Regalos útiles para mamás y bebés en Navidad

De acuerdo con tendencias observadas por empresas del sector de productos materno-infantiles, como Momcozy, esta temporada se imponen aquellos regalos que resuelven necesidades básicas de la mano de la tecnología, aliviando algunas de las rutinas más exigentes de la crianza.

La mayoría de estos productos están pensados para acompañar procesos como el descanso, la alimentación y la higiene del bebé, y ofrecen mayor comodidad a aquellas mujeres transitan los primeros meses de la maternidad.

Para el sueño

Como el descanso suele convertirse en uno de los grandes retos durante los primeros meses, en la lista de regalos se incluyen unos pequeños dispositivos que producen ruido blanco y ayudan a que el bebé duerma mejor.

Hoy existen modelos prácticos y fáciles de llevar a cualquier parte: funcionan con batería recargable, ofrecen varias opciones de sonido y se adaptan tanto a la rutina en casa como a salidas, viajes o visitas.

Menos tiempo en la cocina

Otra de las tendencias está relacionada con la higiene de los teteros (también llamados biberones) y accesorios de alimentación.

Esta Navidad puede regalar un solo dispositivo que integra funciones de lavado, esterilización y secado, que ayuda a ganar tiempo en hogares en donde el tiempo es limitado. Así se reduce la carga de tareas y se garantiza la limpieza de los implementos del bebé, algo especialmente valorado durante los primeros meses, cuando la frecuencia de uso de biberones y piezas de extracción es mayor.

Para la lactancia

En materia de alimentación, los extractores de leche portátiles se posicionan como uno de los regalos más útiles para las madres lactantes. La tendencia apunta a una preferencia por los dispositivos inalámbricos, que son más bien discretos y fáciles de usar, y que permiten extraer leche sin interrumpir otras actividades que deban realizarse.

Existen dispositivos con distintos modos de extracción, baterías de larga o corta duración, y diversos colores y tamaños.

Salir de casa sin complicaciones

Para los desplazamientos diarios, los cargadores ergonómicos para bebé siguen siendo una opción desde hace varios años. Su diseño permite mantener al bebé cerca del cuerpo, con un soporte adecuado y evitando lastimar sus extremidades. Quien lo carga conserva movilidad y comodidad, y poco siente el peso del pequeño. Son especialmente útiles para trayectos cortos, diligencias o viajes.

Dentro de la lista de regalos también aparecen las limas de uñas eléctricas, que permiten mantenerlas cortas de forma suave y segura, reduciendo el riesgo de rasguños o accidentes.

