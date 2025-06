Recomendaciones para no caer en la productividad tóxica

Por años, la productividad ha sido vista como un símbolo de éxito, eficiencia y compromiso Foto: Getty Images

La productividad ha sido vista como un símbolo de éxito, eficiencia y compromiso. En un mundo que avanza sin pausa, trabajar más, dormir menos y mantenerse ocupado las 24 horas se ha convertido en una especie de mantra moderno. Sin embargo, cada vez más expertos advierten sobre los riesgos de esta mentalidad, alertando sobre la llamada ‘productividad tóxica’, un fenómeno que afecta tanto la salud mental como física de millones de personas.

“Nos han hecho creer que valemos por lo que producimos, no por lo que somos”, señala el psicólogo clínico y consultor organizacional Julián Reyes, coautor del libro Gana Tiempo, Gana Vida. Según Reyes, esta obsesión por la productividad ha llevado a que muchas personas se vean atrapadas en una espiral de autoexigencia sin límites, donde descansar se percibe como una pérdida de tiempo. “En las sesiones clínicas escucho constantemente frases como: ‘me siento culpable si no hago nada’, ‘descansar me genera ansiedad’, o incluso ‘no sé cómo parar. Esto no es eficiencia, es sufrimiento disfrazado”, afirma.

Aunque no figura como un diagnóstico clínico formal, la productividad tóxica es un término cada vez más usado para describir una conducta compulsiva orientada a la eficiencia permanente. “Es cuando trabajar más deja de ser una elección y se convierte en una necesidad interna y constante, incluso cuando no hay urgencia”, explica Reyes.

Esta mentalidad puede manifestarse en horarios laborales extendidos, la incapacidad de desconectarse en vacaciones, la negación del descanso y la percepción de culpa cuando no se está ‘haciendo algo útil’.

Según el experto, uno de los principales orígenes de este fenómeno es el discurso cultural del ‘hustle’ o ‘trabaja hasta que lo logres’. Este se ha popularizado especialmente en redes sociales y en entornos emprendedores, donde se romantiza la idea de dormir tres horas, tener múltiples fuentes de ingreso y estar siempre disponible. “Es un discurso que glorifica el sacrificio y normaliza el agotamiento. Lo peor es que se vende como éxito”, comenta.

“El cuerpo humano no está diseñado para mantener niveles sostenidos de actividad sin descanso. Cuando lo obligamos a hacerlo, lo que ocurre no es más productividad, sino todo lo contrario: fatiga crónica, errores frecuentes, irritabilidad y enfermedades”, dice Reyes.

Además, desde una perspectiva social, la productividad tóxica puede alimentar dinámicas dañinas como la competencia extrema entre compañeros, la normalización del presentismo (estar en el lugar de trabajo sin ser realmente productivo) y una cultura de culpa por el autocuidado. “He trabajado con equipos en los que pedir vacaciones era visto como una debilidad. Eso es completamente insostenible”, asegura el psicólogo.

A continuación, el especialista ofrece una serie de recomendaciones prácticas para quienes deseen evitar o salir de la trampa de la productividad tóxica:

1. Redefinir el concepto de valor personal: “El valor de una persona no se mide por su agenda”, afirma Reyes. Es fundamental entender que descansar, disfrutar, tener momentos de ocio o simplemente “no hacer nada” también son formas válidas de vivir.

2. Establecer límites claros entre trabajo y vida personal: Esto incluye horarios definidos, evitar responder correos fuera del horario laboral y crear rituales de desconexión. “No basta con apagar el computador. También hay que apagar la mente”, dice.

3. Practicar el ocio sin culpa: El descanso no necesita ser ‘ganado’. Reyes sugiere incluir momentos de ocio en la planificación diaria, sin necesidad de justificarlos. “Ver una serie, dar un paseo o simplemente estar acostado viendo el techo son actividades legítimas”.

4. Cuestionar el mito de la multitarea: “Hacer muchas cosas a la vez no significa ser eficiente. Al contrario, dispersa la atención y agota el cerebro”. El experto recomienda enfocarse en una sola actividad por vez y respetar los tiempos naturales de concentración y desconexión.

5. Escuchar al cuerpo: El cuerpo suele emitir señales de alerta: dolores de cabeza, fatiga, falta de apetito o sueño irregular. “Ignorar estas señales es como tapar la luz del tablero del carro con una cinta negra”, advierte Reyes. “El cuerpo no se calla, solo grita más fuerte”.

6. Buscar apoyo profesional si es necesario: Cuando la ansiedad o el agotamiento persisten, es importante acudir a un especialista. “La terapia no es para cuando estás mal, es para aprender a estar mejor”, afirma.

¿Es posible ser productivo sin caer en lo tóxico?

Para Reyes, la clave está en diferenciar la productividad saludable de la compulsiva. “Ser productivo no es lo mismo que estar ocupado todo el tiempo. Es más bien saber cuándo avanzar y cuándo parar. Es como correr una maratón: si no administras tu energía, no llegas a la meta”.

Finalmente, insiste en que “no hacer nada” también es parte del proceso productivo. “Dormir, descansar, aburrirse… todo eso nutre la mente y el cuerpo. Hasta los teléfonos se apagan para cargar. Nosotros también lo necesitamos”.