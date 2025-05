Running en altura: el reto de correr en ciudades sobre los 2.500 metros

A pesar de sus desafíos, correr en ciudades ubicadas sobre los 2.500 metros se ha consolidado como una práctica valiosa tanto para el desarrollo deportivo como para la salud integral. Foto: Getty Images

En medio de la creciente popularidad del running como estilo de vida y disciplina deportiva, una variante cada vez más comentada y practicada es la del running en altura. Ciudades como Bogotá (2.640 m s. n. m.), Quito (2.850 m s. n. m.) o La Paz (3.640 m s. n. m.) se han convertido en escenarios frecuentes para corredores amateurs y de alto rendimiento que buscan mejorar su resistencia y rendimiento. Sin embargo, entrenar en alturas superiores a los 2.500 metros no solo implica retos físicos considerables, sino también una serie de adaptaciones fisiológicas que no todos conocen ni manejan correctamente.

“El cuerpo humano está diseñado para sobrevivir a diferentes alturas, pero eso no quiere decir que se adapte de forma inmediata o sin consecuencias. Cuando uno corre a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo primero que se nota es la falta de oxígeno, porque la presión atmosférica disminuye, lo que hace que entre menos oxígeno en cada respiración. Eso obliga al cuerpo a trabajar más duro para llevar oxígeno a los músculos”, señaló Gustavo Álvarez, entrenador en educación física y coordinador técnico de carreras.

Esta hipoxia relativa (menos oxígeno disponible) produce una reacción en cadena dentro del organismo. Entre las primeras respuestas, el cuerpo acelera la frecuencia respiratoria y cardíaca. “Es normal que el corredor se sienta más fatigado, que su ritmo cardiaco suba más de lo habitual y que incluso se sienta mareado o con náuseas los primeros días. Muchos creen que están perdiendo condición física cuando entrenan en altura, pero en realidad están iniciando un proceso de adaptación fisiológica muy valioso”, explica Londoño.

Sin embargo, correr en ciudades altas, aunque desafiante, tiene beneficios documentados. El doctor Londoño lo resume así: “cuando el cuerpo se expone al aire más delgado, produce más glóbulos rojos para captar y transportar el oxígeno disponible. Esto mejora la eficiencia del sistema cardiovascular. Luego, cuando el corredor baja a nivel del mar, siente que vuela: tiene más oxígeno circulando y más capacidad para sostener ritmos intensos durante más tiempo”.

Este fenómeno ha sido tan estudiado que muchos atletas de élite se trasladan por temporadas a entrenar en ciudades elevadas como Iten (Kenia), Flagstaff (EE.UU.) o Toluca (México). Un estudio publicado en The Journal of Applied Physiology en 2001, liderado por Benjamin Levine y James Stray-Gundersen, mostró que atletas que alternaban entrenamientos en altura con descansos a menor altitud (“live high, train low”) incrementaban significativamente su rendimiento. La exposición prolongada a altitud generaba adaptaciones hematológicas (más producción de eritropoyetina y, por ende, más glóbulos rojos), mientras que el entrenamiento en zonas más bajas permitía mantener la intensidad del trabajo físico sin sacrificar el rendimiento por la hipoxia.

Según el estudio, los atletas que pasaban al menos 12 horas diarias a 2.500 metros o más durante un período de tres a cuatro semanas mostraron un aumento del 1-2% en el consumo máximo de oxígeno (VO2max), lo cual se traduce en mejoras sustanciales en pruebas de resistencia. “Ese 1% es lo que puede marcar la diferencia entre un primer y un cuarto lugar en una competencia. Por eso, correr en altura se ha convertido en una estrategia clave, siempre que se haga de forma segura y planificada”, agrega Londoño.

Claves para corredores urbanos en ciudades altas

Para quienes recién llegan a estas ciudades o apenas inician la práctica, Londoño ofrece varias recomendaciones:

“Lo primero es tener paciencia. Uno no puede esperar tener el mismo ritmo que en una ciudad costera. El cuerpo necesita entre 7 y 14 días para iniciar una adaptación básica. Y en muchos casos, la adaptación completa puede tardar hasta un mes”.

Otra clave está en la hidratación. “La altitud incrementa la pérdida de líquidos, aunque uno no sude tanto. La respiración es más rápida y seca, por lo que se pierde agua solo al respirar. Eso puede llevar a deshidratación sin que el corredor se dé cuenta. Es vital aumentar la ingesta de agua, electrolitos y evitar bebidas deshidratantes como el alcohol o el café en exceso”, dice el experto.

También es importante no exigir al cuerpo durante los primeros entrenamientos. “Yo siempre recomiendo comenzar con trotes suaves, de 20 a 30 minutos, a ritmos cómodos. Si hay pulsómetro, mejor: no deberían superar el 75% de su frecuencia cardíaca máxima en los primeros días. Y si hay síntomas como dolor de cabeza persistente, vómitos, fatiga excesiva o dificultad para respirar, lo mejor es detenerse y consultar a un médico”, sugiere el entrenador.

Ventajas mentales y psicológicas

Pero no todo es físico. Correr en altura también representa una oportunidad para fortalecer la mente. “El corredor aprende a tolerar la incomodidad, a controlar la respiración y a mantener el enfoque cuando siente que todo el cuerpo le grita que pare. Esa es una herramienta psicológica poderosa que se traduce en mejores resultados cuando compite a nivel del mar o en condiciones más favorables”, destaca Londoño.

A pesar de sus ventajas, el running en altura no es para todos. Personas con problemas respiratorios crónicos, hipertensión no controlada o enfermedades cardíacas deben consultar con un médico antes de lanzarse a correr a más de 2.500 metros. “Hay casos en los que la altitud puede ser peligrosa, sobre todo si la persona no tiene un diagnóstico claro de su estado de salud. Y también se pueden presentar episodios de mal agudo de montaña, aunque eso es más común por encima de los 3.000 metros”, advierte el especialista.

Para los principiantes, lo ideal es un proceso progresivo. “Que alternen caminatas rápidas con trote, que se enfoquen en mejorar la respiración y que no se obsesionen con el ritmo. Al principio, correr a esa altura va a parecer una tortura. Pero si se mantienen constantes, en unas semanas notarán la diferencia”.

Curiosamente, el auge del running en ciudades altas ha impulsado también el turismo deportivo. Maratones como la de Bogotá, la carrera Quito Últimas Noticias o incluso la Ultramaratón Cordillera Blanca en Perú, atraen corredores de todo el mundo interesados en probar su capacidad en condiciones extremas. “Muchos vienen no solo a competir, sino a entrenar por semanas. Eso mueve hoteles, restaurantes, servicios de salud deportiva y hasta operadores turísticos”, concluye Londoño.

A pesar de sus desafíos, correr en ciudades ubicadas sobre los 2.500 metros se ha consolidado como una práctica valiosa tanto para el desarrollo deportivo como para la salud integral. En palabras de Londoño, “correr en altura te enseña a escuchar el cuerpo, a respetar sus límites, pero también a expandirlos. Es una metáfora de la vida misma: cuesta al principio, pero el esfuerzo te transforma”.

Para quienes se animen a aceptar el reto, la clave está en la paciencia, la preparación y el respeto por las señales del cuerpo. Porque en la delgada línea entre el esfuerzo y el exceso, se encuentra la verdadera medida del progreso.