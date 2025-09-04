Recomendaciones para reducir el dolor en las piernas tras una carrera larga

Después de una larga carrera, hasta un 63% de corredores sigue con dolor muscular a las 72 horas. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la práctica deportiva, muchas personas que completan carreras largas experimentan una molestia persistente en las piernas al día siguiente. Esa sensación de pesadez, rigidez o incluso dolor punzante puede dificultar retomar la actividad física con normalidad. Aunque suele ser temporal, la incomodidad puede hacer que algunos ralentice sus entrenamientos o incluso abandone por temor a lesionarse.

La buena noticia es que entender cuál es la causa de este malestar y aplicar algunas estrategias sencillas puede acelerar la recuperación y disminuir la intensidad del dolor. Saber cómo actuar puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y una recuperación ágil que permita continuar en forma sin contratiempos.

Por eso, especialistas explican con claridad cómo evitar esas molestias. El doctor Gustavo Rivera, fisioterapeuta con más de diez años de experiencia en rehabilitación deportiva del club de fútbol profesional Fortaleza, señala: “un recorrido progresivo, donde se aumente la distancia o intensidad sin saltarse fases, ayuda al cuerpo a adaptarse sin que aparezca un dolor agudo al día siguiente”. Complementa esta visión la entrenadora Alejandra Mora, licenciada en ciencias del ejercicio y experta en rendimiento deportivo de la Universidad Pedagógica, añade: “incluir ejercicios de movilidad y activación ligera justo después de la carrera reduce la rigidez y mejora cómo se siente la musculatura al día siguiente”.

Estos comentarios se apoyan en un estudio que analiza cómo cambia la solidez muscular después de una maratón. Investigadores midieron cómo varía el estado del músculo justo después, y luego 24, 48 y 72 horas tras la maratón, observando además cuánto tarda cada corredor en sentirse listo para reanudar el entrenamiento. El estudio, publicado en 2025 y realizado por BJ Winn en una revista de fisiología, se centró en medir el “módulo elástico de corte” —una forma de cuantificar la tensión interna del músculo— antes y después del maratón, tanto en corredores que usaban calzado muy acolchonado con placa como en quienes no.

La metodología incluyó 8.000 corredores de maratón, midiendo su tensión muscular antes de correr y luego a las 24, 48 y 72 horas de finalizada la prueba. Se cuantificó el aumento en el módulo elástico, se relacionó con el dolor referido y con la “listitud para correr”. Los resultados mostraron un aumento en la tensión muscular considerable—cerca de un 23% en general—y todavía mayor (31%) en quienes no usaban calzado con placa, comparado con un 17% en quienes sí lo usaban. Esa tensión elevada se correlacionó fuertemente con menor disposición para volver a entrenar.

Le puede interesar: Consejos para una carrera nocturna: cómo disfrutarla con seguridad y descanso

Además, el estudio observó que el tiempo que tardaron los corredores en volver a su nivel base fue reducido si se había incrementado menos la tensión muscular: solo el 5% había recuperado a las 24 horas, el 9% a las 48 horas y el 16% a las 72 horas, sumando un total de apenas 37% de recuperación completa en ese periodo. Esto refuerza que minimizar el incremento en tensión, por ejemplo mediante calzado adecuado o estrategias suaves de recuperación, acelera la reducción del dolor y la sensación de estar listo para correr.

Sobre estos hallazgos, el doctor Rivera comenta: “estos datos muestran que la tensión interna del músculo no solo provoca dolor, también condiciona cuándo se puede retomar la actividad de forma segura”. La entrenadora Mora agrega: “usar zapatillas bien amortiguadas y con buena estructura ayuda a que los músculos no se tensen tanto; junto a activar la musculatura suave tras la carrera, el cuerpo responde mejor”.

A partir de esta evidencia, los expertos coinciden en algunas recomendaciones para evitar el dolor del músculo después de la competencia:

1. Progresión gradual: no aumentar distancias o ritmos de forma brusca. Permite al cuerpo adaptarse sin provocar microlesiones mayores.

2. Calzado adecuado: un calzado con buena amortiguación y soporte, como aquellos con placa o estructuras firmes, puede disminuir el aumento de tensión muscular y acelerar la recuperación.

3. Movimiento suave tras la carrera: caminar o trotar muy suave durante unos minutos ayuda a que la sangre circule, lo que reduce rigidez y favorece la recuperación funcional —como subraya Mora: “una activación ligera es más eficaz que quedarse parado”.

4. Escuchar al cuerpo: si el dolor es moderado (por ejemplo, una molestia diminuta al caminar pero sin empeorar), se puede intentar una actividad muy ligera; si empeora o limita el movimiento, es mejor descansar y aplicar frío, elevación o masaje suave, como indica el doctor Rivera: “si al día siguiente el dolor es más intenso o cambia la forma de moverse, conviene pausar y priorizar recuperación activa o descanso”.

5. Recuperación estructurada: planificar días de regeneración, alternando con entrenamientos suaves, para no sobrecargar la musculatura cuando aún está con tensión residual. El estudio muestra que muchos corredores no están recuperados ni siquiera a las 72 horas, por lo que presionar demasiado pronto puede prolongar el dolor.

Con estos consejos, se reducen las probabilidades de que las piernas duelan tras una carrera larga y se favorece volver a correr con seguridad. La clave está en combinar una progresión sensata, un calzado que proteja la estructura muscular, y rutinas de recuperación suaves que disminuyan la tensión interna detectada por el estudio de BJ Winn. Con ello, es posible evitar que el dolor se vuelva una barrera para seguir en movimiento.