rendimiento.

Más allá del fervor que ha despertado en redes sociales y métodos alternativos, el uso terapéutico del frío empieza a consolidarse con base científica. Se trata de una exposición breve...

Diego Alejandro Suárez Guerrero

Por Diego Alejandro Suárez Guerrero

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en comunicación creativa y medios emergentes.dasuarez@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo

Estilo de Vida

Bienestar y amor

Vida Sana

Envejeser

Envejecer

Razones por las que es bueno bañarse con agua fría

Beneficios de bañarse con agua fría

Por qué es bueno bañarse con agua fría

Es bueno bañarse con agua fría

Qué pasa si me baño con agua fría

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar