Maratón Medellín 2025: ¿quién fue el colombiano ganador de los 42 Km?

La Maratón de Medellín 2025 reunió este domingo a más de 27.000 corredores de 45 países en el marco de los 350 años de la ciudad. Foto: Diego Alejandro Suárez Guerrero

Este domingo se corrió en Medellín la edición 31 de la Maratón, un evento que reunió a más de 27.000 corredores provenientes de 45 países y que coincidió con la conmemoración de los 350 años de la ciudad. La prueba, avalada por la World Athletics, incluyó distancias de 42, 21 y 10 kilómetros, y dejó registros que marcan un nuevo capítulo en el atletismo de la región.

En la distancia principal, el maratón, la victoria fue para el colombiano David Gómez González, quien cruzó la meta con un tiempo oficial de 02:16:21. El segundo lugar fue para Titus Kipjumba Mbishei de Kenia, con 02:16:57, y el tercer puesto lo ocupó el también colombiano Sergio Alejandro López Rodríguez, que paró el cronómetro en 02:19:18.

En la rama femenina, el primer lugar fue para Dina Velásquez Rojas de Perú, con un tiempo de 02:36:21. Detrás de ella llegaron Kelly Yesenia Arias Figueroa (Colombia), con 02:39:43, y Lina Maritza Pantoja Hidalgo (Colombia), con 02:41:32.

La media maratón

En los 21 kilómetros, el triunfo masculino quedó en manos del keniano Joseph Kiprono Kiptum, con un tiempo de 01:04:11. Lo siguieron muy de cerca los colombianos José Mauricio González González (01:04:18) y el ecuatoriano Luis Miguel Masabanda Ojeda (01:04:26), completando el podio.

En damas, la ganadora fue la ecuatoriana Carmen Amelia Toaquiza Isa, quien detuvo el cronómetro en 01:15:01. En el segundo lugar finalizó la colombiana Carolina Tabares Guerrero, con 01:15:37, y en el tercero la también colombiana Mildrey Johana Echavarría, con 01:15:58.

Resultados oficiales

42K Varones

1. David Gómez González – 02:16:21 (Colombia)

2. Titus Kipjumba Mbishei – 02:16:57 (Kenia)

3. Sergio Alejandro López Rodríguez – 02:19:18 (Colombia)

42K Damas

1. Dina Velásquez Rojas – 02:36:21 (Perú)

2. Kelly Yesenia Arias Figueroa – 02:39:43 (Colombia)

3. Lina Maritza Pantoja Hidalgo – 02:41:32 (Colombia)

21K Varones

1. Joseph Kiprono Kiptum – 01:04:11 (Kenia)

2. José Mauricio González González – 01:04:18 (Colombia)

3. Luis Miguel Masabanda Ojeda – 01:04:26 (Ecuador)

21K Damas

1. Carmen Amelia Toaquiza Isa – 01:15:01 (Ecuador)

2. Carolina Tabares Guerrero – 01:15:37 (Colombia)

3. Mildrey Johana Echavarría – 01:15:58 (Colombia)

La edición 2025 de la Maratón Medellín estuvo vinculada a la conmemoración del Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, celebrado el 7 de septiembre bajo el liderazgo de Naciones Unidas. En este marco, la organización integró mensajes de sensibilización en diferentes espacios de la competencia, incluyendo la salida, la meta y la feria deportiva ExpoRunners.

La campaña internacional #Racing4Air también estuvo presente en la jornada, resaltando la relación entre calidad del aire, cambio climático y salud pública. De esta manera, el evento buscó conectar la práctica deportiva con la conciencia ambiental y la sostenibilidad urbana.

El director de la Maratón Medellín, Gustavo Orozco, destacó que la competencia es parte de un proceso histórico en el que la ciudad ha encontrado en el atletismo una manera de proyectarse a nivel mundial. “Celebrar 31 años de la Maratón Medellín es revivir la historia de una ciudad que encuentra en el running una pasión capaz de unir y de proyectarse al mundo”, señaló.

La presencia de corredores de distintos países reflejó la dimensión internacional del evento. Con más de cuatro décadas de existencia, la maratón ha pasado de ser una iniciativa local a convertirse en un referente de pruebas de resistencia en América Latina.