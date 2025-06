¿Se pone nervioso por ir al baño del trabajo? Consejos de un gastroenterólogo

Ignorar sus señales o avergonzarse de sus funciones básicas solo conduce al malestar. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En las conversaciones abiertas sobre salud mental, bienestar físico y autocuidado en el entorno laboral, hay todavía un tema del que pocos se atreven a hablar con libertad: la ansiedad de usar el baño en el trabajo. Lo que para algunos es apenas un detalle cotidiano, para otros representa una fuente de incomodidad, malestar físico y ansiedad que afecta incluso su rendimiento laboral.

El doctor Álvaro Méndez, gastroenterólogo con más de quince años de experiencia clínica en trastornos gastrointestinales funcionales, explica que “el simple hecho de saber que va a tener que evacuar en un lugar público o donde hay poca privacidad puede alterar la función normal del intestino, especialmente en personas con colon irritable o ansiedad anticipatoria”, señala el especialista.

La situación es más común de lo que se cree. “Muchos pacientes llegan al consultorio después de meses con síntomas como distensión abdominal, estreñimiento, diarrea o urgencia fecal y, al preguntarles si se sienten cómodos yendo al baño en su trabajo, se quiebran y admiten que prefieren aguantarse todo el día. Ese hábito, lejos de ser inocente, es altamente dañino para la salud digestiva y psicológica”, comenta Méndez.

El cuerpo también escucha

Según el doctor Méndez, el intestino no solo digiere alimentos: también reacciona al entorno. “Cuando uno siente que no hay privacidad, que hay mucho ruido, que la puerta es muy delgada o que hay alguien esperando afuera, se activa una alerta en el cerebro que inhibe el reflejo natural de evacuar. Es una respuesta de estrés que, si se repite con frecuencia, puede derivar en disfunciones”, afirma.

Según explica el especialista, “se genera un círculo vicioso. La persona siente urgencia, se aguanta porque le da pena o porque el baño le genera ansiedad, después experimenta dolor abdominal, gases o cambios en la motilidad intestinal, lo que refuerza su creencia de que algo está mal. Con el tiempo, pueden desarrollar verdaderas fobias al uso del baño fuera de casa”.

El rol de la cultura laboral y la arquitectura

El problema no es solo médico, también es social y arquitectónico. “El diseño de los espacios influye directamente en la forma en que usamos nuestro cuerpo. Si los baños están mal ubicados, son escasos o tienen poca insonorización, el mensaje implícito es que no están pensados para ser usados con comodidad”, puntualiza Méndez.

Además, la cultura laboral juega un papel decisivo. “En muchos ambientes de trabajo, hay una especie de vigilancia sutil sobre el tiempo que la gente pasa en el baño. Comentarios como ‘ese va mucho al baño’ o ‘¿ya otra vez?’ son pequeñas violencias que generan vergüenza. El cuerpo no debería ser motivo de supervisión ni burla”, afirma.

¿Qué hacer si le da ansiedad por ir al baño en el trabajo?

Ante este panorama, el doctor Méndez ofrece una serie de consejos prácticos que pueden ayudar a quienes enfrentan esta dificultad:

1. Identifique las horas más tranquilas: “A veces, los primeros 20 minutos del día o justo antes del almuerzo son momentos en los que hay menos movimiento en la oficina. Aprovechar esos espacios puede hacerle sentir más en control”.

2. Use técnicas de respiración para relajarse antes de entrar al baño: “Tres o cuatro respiraciones lentas y profundas pueden ayudar a reducir la respuesta de alerta del sistema nervioso. Relajar el abdomen también es fundamental para que el intestino funcione correctamente”.

3. Lleve consigo elementos que le den seguridad: “Muchas personas se sienten más tranquilas si llevan un ambientador pequeño, papel higiénico de confianza o música relajante en los audífonos. Eso le da una sensación de control en un entorno que no es el propio”.

4. Desmitifique el acto de evacuar: “Todos lo hacemos, todos tenemos gases, ruidos, olores. Negar eso solo perpetúa la vergüenza corporal. Empiece por aceptar que su cuerpo tiene necesidades legítimas”.

5. Hable con alguien de confianza: “A veces, compartir lo que siente con un colega cercano o incluso con Recursos Humanos puede ayudar a buscar soluciones conjuntas, como horarios flexibles o acceso a un baño más privado”.

6. Considere la ayuda psicológica si el problema persiste: “Cuando el miedo a ir al baño se convierte en una obsesión o genera malestar clínico, puede estar relacionado con trastornos de ansiedad o incluso con traumas pasados. Un psicólogo o psiquiatra puede ayudar a desmontar esas asociaciones negativas”.

Aunque parezca un tema trivial o incluso humorístico, para quienes lo padecen, la ansiedad al ir al baño en el trabajo puede ser una fuente real de sufrimiento. “Es un problema silencioso, del que nadie habla, pero que muchos viven a diario. Basta con abrir espacios de conversación y generar entornos más humanos para empezar a solucionarlo”, dice el gastroenterólogo.

En última instancia, el cuerpo humano no sigue horarios de oficina. Ignorar sus señales o avergonzarse de sus funciones básicas solo conduce al malestar. Por eso, si se ha sentido nervioso por tener que usar el baño en el trabajo, recuerde que no está solo, que hay soluciones, y que su bienestar vale más que cualquier incomodidad momentánea. Como dice el doctor Méndez, “necesitamos aprender a escuchar al cuerpo sin vergüenza. No se trata solo de salud digestiva, sino de dignidad humana”.