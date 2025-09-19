Estos son los beneficios de correr, según los especialistas

Correr no solo fortalece el cuerpo, también puede convertirse en una brújula que ordena la vida diaria. Un estudio reciente en Europa demostró que el running en grupo aumenta la energía y reduce la fatiga, favoreciendo la organización personal. Foto: Running Fest

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Organizar la vida requiere de organizar las prioridades, rutinas, relaciones y bienestar. Correr —o el “running”— se ha convertido para mucha gente en algo más que hacer ejercicio: es una disciplina que impone ritmo, constancia, estructura. En medio de horarios laborales, exigencias familiares, estudios y ocio, quienes corren descubren que esa actividad aporta orden, claridad, sentido de logro y equilibrio psicológico.

Desde levantarse temprano algunos días para trotar, hasta proyectar metas de distancia o tiempo, pasando por planificar qué comer, cómo descansar, con quién compartir sesiones de entrenamiento: correr exige toma de decisiones. La necesidad de planificar (aunque sea un poco) en torno al running tiene efectos acumulativos, que también ordenan la vida personal.

De acuerdo con investigaciones públicas recientes, correr mejora no solo la salud física, sino también la gestión del tiempo, la salud mental, la constancia en hábitos. Un estudio de FD Legrand et al., publicado en Psychology of Sport and Exercise en agosto de 2025 (Países Bajos / Bélgica), exploró el impacto de sesiones de running grupales de adultos en sensaciones de energía y fatiga.

En ese ensayo controlado, a los participantes se les midió cómo se sentían de energía y de fatiga (antes, inmediatamente después y varias horas después). Los resultados mostraron que correr en grupo no solo mejoró significativamente la energía, sino que ayudó a reducir percepciones de fatiga, lo que a su vez favorece una mejor gestión del resto del día, porque al sentirse menos agotados se organizan mejor para otras tareas.

Este hallazgo se suma a investigaciones como la publicada en 2014 en el Journal of the American College of Cardiology, conocida como “Leisure-Time Running Reduces All-Cause and Cardiovascular Mortality Risk”, que siguió durante 15 años a más de 55.000 adultos y encontró que incluso correr 5 a 10 minutos al día reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, independientemente de la edad, sexo, peso y otros factores de riesgo. Estos estudios respaldan el argumento de que correr no sólo da salud, sino herramientas para estructurar mejor la vida cotidiana.

Según la fisióloga de la Universidad Pedagógica, Marta Cuervo, experta en ejercicio aplicado, correr opera como un factor de regulación que obliga al cuerpo y a la mente a adaptarse a ritmos constantes. Ella afirma que “la necesidad de planificar cuándo correr, cuánto dedicarle, cómo recuperarse, lleva a que el individuo se haga consciente de otros espacios de su vida que estaban desordenados”.

Para Cuervo, correr funciona como “una brújula diaria que señala prioridades: descanso, alimentación, sueño, trabajo, relaciones”. Correr aporta a crear hábitos que, incluso fuera del running, hacen que la persona tenga mejor control sobre su agenda, su energía y sus decisiones.

👗👠👒Le puede interesar: Competencias para correr en octubre: precios, fechas, lugares y más

Complementa esta visión el psicólogo social de la Universidad Externado, Eduardo Marín, quien ha investigado la relación entre hábitos físicos y salud mental.

Para el especialista, correr no es solo ejercicio sino también “una estructura temporal” que ayuda a romper la inercia de la procrastinación. “Cuando alguien decide correr tres veces por semana a cierta hora, eso fija compromisos consigo mismo que tienden a permear otros ámbitos — la persona empieza a llegar a tiempo, a preparar lo que va a necesitar el día anterior, a reducir distracciones”, dice.

Además destaca que la sensación de logro tras completar una carrera, por corta que sea, refuerza la autoestima y promueve continuidad, lo que organiza también los estados de ánimo y la motivación.

Los beneficios concretos del running en la organización de la vida se pueden mirar en varios frentes, según los expertos:

1. Gestión del tiempo: fijar horarios para salir a correr obliga a determinar espacios fijos en la semana que sirven de “ancla” para otros compromisos. Saber que hay una sesión de running reduce la improvisación.

2. Hábitos saludables relacionados: para rendir mejor en las carreras, los corredores prestan atención a la alimentación, al descanso, al sueño, lo que repercute positivamente en su salud general y en su capacidad para cumplir con tareas cotidianas.

3. Disciplina y constancia: correr regularmente exige compromiso, superar obstáculos como la pereza, el mal clima o la fatiga, lo que fortalece la autodisciplina y puede trasladarse al trabajo, al estudio y a la vida doméstica.

4. Mejora del bienestar mental: estudiar el estado de ánimo, reducciones de fatiga, mejoras en energía —como mostró el estudio de Legrand et al.— facilitan que la persona enfrente las demandas diarias con mayor claridad, menos estrés, más capacidad para tomar decisiones.

5. Reducción de estrés y mejor gestión emocional: correr ayuda a liberar tensiones, regular emociones negativas, lo que significa que hay menos “ruido interno” distraído, más enfoque hacia lo importante.

El running no organiza la vida por sí solo; lo que hace es ofrecer un marco, una estructura mínima con la que la persona puede construir orden. No todo corredor hará lo mismo, ni crecerá igual; pero sí existe un patrón común: quienes integran correr de manera regular tienden a mejorar su capacidad de planificación, de priorizar, de mantener rutinas que se sostienen en el tiempo.

En conclusión, se dice que correr organiza la vida porque obliga a comprometerse, a respetar tiempos, a alinear decisiones con metas de salud, higiene mental y equilibrio.

Los estudios más recientes confirman que correr mejora energía y reduce fatiga, lo que permite un mejor rendimiento en otros ámbitos. Y los expertos coinciden en que esos efectos—disciplina, bienestar, estructura—trascienden el ejercicio mismo y se convierten en cimientos para una vida más organizada y satisfactoria.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.