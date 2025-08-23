¿Se come las uñas? Razones y estrategias para dejar de hacerlo

El primer efecto es la ruptura de la barrera protectora que rodea la uña. Al morder, se crean pequeñas heridas por donde entran bacterias y hongos. La infección más frecuente es la paroniquia, que inflama y enrojece el borde de la uña, a menudo con dolor e incluso pus. Foto: Getty Images

Morderse las uñas —conocido clínicamente como onicofagia— parece un hábito inofensivo, pero trae consecuencias físicas, bucales, digestivas y psicológicas que pocas veces se valoran en su justa medida. Lo que comienza como un gesto para calmar la ansiedad o el aburrimiento termina siendo un factor de riesgo para infecciones, daños dentales y problemas de autoestima.

El primer efecto es la ruptura de la barrera protectora que rodea la uña. Al morder, se crean pequeñas heridas por donde entran bacterias y hongos. La infección más frecuente es la paroniquia, que inflama y enrojece el borde de la uña, a menudo con dolor e incluso pus.

“La saliva no es un antiséptico, al contrario, contiene bacterias y enzimas que deterioran la piel ya dañada”, explica Laura Pineda, dermatóloga, especialista en salud de uñas y piel de la empresa Demanat. En casos crónicos, este daño puede deformar la uña y afectar su crecimiento normal.

Daños en dientes y encías

La onicofagia también repercute en la boca. Los dientes sufren microfracturas y desgastes por la presión constante. En personas con ortodoncia, las consecuencias se agravan, ya que las mordidas pueden retrasar el tratamiento y provocar úlceras en la mucosa.

“El gesto repetido obliga a la mandíbula a forzar una mecánica que irrita la articulación temporomandibular, lo que produce chasquidos o dolor”, añade la especialista. Además, al introducir fragmentos de uña, se incrementa la irritación de encías y la posibilidad de aftas o gingivitis.

Un transporte de bacterias a la boca

Debajo de las uñas se acumula una gran cantidad de microorganismos. Aunque la persona se lave las manos, el contacto con superficies y dispositivos las recarga de bacterias. Al llevarlas a la boca, esas bacterias alteran la microbiota oral y pueden causar molestias digestivas por contaminación cruzada.

Según Pineda, “los pacientes no dimensionan que un rato frente al celular es suficiente para que los bordes de las uñas se conviertan en reservorios de microbios que después llegan directamente a la boca”.

No solo se daña la uña. Al morder padrastros y arrancar piel, aparecen engrosamiento, hiperpigmentación y fisuras dolorosas. Estas pequeñas lesiones arden al contacto con jabón o alcohol y perpetúan el ciclo: cuanto más se lastima la piel, más fuerte se vuelve la tentación de morder.

¿Tiene algún impacto psicológico y social?

La onicofagia forma parte de los llamados hábitos repetitivos centrados en el cuerpo, como pellizcarse la piel. Aunque alivia momentáneamente la ansiedad, termina generando culpa y vergüenza por la apariencia de las manos.

“Cuando analizo con mis pacientes sus momentos de mayor mordida, casi siempre encontramos detonantes claros: estrés en el trabajo, aburrimiento o tensión social. El alivio dura segundos, pero después viene la incomodidad y la necesidad de ocultar las manos”, señala Pineda.

Este círculo de alivio y vergüenza puede afectar la confianza en entrevistas, presentaciones o citas, donde las manos se convierten en foco de incomodidad.

Señales de alerta

Hay casos en que se debe buscar atención médica de inmediato:

• Dolor intenso o pus alrededor de la uña.

• Uñas que cambian de color, se despegan o crecen con surcos profundos.

• Dificultad al abrir la boca o dolor persistente en la mandíbula.

• Conducta repetitiva acompañada de ansiedad marcada o de otras manías como pellizcarse la piel.

Consejos para dejar el hábito

Dejar de morderse las uñas no depende solo de fuerza de voluntad. Pineda recomienda un enfoque múltiple:

1. Identificar detonantes: observar en qué momentos aparece el impulso.

2. Dificultar el acceso: uñas cortas, esmaltes amargos y bálsamos para cutículas.

3. Sustituir la conducta: usar chicles sin azúcar, objetos antiestrés o pajillas reutilizables.

4. Practicar respuesta competitiva: cerrar el puño o cruzar los brazos cuando llegue el impulso.

5. Cuidar la apariencia: una manicura sencilla ayuda a resistir.

6. Manejar el estrés: mejorar el sueño y practicar técnicas de respiración.

7. Buscar apoyo: familiares o amigos pueden advertir de manera discreta cuando uno cae en el hábito.

Preguntas comunes respondidas por Pineda:

¿Morderse las uñas de vez en cuando es grave?

El riesgo está en la frecuencia: hacerlo a diario multiplica las lesiones.

¿Los esmaltes amargos funcionan?

Sí, pero solo como recordatorio; se deben combinar con otras estrategias.

Vale la pena mencionar que este acto se clasifica como hábito repetitivo, no como enfermedad por sí mismo, aunque puede coexistir con ansiedad o TDAH.

Morderse afecta la piel, uñas, dientes y las encías. Sin embargo, es un hábito que se puede superar con estrategias prácticas y apoyo. “Cada día sin morder uñas es un paso hacia recuperar no solo la salud de las manos y la boca, sino también la seguridad personal”, concluye Pineda.