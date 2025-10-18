¿Se puede perder el deseo sexual por estrés?

El estrés puede alterar mucho más que el ánimo o el sueño, también puede apagar el deseo sexual. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El deseo sexual es una parte fundamental de la vida íntima para muchas personas, pero no permanece constante, cambia con el tiempo y está influenciado por diversos factores. El estrés es uno de los más determinantes. En situaciones de presión emocional, sobrecarga de responsabilidades o preocupaciones persistentes, es común que algunas personas experimenten una disminución del interés sexual e incluso una desconexión con su propio cuerpo.

Sin embargo, esta reacción no es igual para todos. Mientras algunas personas experimentan el impulso sexual como una forma de escape o alivio frente al estrés, otras pueden perder por completo el deseo. Para comprender mejor esta compleja relación entre el estrés y el deseo sexual, es útil revisar lo que la ciencia revela y escuchar a quienes trabajan directamente con la mente, el cuerpo y la sexualidad.

Un estudio ofrece pistas reveladoras

Una investigación publicado en 2024 en la revista Annals of Behavioral Medicine bajo el título “Bidirectional associations between daily subjective stress and sexual desire and arousal”, analizó cómo varía el deseo sexual en función del estrés diario. Para ello, los investigadores utilizaron la metodología Ecological Momentary Assessment (EMA), que permite recopilar datos frecuentes en el contexto real de los participantes.

En esta investigación, 5.900 hombres y mujeres heterosexuales, entre 18 y 30 años y con pareja estable, registraron seis veces al día durante dos semanas sus niveles de estrés, deseo y excitación sexual, además de anotar cuándo tenían actividad sexual.

Los resultados del estudio revelaron lo siguiente:

A mayor nivel de estrés en un momento dado, menor es la probabilidad de que los participantes reporten deseo o excitación sexual.

La relación es bidireccional: cuando sienten deseo o excitación, suelen experimentar menos estrés en ese mismo instante.

El deseo y la actividad sexual tienden a reducir el estrés en los momentos posteriores, un efecto especialmente notable en mujeres.

No se observaron efectos retardados significativos, es decir, el estrés de un día no afectó el deseo en días posteriores.

En conjunto, el estudio sugiere que el estrés y el deseo sexual se influyen mutuamente en tiempo real. Cuando se está sometido a mayor estrés, existe menor deseo, y viceversa. Sin embargo, estos efectos parecen ser inmediatos y no se prolongan en el tiempo. Es decir, el estrés puede interferir con el deseo sexual en el momento, sin actuar necesariamente como un castigo duradero.

Mariela Solano, psicóloga clínica independiente y especialista en terapia sexual, explica que esta interferencia comienza en la mente. “El estrés tiende a centrar la atención en lo urgente —deudas, trabajo, conflictos— y desconecta la mente del cuerpo; cuando alguien está atrapado en pensamientos angustiantes, resulta muy difícil que el deseo sexual surja de forma natural”.

Solano añade que, bajo estrés, el cerebro entra en una especie de “modo supervivencia”, donde el cuerpo prioriza funciones de alerta y defensa, dejando en segundo plano lo erótico. Por eso, aunque la persona quiera reconectarse con su deseo, muchas veces no lo consigue.

👟 Le puede interesar: Placer masculino: ¿el uso de juguetes sexuales causa pérdida de la sensibilidad?

Desde el ámbito médico, Fernando Velasco, urólogo y especialista en salud sexual de Boston Medical, complementa la explicación desde el plano fisiológico: “Cuando el organismo percibe una amenaza constante, se eleva el cortisol, lo que puede alterar el equilibrio de hormonas sexuales como la testosterona o el estrógeno. Esta alteración debilita la base biológica del deseo”.

Velasco aclara, sin embargo, que los desequilibrios hormonales no explican todo, ya que hay personas con niveles normales que también experimentan pérdida de deseo en épocas de alta tensión.

En consecuencia, los expertos coinciden en que el estrés puede afectar el deseo sexual a través de dos vías principales —la mental y la fisiológica— interactuando entre sí

Psicológica o atencional: La tensión mantiene la mente distraída y agotada, llena de rumiaciones que impiden la concentración y disuelven la presencia íntima. Como resume Solano, “la mente queda secuestrada por las preocupaciones, sin espacio para percibir lo erótico”.

Hormonal o biológica: El estrés crónico activa el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y eleva el cortisol, lo que inhibe la producción de testosterona y estrógenos, además de alterar neurotransmisores relacionados con la motivación sexual. “El cuerpo no está en cultura erótica cuando vive en estado de alerta permanente”, explica Velasco.

Estas dos vías se retroalimentan, teniendo en cuenta que la fatiga mental puede conducir a hábitos poco saludables, como una mala alimentación, falta de sueño o sedentarismo, factores que a su vez agravan los desequilibrios hormonales y el malestar emocional, dejando como resultado un círculo vicioso entre el estrés y la pérdida de deseo.

Con este panorama, la respuesta a la pregunta inicial es que sí, el estrés puede disminuir el deseo sexual, especialmente cuando se vuelve persistente o muy intenso. Sin embargo, no ocurre de la misma forma en todos los casos: algunas personas parecen más resistentes, mientras que otras incluso encuentran en la sexualidad una vía para aliviar la tensión.

Ambas vías se retroalimentan, pues la fatiga mental puede llevar a hábitos poco saludables, mala alimentación, falta de sueño o sedentarismo, que agravan los desequilibrios hormonales y el malestar emocional, creando un círculo vicioso entre estrés y pérdida de deseo.

Con todo este panorama, la respuesta a la pregunta inicial es que sí, el estrés puede disminuir el deseo sexual, especialmente cuando se vuelve persistente o muy intenso. Sin embargo, no ocurre igual en todos los casos. Algunas personas parecen más resistentes, y otras incluso encuentran en la sexualidad una forma de aliviar la tensión.

Recomendaciones para recuperar el deseo sexual

Reducir conscientemente el estrés: practicar técnicas como la respiración profunda, la meditación, las pausas activas o las caminatas puede ayudar a disminuir la tensión interna.

Crear espacios de presencia en pareja: reservar momentos sin interrupciones ni expectativas, dedicados exclusivamente a conectar emocionalmente.

Fomentar la comunicación: hablar abiertamente sobre la disminución del deseo, sin culpas, y compartir las preocupaciones externas.

Buscar acompañamiento profesional: la terapia sexual o cognitivo-conductual puede ser fundamental para manejar tanto el estrés como la desconexión sexual.

Cuidar el cuerpo: mantener una buena calidad de sueño, una alimentación adecuada y evitar excesos de alcohol o sedantes contribuye a conservar el equilibrio hormonal.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.