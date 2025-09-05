Así se abren caminos para atletas con discapacidad en Colombia

En Colombia, más de 150 atletas con discapacidad participaron por primera vez en la Carrera de la Mujer. El running inclusivo avanza con iniciativas que transforman la forma de entender el deporte y la integración social. Foto: Running Colombia

En Colombia, el running inclusivo ofrece espacios para que personas con discapacidad participen en eventos deportivos. Desde encuentros comunitarios espontáneos hasta carreras formales en grandes ciudades, esta tendencia refleja una apuesta por la diversidad, la visibilidad y la equidad en el ámbito deportivo.

Aunque el país avanza con paso firme, aún enfrenta retos en logística, infraestructura y sensibilización.

Muchas de estas iniciativas se reparten entre organizaciones comunitarias y entidades estatales que promueven la recreación y la actividad física con enfoque inclusivo. Por ejemplo, se realizan encuentros gratuitos, carreras especiales y se habilitan espacios accesibles para promover la participación de personas con diferentes capacidades. También cobra fuerza la colaboración con federaciones y organizaciones internacionales que aportan conocimiento, recursos y legitimidad al movimiento.

Desde la perspectiva de la Asociación Mundial de Corredores (WRA), el running inclusivo no solo se trata de permitir la participación de personas con discapacidad, sino de transformar la experiencia de todos los corredores.

José Edúl, representante y asistente de coordinación en los programas de inclusión que organiza esa entidad, explica que esas “iniciativas demuestran que el deporte no es solo una cuestión de resultados, sino de construir comunidad y derribar barreras sociales”.

Esta visión ha inspirado al WRA a ofrecer capacitación técnica a organizadores de carreras en Colombia sobre cómo diseñar rutas accesibles, habilitar puntos de guía y establecer protocolos inclusivos.

Una de las carreras con trayectoria es la Allianz 15K Bogotá, que desde hace varios años incluye una categoría para atletas con discapacidad. Atletas destacados como Francy Osorio, medallista mundial, o Andrés Buriticá, récord nacional en su categoría, han participado activamente. La nueva versión, programada para el 30 de octubre, volverá a reunir cerca de 8,000 corredores, integrando nuevamente a estos atletas de élite y visibilizando su desempeño en igualdad de condiciones.

En Cali, la Maratón de Sueños 5K, en su novena edición, se consolida como un espacio incluyente donde niños y jóvenes con discapacidad participan activamente. Esta carrera recreativa se ha convertido en una plataforma de integración social, alineando valores como compañerismo, discapacidad y deporte.

La Carrera de la Mujer, por su parte, debutó recientemente con una categoría incluyente. En esta edición, cerca de 150 atletas con discapacidad física, múltiple, ciegas, sordas o con síndrome de Down participaron en los cinco kilómetros, gracias al impulso del equipo incluyente respaldado por Droguerías Colsubsidio.

“Después de escuchar las historias de vida de cientos de colombianos con discapacidad encontramos que la indiferencia de la sociedad aún persiste. Nuestro reto es ayudar a cambiar esa realidad y para lograrlo promovemos la inclusión con diversas acciones como la creación del Equipo Incluyente”, explicó María Isabel Buitrago, jefe de sostenibilidad de la empresa, en entrevista con El Espectador.

En Cartagena, los Juegos Deportivos de la Inclusión 2025 reunieron a más de setenta atletas con discapacidad en pruebas de pista, salto y lanzamiento de bala, dentro de un marco de deporte social y comunitario. La coordinadora Glenda Gómez Acosta comentó en la presentación del evento que están “en la recta final de la competencia de atletismo. Hoy tuvimos pruebas en todas las categorías y tipos de discapacidad. El viernes serán las finales y estamos muy felices por la respuesta de las fundaciones, los deportistas y sus familias”.

Desde el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se impulsan programas como Bogotá Feliz y Escuelas de mi Barrio, que promueven la participación de personas con discapacidad y sus cuidadores en actividades físicas, culturales y recreativas sin costo alguno. Los interesados pueden registrarse desde el Portal Ciudadano y enviar solicitud por correo.

Uno de los promotores del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Juan Roldán, explica que el “objetivo es construir espacios donde la discapacidad no sea una limitación, sino una condición que enriquece la comunidad deportiva”.

En esas palabras se refleja el espíritu de iniciativas como el Ciclo Paseo Incluyente, realizado por primera vez un domingo, con participación de personas con discapacidad física y visual junto a familiares y acompañantes, en un recorrido urbano pensado para la recreación accesible.

Una iniciativa con proyección y respaldo internacional es el informe conjunto entre la UNESCO y el IDRD, titulado Evaluación de los Programas de Actividad Física, Deporte y Recreación en Bogotá D.C., dentro del programa Fit for Life. Este estudio analiza cómo las intervenciones en Bogotá han promovido políticas deportivas inclusivas, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la recuperación postpandemia.

El representante del WRA complementa: “Para que una carrera sea realmente inclusiva, hace falta que los organizadores piensen en todo el recorrido, en el ambiente y en la forma en que las personas participarán. No se trata solo de un cupo especial, sino de que cada instancia sea accesible”. Esta visión sirve de inspiración para futuras versiones de carreras en múltiples ciudades del país.

El gobierno nacional también invierte con alcance colectivo. En 2024, el Ministerio del Deporte destinó más de 34,000 millones de pesos para iniciativas con discapacidad, incluyendo apoyo al Comité Paralímpico Colombiano y a 16 federaciones, así como a los Juegos Intercolegiados Nacionales que integran niños y jóvenes con discapacidad (beneficiando a más de 1,400 personas). Estas medidas abren paso a una cultura deportiva inclusiva más coordinada.

Mirando hacia adelante, surgen propuestas prometedoras. Se habla de ampliar categorías incluyentes en carreras nacionales como la Media Maratón de Medellín o la Carrera Atlética de Bogotá, con colaboración entre el IDRD y la WRA. También se espera la consolidación de un sello de carrera inclusiva certificada, que exija a los organizadores cumplir con criterios de accesibilidad, presencia de guías capacitados y entornos adaptados.

El IDRD proyecta lanzar un programa piloto en barrios periféricos de Bogotá, mediante Escuelas de Running Adaptado, centrado en entrenamiento básico para personas con discapacidad visual o motriz. La iniciativa contempla formación para voluntarios y alianzas con clubes deportivos locales. Esta propuesta está en fase de diseño, con posibilidad de implementación en 2026.

El análisis conjunto entre UNESCO y el IDRD abre además la puerta a replicar modelos similares en otras ciudades colombianas, como Cali, Medellín o Barranquilla. El WRA facilitaría vínculos para formación de organizadores, mientras que las administraciones locales podrían adaptar el enfoque inclusivo desde la recreación hasta el alto rendimiento.

Al final, el recorrido colombiano por el running inclusivo es una carrera con fases, desde experiencias comunitarias hasta programas institucionales y grandes eventos. Cada kilómetro recorrido representa no solo un paso físico, sino un avance hacia la integración, el reconocimiento y la igualdad real.