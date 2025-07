¿Se puede recuperar la elasticidad después de los 40 años?

Con la guía adecuada, es posible recuperar elasticidad, moverse con libertad y vivir con mayor calidad mucho después de los 40. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A partir de los 40 años, muchas personas comienzan a notar cambios en su cuerpo: menor flexibilidad y músculos más rígidos. Aunque el envejecimiento trae consigo una serie de cambios fisiológicos, recuperar —e incluso mejorar— la elasticidad corporal es posible, siempre que se adopte un enfoque integral y constante.

Elías Morante, fisioterapeuta especializado en biomecánica del movimiento humano y envejecimiento saludable, explica que la elasticidad no es solo un tema de “sentirse más o menos rígido”. Tiene que ver con la capacidad de los músculos, tendones y piel para estirarse y volver a su forma original sin daño. Con los años, esta capacidad disminuye.

“La pérdida de elasticidad se debe a múltiples factores, como la disminución del colágeno, la reducción de la actividad física, la acumulación de microlesiones no tratadas y los cambios hormonales que afectan el metabolismo celular”, afirma el especialista, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de adultos mayores y personas activas de mediana edad.

Con la edad, también se observa una reducción en la hidratación de los tejidos y un deterioro progresivo de las fibras elásticas del cuerpo. Es un proceso natural, pero no irreversible.

“La elasticidad no es un recurso fijo que se agota con el tiempo, como una batería. Es una cualidad que puede mantenerse o incluso desarrollarse si se trabaja adecuadamente”, dice Morante.

Un ejemplo concreto es el de las personas que empiezan a practicar yoga o pilates en la mediana edad. Con el tiempo y la práctica constante, recuperan movilidad, elongación y hasta mejor postura.

“Lo importante no es la edad con la que empiezas, sino el compromiso que adquieres con tu cuerpo. El cuerpo responde, incluso cuando no lo crees posible”, añade Morante.

Le puede interesar: Cinco ejercicios que puede hacer sentado para mejorar la circulación de la sangre

Factores clave para mejorar la elasticidad

1. Ejercicio regular y progresivo: según Morante, el ejercicio es el primer paso y el más importante. Pero no cualquier ejercicio. Hay que privilegiar actividades que favorezcan el alargamiento muscular y la movilidad articular, como el yoga, el tai chi, la natación o incluso rutinas de estiramiento activo.

“No basta con tocarse los pies cinco minutos al día. El estiramiento debe hacerse con consciencia, técnica y constancia. Es preferible dedicar 20 minutos tres veces por semana a estiramientos bien guiados, que hacer dos horas sin saber qué se está haciendo”, aclara.

Además, el ejercicio de fuerza también contribuye, aunque parezca contradictorio. Fortalecer los músculos mejora la postura, reduce las compensaciones y favorece una elongación más eficientes.

2. Hidratación y nutrición adecuadas: la alimentación juega un papel crucial en la recuperación de la elasticidad. A partir de los 40 años, la producción natural de colágeno y elastina disminuye, por lo que conviene consumir alimentos ricos en antioxidantes, vitamina C, aminoácidos esenciales y ácidos grasos omega 3.

Frutas cítricas, frutos secos, pescados como el salmón, vegetales verdes, semillas de chía y gelatina sin azúcar son algunos aliados naturales para los tejidos conectivos.

“Hidratarse bien es más importante de lo que la gente cree. Los tejidos conectivos, como tendones y ligamentos, necesitan agua para mantener su flexibilidad. Una persona deshidratada es literalmente más rígida”, afirma Morante.

3. Terapias complementarias: masajes de liberación miofascial, fisioterapia, acupuntura y técnicas como el foam roller pueden ayudar a recuperar la movilidad del tejido fascial, que muchas veces se adhiere por falta de movimiento o por tensiones crónicas.

Morante también destaca el rol de la respiración consciente. “Respirar correctamente reduce la tensión muscular innecesaria, activa el sistema parasimpático y mejora la oxigenación de los tejidos. Es un detalle que marca la diferencia cuando se entrena elasticidad”.

4. Sueño y manejo del estrés: un factor subestimado es el descanso. Dormir bien permite la regeneración celular y reduce los niveles de cortisol, una hormona relacionada con la inflamación y la degradación del colágeno. Asimismo, altos niveles de estrés generan contracturas crónicas que impiden que el cuerpo se relaje y estire con facilidad.

“Una mente tensa crea un cuerpo tenso. No podemos trabajar la elasticidad si el sistema nervioso está en estado de alerta constante”, dice Morante.

La elasticidad no solo se refiere a músculos y articulaciones. La piel también se vuelve menos elástica con el tiempo, especialmente en áreas como el rostro, cuello y abdomen.

Aquí también hay buenas noticias. La dermis puede recuperar parte de su firmeza con buenos hábitos. Hidratación, protección solar, alimentación rica en antioxidantes y el uso de cremas con retinol o péptidos ayudan a estimular la síntesis de colágeno.

Pero como recuerda Morante, todo parte de adentro. “Una piel que pertenece a un cuerpo sano siempre tendrá más posibilidades de mantenerse firme”.

La mentalidad lo cambia todo

Recuperar la elasticidad después de los 40 es posible, pero requiere más que ejercicios y cremas: exige paciencia, disciplina y una mentalidad abierta al cambio. La idea de que el cuerpo “se acaba” después de cierta edad es obsoleta y dañina.

“El verdadero límite no está en los tejidos, está en la mente. Si crees que no puedes recuperar tu elasticidad, probablemente no lo harás. Pero si decides probar, aunque sea lentamente, verás cómo el cuerpo te sorprende”, concluye Morante.

En definitiva, el cuerpo humano no está diseñado para el deterioro, sino para la adaptación. Con la guía adecuada, es posible recuperar elasticidad, moverse con libertad y vivir con mayor calidad después de los 40 años.