Running inclusivo: corredores con discapacidad y su lucha por espacios accesibles

Por décadas, el running ha sido una disciplina que simboliza libertad, superación y comunidad. Sin embargo, para muchas personas con discapacidad, esta práctica no siempre es sinónimo de inclusión. Pese al auge de iniciativas deportivas adaptadas, quienes corren con prótesis, sillas de ruedas o algún tipo de diversidad funcional siguen enfrentando barreras físicas, sociales y culturales. Su presencia en maratones y carreras urbanas ha aumentado, pero la lucha por espacios accesibles, visibles y verdaderamente inclusivos continúa siendo cuesta arriba.

“No se trata de hacer un favor, se trata de garantizar derechos. Cada vez que un corredor con discapacidad se enfrenta a una acera sin rampa o a un evento deportivo sin categoría para él, lo que estamos viendo es una exclusión estructural”, dice el doctor Mauricio Londoño, fisioterapeuta y entrenador especializado en deporte adaptado con más de veinte años de experiencia.

La historia del running inclusivo en América Latina y otras regiones ha sido reciente y, muchas veces, invisibilizada. Aunque hoy existen categorías en algunos eventos, como la maratón de Boston o la de Berlín, donde compiten atletas en sillas de ruedas o con prótesis, el número sigue siendo marginal en relación con el total de corredores. Además, las adaptaciones a los recorridos, el diseño de las salidas y metas, y la logística de apoyo, no siempre cumplen con estándares mínimos de accesibilidad.

“La mayoría de las carreras no están pensadas para cuerpos diversos. Y si hablamos de entrenamientos, parques o ciclovías, la situación es aún peor. Hay una romantización de la inclusión: se aplaude al corredor con discapacidad, pero no se le proveen las condiciones dignas para entrenar o competir en igualdad”, advierte Londoño.

Frente a este panorama, hay voces que proponen soluciones y modelos replicables. Londoño resalta que en ciudades como Medellín, algunas iniciativas públicas han comenzado a cambiar la narrativa. “Allí hay corredores ciegos que entrenan con guías voluntarios y se ha avanzado en habilitar rutas con señalización podotáctil, algo que en la mayoría del país ni siquiera existe”.

No obstante, el experto también señala que estos esfuerzos suelen depender más de la voluntad de algunos funcionarios o colectivos ciudadanos que de una política pública sólida. “No hay una normatividad que obligue a los organizadores de eventos deportivos a garantizar participación plena de personas con discapacidad. Eso deja en manos de la ‘buena voluntad’ lo que debería ser un derecho protegido por ley”.

Desde el otro lado de la historia, los corredores viven estas limitaciones con mezcla de pasión y frustración. Juan Esteban Ariza, de 29 años, perdió una pierna en un accidente de tránsito y corre con prótesis desde hace cinco años. “Lo que me mueve es saber que estoy vivo, que puedo seguir adelante. Pero entrenar es una odisea: hay ciclovías con escalones, gimnasios que no aceptan personas con movilidad reducida, e incluso personas que te miran raro porque ‘no encajas’”, relata.

En el último año, Ariza intentó inscribirse en tres carreras populares de 10k en Colombia. Solo una le ofreció una categoría inclusiva. “Y eso fue porque reclamamos. Al principio nos dijeron que no tenían ‘la logística’ para recibir personas con prótesis. Es decir, no es que no quieran, es que no están preparados para vernos ahí”, comenta.

Casos como el de Ariza son reflejo de una deuda social que se manifiesta también en la representación mediática del deporte. Mientras los atletas paralímpicos reciben atención solo durante los Juegos Paralímpicos, el resto del año son invisibles para medios, patrocinadores y políticas públicas. “Es urgente entender que el deporte adaptado no es una caridad. Tampoco es una historia de superación aislada. Es un espacio donde se disputa la inclusión real”, sostiene Londoño.

Una de las principales propuestas del especialista es que toda carrera masiva en Colombia —y ojalá en América Latina— esté obligada a contar con una categoría para atletas con discapacidad. “Pero no basta con abrir la categoría. Tiene que haber condiciones de seguridad, asistencia médica especializada, premios dignos, y sobre todo visibilidad. Que se hable de ellos, que se les reconozca como deportistas legítimos”, afirma.

Además, insiste en la necesidad de una formación específica para entrenadores y voluntarios que deseen trabajar con corredores con discapacidad. “No se trata solo de buena voluntad, se necesita conocimiento técnico. Cómo guiar a un atleta ciego, cómo asistir a alguien con parálisis parcial, cómo actuar ante una emergencia médica asociada a una condición específica. Todo eso es parte del entrenamiento inclusivo”.

El estudio citado anteriormente coincide con esta visión. Una de sus conclusiones más importantes es que los programas deportivos inclusivos exitosos suelen tener tres pilares: accesibilidad física, formación continua del personal y campañas de sensibilización pública. “Sin estas tres patas, la mesa siempre se cae”, dice Londoño.

En medio de este contexto complejo, algunos colectivos ciudadanos están marcando la diferencia. En Bogotá, el grupo “Corremos Juntos” reúne cada fin de semana a personas con y sin discapacidad para entrenar en el Parque Simón Bolívar. Claudia Méndez, una de sus fundadoras, explica que la iniciativa nació en 2018 luego de que su hermano, quien quedó en silla de ruedas tras un accidente, expresara su frustración por no encontrar espacios donde pudiera correr sin sentirse observado o excluido. “Empezamos con tres personas, sin recursos, solo con ganas de movernos juntos. Hoy ya somos más de cuarenta, con corredores ciegos, usuarios de prótesis, guías voluntarios y hasta personas mayores que se suman por el ambiente”, comenta.

Según Méndez, el funcionamiento es horizontal y voluntario. “Aquí nadie paga nada. Cada quien entrena según sus capacidades, y los guías se van rotando. Lo importante es el acompañamiento y la comunidad que se ha formado. Muchas veces terminamos compartiendo un café después del entrenamiento, porque esto también es un espacio emocional”. También han empezado a participar en carreras oficiales, aunque con obstáculos. “En algunas nos han dicho que debemos inscribirnos como ‘categoría especial’, como si fuéramos algo aparte. Por eso, muchas veces corremos todos en la misma categoría, para hacer visible que no somos excepciones: somos parte del mismo movimiento”.

Y es que lo aborda el estudio “Inclusive Physical Activity for Persons with Disabilities: Participation, Barriers and Policy”, publicado en la revista Disability and Health Journal en 2020 por los investigadores británicos John Smith, Amanda Green y Marcus Li, el 68 % de las personas con discapacidad reportan tener dificultades para acceder a actividades deportivas debido a barreras arquitectónicas y falta de apoyo institucional. El estudio, que entrevistó a más de 1.200 personas con diferentes tipos de discapacidad en Europa y Norteamérica, señala que “la participación en actividad física regular se encuentra muy por debajo de los estándares de salud recomendados, debido a la falta de infraestructura accesible y entrenadores capacitados”.

Aunque el estudio no se enfocó exclusivamente en running, sus hallazgos son aplicables a este ámbito. De hecho, uno de los apartados más llamativos menciona cómo los eventos masivos deportivos, pese a su naturaleza colectiva, “rara vez contemplan mecanismos eficaces de inclusión activa para personas con discapacidad, lo cual perpetúa el aislamiento y la dependencia”.

Para Londoño, iniciativas como esta son fundamentales, pero deben escalarse y respaldarse institucionalmente. “No podemos dejar en manos de los colectivos todo el trabajo. La inclusión no es un favor, insisto, es un derecho que debe garantizarse desde el Estado, desde las federaciones deportivas y desde la sociedad en su conjunto”.

Mientras tanto, corredores como Ariza siguen entrenando cada día con la convicción de que correr no es solo mover el cuerpo, sino también mover las fronteras de lo posible. “Yo corro porque quiero estar en la línea de salida, no porque quieran aplaudirme cuando llego a la meta”, concluye.

La lucha por el running inclusivo sigue su curso. Y aunque queda mucho camino por recorrer, cada paso que dan estos corredores es una zancada hacia un deporte más justo, más humano y verdaderamente para todos.