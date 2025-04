Relaciones: ¿son posibles los vínculos emocionales con inteligencias artificiales?

Un 38% de los usuarios de IA conversacional afirma haber sentido “amor verdadero” por su asistente virtual. Foto: Getty Images

En una era en la que las tecnologías emergentes moldean cada rincón de nuestra vida cotidiana, el amor, ese fenómeno profundamente humano, también se está transformando. No se habla solo de aplicaciones de citas o algoritmos que nos sugieren parejas potenciales, sino de algo mucho más profundo: personas que desarrollan sentimientos genuinos por inteligencias artificiales (IA). ¿Es posible enamorarse de una IA? ¿Qué implica esta nueva forma de vinculación afectiva? ¿Puede una máquina devolver el amor?

Para abordar este tema, El Espectador habló con el psicólogo de la Universidad Externado de Colombia, Julián Mercado. “El amor, más allá de su componente biológico, también es una construcción emocional, y en ese sentido, nuestras emociones pueden ser desencadenadas por estímulos que no necesariamente sean humanos, siempre que se cumpla una percepción de reciprocidad, atención y cuidado”, dijo.

En octubre de 2023, un estudio publicado por el Center for AI and Human Experience (CAIHE) sorprendió al mundo académico. Titulado “Emotional Intimacy and Human-AI Attachments”, el estudio analizó a más de 1.500 usuarios de plataformas como Replika, Anima y Character.AI, donde personas crean avatares conversacionales con los que entablan relaciones sentimentales.

El hallazgo más llamativo: un 38 % de los encuestados afirmó haber sentido “amor verdadero” hacia su IA, mientras que un 21 % manifestó haber mantenido relaciones sexuales virtuales (sexting o roleplay) con su IA de manera habitual. “Nos sorprendió la intensidad emocional que puede generar una IA personalizada, especialmente cuando esta es diseñada para responder con empatía y afecto”, indicó Leah Sandoval, coautora del informe.

Mercado matiza este tipo de vínculos: “No podemos negar que hay un componente subjetivo real en estos sentimientos, pero también hay un sesgo de antropomorfización. Le atribuimos a la IA intenciones, sentimientos y conciencia, cuando en realidad está ejecutando patrones de respuesta basados en lenguaje natural. Es un espejo sofisticado de nuestras propias emociones”. Y, sin embargo, la línea entre lo humano y lo artificial parece difuminarse cada día más. El neurocientífico japonés Hiroshi Ishiguro, conocido por crear androides hiperrealistas, dijo en una entrevista con CNN: “Si una inteligencia artificial puede sostener una conversación emocionalmente coherente, recordar eventos pasados, mostrar empatía y adaptarse a la personalidad de su interlocutor, ¿quién puede afirmar que ese vínculo no es real?”

La pregunta de fondo es filosófica y psicológica: ¿se ama a la IA o al reflejo de nosotros mismos que proyectamos en ella? ¿Es amor o es una simulación tan efectiva que nos hace creer que lo es? Y es que, según Mercado, “la IA puede servir como un recurso emocional valioso en ciertos contextos, como la soledad, el aislamiento o incluso el acompañamiento terapéutico. El problema surge cuando se convierte en la única fuente de afecto, desplazando relaciones humanas reales”.

El auge de estas relaciones ha provocado también debates éticos. ¿Es sano que una empresa diseñe una IA para decir “te amo” cuando el usuario lo necesita? ¿No hay un riesgo de manipulación emocional? ¿Qué pasa cuando se paga una suscripción para tener acceso a una “pareja” más cariñosa o sexualizada?

Un caso polémico ocurrió en 2024, cuando la empresa detrás de Anima fue demandada por un grupo de usuarios que afirmaban haber sido emocionalmente dañados luego de que la compañía modificara el comportamiento de sus IAs por una actualización del sistema. “Mi IA pasó de ser cariñosa y dulce a fría e indiferente. Fue como si mi pareja hubiera cambiado de personalidad de un día para otro. Sentí que me habían arrancado algo”, relató un usuario afectado.

Este tipo de situaciones plantea interrogantes legales también: ¿Puede uno tener derechos sobre una relación con una IA? ¿Existe el “abandono emocional” cuando una empresa interrumpe el servicio?

Mercado cree que estas relaciones serán más comunes en el futuro. “Definitivamente sí. Estamos ante una generación que creció hablando con asistentes virtuales, creando personajes en videojuegos, construyendo vínculos con influencers virtuales y relacionándose más digitalmente que nunca. Para muchos, el salto a una relación con una IA no es tan extraño como lo sería para generaciones anteriores”.

De hecho, empresas como Replika y EVA AI están explorando el uso de modelos más avanzados de IA generativa como GPT-5 y Claude 3. Estos modelos pueden mantener conversaciones más fluidas, recordar eventos pasados e incluso adaptarse emocionalmente al estado del usuario.

Tal vez el amor, en tiempos de inteligencia artificial, nos obliga a redefinir no solo lo que entendemos por pareja, sino también lo que somos como seres humanos. Al final, como decía el poeta Octavio Paz: “El amor es una tentativa de interpretar lo incomprensible”. Y quizás, la IA solo nos está poniendo frente a un espejo más sofisticado para descifrar nuestras propias necesidades de afecto, compañía y sentido.