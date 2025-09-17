Recomendaciones de expertos para subir un puente en plena carrera

V Foto: Getty Images

En medio de una carrera de running, no hay obstáculo que intimide más a los corredores que la presencia de un puente. La pendiente, aunque breve, suele convertirse en una pared invisible que corta el ritmo y desgasta las piernas. Para muchos, ese tramo es el punto de quiebre: unos lo aprovechan como reto para ganar ventaja, mientras que otros lo sufren y pierden la cadencia.

La clave está en cómo se enfrenta ese instante. No es lo mismo llegar al inicio del ascenso con un paso descontrolado que hacerlo con una estrategia clara. La respiración, la postura, la dosificación del esfuerzo y hasta la actitud mental marcan la diferencia entre dominar el puente o dejarse vencer por él.

A partir de la experiencia en carreras urbanas, Laura Restrepo, entrenadora de atletismo y corredora de fondo de Corre Caminos, sostiene que el mayor error es querer atacar el puente con la misma intensidad que el resto del recorrido.

“La pendiente exige una adaptación inmediata. El corredor debe acortar la zancada, inclinar levemente el tronco hacia adelante y mantener la mirada fija en un punto más arriba del puente, no en sus pies. Esto ayuda a mantener la línea del cuerpo y evita que el esfuerzo sea mayor al necesario”, dijo y agregó que su secreto no es la velocidad, sino la economía del movimiento.

En esa misma línea Andrés Camargo, fisioterapeuta deportivo y especialista en rendimiento de la misma entidad, coincide en que el control del esfuerzo es lo que permite atravesar un puente sin que se convierta en una barrera mental. “Cuando se enfrenta una subida, el cuerpo empieza a demandar más oxígeno y eso dispara la sensación de fatiga. Por eso hay que regular la respiración con un ritmo constante, inspirando por la nariz y exhalando por la boca. Si el corredor hiperventila o acelera de golpe, se quedará sin aire justo en el tramo donde más lo necesita”.

La combinación entre técnica y cuidado físico se vuelve esencial. Restrepo recalca que la preparación debe comenzar mucho antes de la competencia. En sus palabras, “quien entrena en terreno plano no está listo para los cambios de desnivel. Es recomendable incluir cuestas cortas en los entrenamientos, incluso series de apenas 50 a 100 metros, para que las piernas aprendan a responder al estímulo. Así, el día de la carrera, el puente no será una sorpresa, sino un reto que el cuerpo ya reconoce”.

Camargo complementa este punto al señalar que no basta con entrenar la musculatura de las piernas. “El corredor necesita fuerza en el core, es decir, en la zona abdominal y lumbar. Un cuerpo fuerte en el centro permite sostener mejor la postura al subir y también proteger la espalda en la bajada. Muchos creen que la subida es lo más duro, pero la bajada del puente suele ser el lugar donde aparecen dolores si no se controla el impacto”.

La parte mental tampoco puede pasarse por alto. Restrepo insiste en que los puentes deben asumirse como tramos cortos y no como obstáculos insuperables. “Un puente rara vez dura más de 300 o 400 metros. Si el corredor lo visualiza como un objetivo pequeño, su mente se calma y su cuerpo responde mejor. Repetirse frases como ‘son solo unos segundos más’ puede marcar una gran diferencia”.

Camargo añade que la visualización previa es una herramienta poderosa. “Antes de la carrera, conviene recorrer mentalmente el trayecto e imaginar cómo se enfrentará el puente. Al tener claro el plan, se reduce la ansiedad y el corredor se siente más seguro. No se trata de adelantarse al sufrimiento, sino de preparar la mente para responder de manera automática”.

En la práctica, hay detalles sencillos que ayudan. Por ejemplo, no cambiar bruscamente de ritmo al inicio de la subida. Restrepo explica que un error común es apurar el paso antes del puente para ‘ganar tiempo’, pero eso termina generando fatiga innecesaria. Mejor es mantener el mismo ritmo y dejar que la pendiente lo ajuste naturalmente. Camargo, por su parte, recuerda que el braceo acompasado es fundamental: “Los brazos no son adorno. Un movimiento firme, pero controlado, ayuda a impulsar al cuerpo hacia arriba y estabiliza el ritmo de la zancada”.

Ya en la bajada, la recomendación es no dejarse llevar por la inercia. Aunque parece un respiro, es también un momento de riesgo. “El descenso invita a soltar las piernas, pero si el corredor no frena ligeramente el impacto, las rodillas y los tobillos sufren demasiado. Lo mejor es alargar un poco la zancada, sin perder el control, y mantener el tronco erguido para amortiguar cada pisada”, subraya Camargo.

Al final, subir un puente en plena carrera no depende solo de la fuerza física, sino de la estrategia integral. Preparar el cuerpo con entrenamientos específicos, cuidar la respiración, mantener una postura adecuada y asumir mentalmente el reto son los factores que hacen la diferencia. “Un corredor no puede ver el puente como un enemigo, sino como una oportunidad de probar su resistencia. Si se enfrenta con calma y técnica, al llegar a la cima no solo seguirá en la carrera, sino que sentirá que la domina con confianza”, concluye Restrepo.

