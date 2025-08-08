Recomendaciones para evitar esguinces y fracturas en la tercera edad

Una de las grandes recomendaciones de ambos expertos es no esperar a que ocurran las caídas para actuar. Si bien muchas personas buscan ayuda cuando ya ha ocurrido una lesión, lo ideal es anticiparse. Foto: Getty Images

Envejecer no tiene por qué ser sinónimo de fragilidad. A pesar de que el paso del tiempo trae consigo cambios naturales en el cuerpo, como la pérdida de masa muscular, la disminución de la densidad ósea o el deterioro del equilibrio, hay maneras efectivas de prevenir lesiones comunes en la tercera edad, especialmente los temidos esguinces y fracturas.

Con preparación, información y compromiso, es posible reducir significativamente el riesgo y mantener una vida activa y segura.

Según cifras del Ministerio de Salud de Colombia en la segunda actualización semestral de 2025, más del 30 % de las personas mayores de 65 años han sufrido al menos una caída en el último año, y muchas de ellas resultan en lesiones óseas o articulares. Los adultos mayores son especialmente propensos a fracturas en muñecas, caderas y tobillos, así como a esguinces de rodilla o de tobillo, que pueden limitar severamente su independencia y calidad de vida.

“El primer paso para evitar lesiones en la vejez es entender que el cuerpo está cambiando, pero eso no significa resignarse a la inactividad”, explica la fisioterapeuta Laura Restrepo, quien trabaja con el Ministerio de Salud. Desde su experiencia, muchos accidentes se deben más a la falta de preparación que al envejecimiento en sí.

Con el tiempo, los músculos pierden fuerza, los reflejos se hacen más lentos, y la visión y el oído disminuyen. Todos estos factores, combinados con la disminución de la densidad ósea (osteopenia u osteoporosis), aumentan el riesgo de caídas. Sin embargo, Restrepo insiste en que se puede fortalecer el cuerpo a cualquier edad.

“Un adulto mayor puede mejorar su equilibrio, su resistencia y su coordinación a través de ejercicios específicos. No se trata de ir a un gimnasio a levantar pesas, sino de rutinas suaves pero constantes, como caminar, hacer yoga adaptado o ejercicios de equilibrio con apoyo”, señala la experta.

Las prácticas son:

• Ejercicios de fortalecimiento muscular: especialmente en piernas, caderas y tronco, para ganar estabilidad.

• Rutinas de equilibrio y propiocepción: para mejorar la percepción del cuerpo en el espacio.

• Flexibilidad y estiramiento: para mantener la movilidad articular.

• Entrenamiento funcional: es decir, movimientos que simulan acciones de la vida diaria, como levantarse de una silla, subir escalones o alcanzar objetos.

Un punto clave para reducir las lesiones es revisar el entorno cotidiano del adulto mayor. En este aspecto, el doctor Alfonso Gaitán, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Externado, advierte que “la mayoría de los esguinces y fracturas no ocurren en la calle, sino dentro del hogar”.

Cables sueltos, alfombras mal colocadas, pisos resbalosos, escaleras sin barandas y baños sin barras de apoyo son factores de riesgo invisibles que conviven a diario con quienes más deberían evitar accidentes. Según Gaitán, hacer una revisión de seguridad en casa es una estrategia económica y efectiva.

“El baño es una de las zonas más peligrosas. Un piso mojado puede provocar una caída grave. Instalar barras de apoyo, alfombras antideslizantes y un asiento en la ducha puede marcar la diferencia”, comenta el médico, quien también sugiere asegurar bien las alfombras, evitar muebles con bordes afilados y garantizar una buena iluminación, especialmente en pasillos y escaleras.

Otro consejo práctico es usar calzado adecuado dentro del hogar: “Nada de pantuflas sueltas o zapatos viejos. Se necesita un calzado cerrado, con suela antideslizante y buen soporte para el tobillo”, agrega.

Prevenir fracturas también pasa por cuidar los huesos desde adentro. La alimentación juega un papel clave en mantener una estructura ósea resistente y preparada para soportar golpes o movimientos bruscos.

El calcio y la vitamina D son esenciales, especialmente en mujeres posmenopáusicas, donde la pérdida ósea es más rápida. “Una dieta rica en lácteos, vegetales de hoja verde, pescado azul y frutos secos es fundamental. Y si la exposición al sol es limitada, puede ser necesario suplementar vitamina D”, recomienda Restrepo.

Gaitán complementa: “El hueso es un tejido vivo que se renueva constantemente. Pero para que eso ocurra de manera eficiente, necesita nutrientes, actividad física y control hormonal. Hay que hacerse chequeos regulares, especialmente si hay antecedentes de osteoporosis”.

Para los adultos mayores que ya presentan pérdida de densidad ósea, los tratamientos médicos con bifosfonatos u otros fármacos deben ser considerados, siempre bajo supervisión médica. La prevención no solo es ejercicio y dieta, también es diagnóstico oportuno.

Aunque suele dejarse de lado, el estado mental del adulto mayor influye directamente en el riesgo de lesiones. Un anciano que vive en alerta, con buena memoria y sin deterioro cognitivo, suele reconocer los peligros y actuar con precaución.

“Las caídas también están relacionadas con cuadros de desorientación, mareo, insomnio o efectos secundarios de medicamentos”, apunta Restrepo. Por eso recomienda una evaluación médica integral que incluya revisión de tratamientos, control de la presión arterial, niveles de azúcar y salud neurológica.

Además, el aislamiento social y la depresión pueden llevar al descuido personal, menor actividad física y menos conciencia corporal. Promover la vida social, la participación en grupos y el acompañamiento familiar también son formas de prevención.

Cuando una persona mayor sufre una caída, incluso si no hay fractura, el miedo a volver a caerse puede ser paralizante. Esto genera un círculo vicioso: el adulto deja de moverse por miedo, pierde fuerza y equilibrio, y aumenta su riesgo de una nueva caída.

“El miedo inmoviliza. Es importante hacer rehabilitación física y emocional. Muchos adultos pueden recuperar su confianza con apoyo, ejercicios adecuados y una buena red de cuidado”, indica Gaitán.

Restrepo también destaca que “la rehabilitación debe comenzar lo antes posible, adaptada al nivel de la lesión. Incluso una fractura de cadera, con buen tratamiento, no tiene por qué significar el fin de la autonomía”.

Prepararse desde antes

Una de las grandes recomendaciones de ambos expertos es no esperar a que ocurran las caídas para actuar. Si bien muchas personas buscan ayuda cuando ya ha ocurrido una lesión, lo ideal es anticiparse.

“Desde los 50 años ya se pueden adoptar hábitos que reduzcan el riesgo futuro. El envejecimiento activo es una inversión a largo plazo”, dice Gaitán. En eso coincide Restrepo: “La prevención comienza por entender que uno tiene el poder de preparar su cuerpo y su entorno. No hay que resignarse al deterioro”.

Recomendaciones prácticas

1. Evaluación médica anual: chequeo de huesos, músculos, vista y audición.

2. Actividad física regular: al menos tres veces por semana, con ejercicios suaves y dirigidos.

3. Revisión del hogar: eliminar riesgos de caída y adaptar espacios clave como el baño.

4. Dieta balanceada: rica en calcio, proteínas, vegetales y con exposición moderada al sol.

5. Atención a la salud mental: mantener la mente activa y la vida social en movimiento.

6. Apoyo emocional y familiar: clave para la motivación y la seguridad cotidiana.

Envejecer con seguridad no es cuestión de suerte. Es el resultado de decisiones conscientes, acciones diarias y apoyo multidisciplinario. La tercera edad puede ser una etapa de plenitud, si se enfrenta con preparación y conocimiento. Los esguinces y fracturas no tienen por qué formar parte del camino.