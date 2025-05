Running rural vs. urbano: ¿cuál es más beneficioso y por qué?

Mientras la ciudad ofrece conveniencia y constancia, el campo aporta variedad y profundidad emocional. Foto: Getty Images - Drew Angerer

Por décadas, el running ha sido mucho más que una tendencia o una moda pasajera. Para millones de personas en todo el mundo, correr es una filosofía de vida, una práctica que equilibra cuerpo y mente mientras los pies golpean la tierra o el asfalto. En los últimos años, sin embargo, ha surgido una interesante dicotomía dentro del mundo del running: el auge de la práctica rural frente a la persistente dominancia del running urbano. ¿Es mejor correr entre árboles que entre edificios?

El doctor Gabriel Montoya, entrenador certificado por la Federación Internacional de Atletismo y consultor en fisiología del deporte, ha trabajado con corredores en ambos entornos durante más de 15 años. En su criterio, el debate entre campo y ciudad no es simplemente una cuestión de preferencia estética, sino una decisión que puede impactar profundamente la experiencia del runner y su desempeño.

“El entorno modifica no solo el nivel de esfuerzo físico que implica una carrera, sino también las emociones que se experimentan durante y después del ejercicio” explica Montoya.

En el running urbano, el asfalto predomina. Calles, avenidas, parques metropolitanos y estructuras artificiales forman parte del circuito del corredor promedio. Este tipo de práctica, común en ciudades como Bogotá, Ciudad de México o Madrid, se caracteriza por su accesibilidad. “Es mucho más fácil establecer una rutina en la ciudad. Basta con salir del apartamento, abrocharse los tenis y comenzar a correr por la ciclovía. La infraestructura facilita la constancia, y eso es clave en el rendimiento a largo plazo” señala Montoya.

Además, en las urbes hay acceso inmediato a servicios como hidratación, centros médicos, iluminación nocturna y otros corredores con quienes compartir la experiencia. “El corredor urbano tiene más control sobre su entorno. Puede medir su ritmo, usar apps que le indican por dónde va y conectarse con otros runners fácilmente. El componente social también es importante: correr en ciudad puede ser menos solitario y más motivante” indica el especialista.

No obstante, correr en medio del concreto también implica desafíos. Uno de los más mencionados es la contaminación del aire. “Respirar a fondo en medio de una avenida muy transitada puede ser un problema para corredores sensibles o asmáticos. Las partículas contaminantes afectan el rendimiento y la salud pulmonar con el tiempo” advierte Montoya. Otro factor son las interrupciones constantes: semáforos, cruces, peatones y vehículos pueden dificultar mantener una cadencia constante.

Por el contrario, el running rural se nutre de senderos, caminos de tierra, montañas y paisajes naturales. “El corredor rural se enfrenta a un entorno cambiante, a veces más duro, pero también más enriquecedor. Correr en la naturaleza activa otras partes del cuerpo y de la mente. Es una experiencia más completa” afirma Montoya.

En zonas rurales, el terreno irregular obliga a un mayor trabajo muscular y a una mejor coordinación. “En el campo, el cuerpo se adapta constantemente al terreno: raíces, piedras, barro. Eso desarrolla equilibrio, fuerza en tobillos y rodillas, e incluso mejora la postura. Es un entrenamiento más completo desde el punto de vista biomecánico” asegura el experto.

Sin embargo, el running rural también presenta retos logísticos. “No todos tienen acceso inmediato a senderos rurales. A veces se necesita transporte, tiempo extra, e incluso conocimientos de orientación para no perderse. Además, las condiciones pueden variar mucho: lluvia, barro, pendientes fuertes. No es para cualquiera, al menos no de forma constante” advierte Montoya. También están los temas de seguridad: animales, aislamiento, falta de señal de celular o primeros auxilios pueden ser barreras para muchos corredores.

Un tercer factor a tener en cuenta en esta comparación es el rendimiento deportivo. Mientras que correr en ciudad permite entrenar a ritmos controlados, ideales para preparar maratones u objetivos cronometrados, el campo introduce variabilidad en cada zancada.

“Quienes entrenan para competir valoran mucho la posibilidad de controlar su ritmo al segundo. Eso es más fácil de hacer en ciudad, donde el terreno es plano y medible. En cambio, el trail running o running rural demanda otro tipo de estrategias, menos predecibles pero más ricas en resistencia y fuerza” dice Montoya.

Este enfoque ha sido adoptado por múltiples corredores élite en años recientes. Grandes nombres del atletismo como Kilian Jornet, Emelie Forsberg o Sage Canaday han demostrado que entrenar en montaña desarrolla capacidades físicas y mentales superiores. “Correr en la naturaleza te forma como corredor más completo. No solo eres más fuerte, sino más consciente de tus límites y tu entorno. Eso te transforma dentro y fuera del deporte” decía Canaday en una entrevista de 2020.

Más allá del rendimiento, el running también es un vehículo de salud mental. La pandemia del COVID-19 puso sobre la mesa la necesidad de espacios abiertos, de aire puro y desconexión digital. En ese contexto, muchos corredores redescubrieron el placer de correr por veredas, parques naturales o caminos rurales. “Después del encierro, la gente no solo quiso volver a correr, sino correr en espacios con sentido. El campo ofreció eso. Un lugar donde respirar de verdad” comenta Montoya.

Hoy en día, las redes sociales reflejan esta dualidad. Hashtags como #UrbanRunning y #TrailRunning muestran millones de publicaciones, cada una defendiendo su estilo de correr. Para algunos, la ciudad representa disciplina, ritmo y comunidad. Para otros, el campo es sinónimo de libertad, introspección y conexión con la tierra.

Montoya no toma partido definitivo: “Lo importante no es elegir entre ciudad o campo, sino encontrar el entorno que nos motive a seguir corriendo. Hay semanas donde uno necesita la estructura de la ciudad, y otras donde el alma pide árboles y tierra mojada. El buen corredor es el que sabe adaptarse a ambos mundos y disfrutar de lo que cada uno ofrece”.

En conclusión, el running urbano y el running rural no son enemigos, sino complementos. Mientras la ciudad ofrece conveniencia y constancia, el campo aporta variedad y profundidad emocional. La elección depende del objetivo personal de cada runner: rendimiento, salud, bienestar, aventura. Lo importante, al final, es salir a correr, donde sea que estén los pies, y dejar que el corazón marque el ritmo.