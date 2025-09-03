Correr en grupo: así podría mejorar su rendimiento y bienestar emocional

Correr acompañado no solo mejora el rendimiento físico, también refuerza la salud mental: un estudio en el Reino Unido mostró que el 75 % de los principiantes logró correr 30 minutos continuos gracias al apoyo grupal. Foto: Getty Images

Desde hace algunos años, distintas ciudades han visto crecer una tendencia notable: personas de todas las edades y contextos se reúnen para correr en grupo, no necesariamente con ánimo competitivo, sino más bien como una forma de conectar y mantenerse en forma juntos. Lo que comenzó como la actividad exclusiva de clubes organizados hoy se ha transformado en una práctica accesible y cotidiana, en la que participan corredores, trotamundos ocasionales y quienes incluso prefieren caminar en grupo.

Este fenómeno no solo refuerza la idea de que correr no debe entenderse como un acto solitario, sino que se está consolidando como una práctica comunitaria que aporta beneficios más allá del simple ejercicio físico. Correr acompañado deja de ser solo un entrenamiento para convertirse en una experiencia social y emocionalmente gratificante.

Para Santiago Vargas, entrenador deportivo de Corre Caminos en la Media Maratón, la motivación y el rendimiento mejoran cuando se corre acompañado, tanto por la competencia sana como por la responsabilidad compartida. Mientras tanto, Gabriela Muñoz, psicóloga especializada en bienestar de la Universidad Externado, señala que el impacto emocional de entrenar junto a otros suele superar el efecto aislado del ejercicio.

El entrenador comenta que “formar parte de un grupo genera un compromiso que impulsa a asistir con regularidad, a esforzarse un poco más y a cumplir objetivos que solo serían más difíciles de alcanzar”. En ese sentido, el entrenamiento deja de ser una actividad solitaria para convertirse en un proyecto compartido, donde el aliento mutuo fortalece la constancia.

Por su parte, la psicóloga destaca otro aspecto muy valioso: “Correr con otros permite abrirse emocionalmente sin estar cara a cara, y esto facilita conversaciones sinceras y refuerza los lazos sociales”. Ese mismo apoyo emocional, explica, se traduce no solo en mayor adherencia al hábito, sino también en una mejora del ánimo, una reducción del estrés y una sensación de pertenencia.

A propósito del running en grupo, un trabajo publicado en marzo de 2024 en la revista Behavioral Medicine, realizado por Carolyn R. Plateau y colaboradores en el Reino Unido, evaluó a 1.410 personas (promedio de edad 43 años, mayoría mujeres), todas con baja actividad física al inicio. Participaron en un programa para principiantes de running en grupo. Al final del programa, el 75% de quienes completaron el seguimiento reportó haber logrado correr de manera continua durante 30 minutos, una meta clara. Además, se observaron mejoras significativas en el bienestar mental, la autoeficacia, la identificación como corredores y una disminución de la ansiedad por la apariencia física. El estudio utilizó cuestionarios validados al inicio y al final del programa y determinó que el apoyo grupal y la confianza en uno mismo fueron claves para explicar el éxito.

El estudio deja ver que los grupos de running para principiantes atraen a personas inactivas y logran mejorar no solo sus capacidades físicas, sino también su bienestar emocional, la confianza en sí mismos y la percepción corporal.

Junto con esta evidencia, Muñoz expone que correr en grupo facilita la adherencia a un plan de entrenamiento, pues la compañía genera un sentido de responsabilidad compartida. También mejora el ritmo y rendimiento: pertenecer a un club o grupo organizado puede traducirse en mejoras importantes en la velocidad según un estudio sobre maratonistas del maratón de Londres, donde hombres bajaron cerca de un minuto por kilómetro y mujeres, casi 43 segundos por kilómetro.

Desde un punto de vista emocional y social, correr en grupo fomenta conexiones profundas: la práctica compartida permite conversaciones más sinceras en movimiento y une a las personas incluso sin interacción visual directa. Además, muchos clubes modernos buscan ser espacios inclusivos y seguros, especialmente para mujeres o comunidades subrepresentadas, lo que suma un nivel de apoyo social difícil de conseguir al correr solo.

Los expertos coinciden en que hacer running en grupo aporta al menos estos beneficios principales:

1. Mayor adherencia y compromiso: la responsabilidad mutua incentiva la asistencia constante.

2. Mejor rendimiento físico: la compañía impulsa a mantener ritmos más rápidos y persistentes.

3. Bienestar emocional y mental: la socialización activa disminuye el estrés, mejora el ánimo y refuerza la identidad positiva.

4. Entornos inclusivos y seguros: los grupos son espacios protectores y acogedores, especialmente para quienes podrían sentirse vulnerables al entrenar en solitario.

5. Autoeficacia y superación personal: percibir avances junto a otros multiplica la confianza personal y la motivación.

En definitiva, correr en grupo transforma una actividad individual en una experiencia colectiva que suma: no solo mejora la condición física, sino que también fortalece el bienestar mental, crea lazos sociales y facilita el logro de objetivos que solos podrían parecer inalcanzables.