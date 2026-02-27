¿Sabe lo que es el ‘divorcio del sueño’?

Foto: Getty Images

¿Se imagina amar tanto a alguien que, en nombre del amor, decida dormir en camas separadas?

Suena a pelea, como las de “hoy duermes tú en el sofá”. A crisis. Pero no siempre es así. A veces no es falta de amor, es falta de sueño. lo decimos de una forma muy literal.

Y es que dormir juntos suele ser uno de los mejores planes: ver una serie hasta quedarnos dormidos, “arruncharnos”, hablar antes de cerrar los ojos por completo o simplemente despertar y sentir que la otra persona sigue ahí. Porque culturalmente nos enseñaron que compartir la cama es parte natural de estar en pareja.

Pero sabemos que el descanso no siempre es romántico: porque hay ronquidos, horarios distintos, insomnio, calor, frío y cobijas que desaparecen “mágicamente” en la madrugada.

El llamado sleep divorce o “divorcio del sueño” ha sido abordado por medios como la BBC, que explicó cómo esta decisión no siempre responde a una crisis afectiva, sino a la búsqueda de un sueño más saludable y regular. En su artículo, el medio citó un estudio de 2023 de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM), según el cual más de un tercio de las personas encuestadas en Estados Unidos reconoció dormir ocasional o regularmente en habitaciones separadas para mejorar la calidad del sueño.

Y bueno: no es un dato menor. Pero, de acuerdo con información divulgada por el Instituto del Sueño, distintas investigaciones han encontrado que dormir en pareja puede aumentar la fase REM, que es clave para el procesamiento emocional y la consolidación de la memoria. ¿Puede creerlo?

Además, aseguran que, cuando dos personas comparten la cama, tienden a sincronizar sus ciclos de sueño, algo que puede fortalecer el vínculo y generar una sensación de seguridad. Tal vez es así como comprobamos que pasar mucho tiempo con una persona hace que nos parezcamos entre nosotros.

El Instituto del Sueño, por su parte, también señala que la postura al dormir puede reflejar las dinámicas afectivas. Por ejemplo, que dormir abrazados suele asociarse con sensación de compromiso. Que la posición de “cucharita” puede interpretarse como indicio de armonía y protección. Que entrelazar los cuerpos puede demostrar que hay un deseo muy genuino. Y que dormir con mayor espacio entre ambos puede “sugerir” que la relación necesita atención o ajustes.

¿Cómo decidir?

En el mismo artículo, la BBC recogió las declaraciones de la psiquiatra Stephanie Collier, quien explicó que dormir mal afecta la inmunidad, el funcionamiento general del cuerpo y el estado de ánimo. Que la falta de descanso puede aumentar la irritabilidad, disminuir la paciencia e incluso relacionarse con síntomas depresivos. Y, a decir verdad, cuando el cansancio se acumula, las discusiones en pareja pueden intensificarse.

Sepa, entonces, que dormir separados no necesariamente significa que se trace la distancia emocional. Véalo, en algunos casos, como una forma de proteger la relación. Porque aunque le suene increíble, ambos escenarios (compartir o no las almohadas) tienen argumentos respaldados por especialistas y no son, en lo absoluto, un capricho.