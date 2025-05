Guía para principiantes: la sexualidad vista por expertos

Tener relaciones sexuales por primera vez no debería ser un salto al vacío, ni una obligación, ni un espectáculo. Es una experiencia íntima que involucra cuerpo, mente y emociones. Foto: Getty Images

La primera vez que una persona tiene relaciones sexuales es un momento profundamente personal, cargado de emociones, expectativas y, en muchos casos, ansiedad. A pesar de que el mundo está en una era hiperconectada, donde la información fluye libremente, hablar abierta y responsablemente sobre el sexo —especialmente el primero— sigue siendo un tabú en muchas familias y círculos sociales.

La primera vez que una persona tiene relaciones sexuales debería ser una decisión informada, consensuada y emocionalmente segura. No es una carrera que se deba ganar ni una expectativa que haya que cumplir para “encajar” en un grupo.

“Uno de los mayores errores es creer que hay una edad correcta o una forma universal de hacerlo bien. La presión social, los mitos culturales y la falta de educación sexual integral son factores que pueden convertir una experiencia que debería ser íntima y placentera en algo incómodo, incluso traumático”, señala en entrevista con El Espectador, la doctora María Camargo, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en sexualidad adolescente.

Por su parte, el doctor de la misma institución, Luis Andrade, médico sexólogo con más de 20 años de experiencia en salud sexual y reproductiva, añade: “Desde el punto de vista médico, el sexo por primera vez no debería estar acompañado de miedo ni de dolor. Cuando se cuenta con información, preparación emocional y física, la experiencia puede ser saludable, placentera y libre de culpa”.

En 2022, el Centro de Investigaciones en Comportamiento Sexual de la Universidad de Valencia ( publicó un estudio titulado “Primera vez: percepciones, consecuencias y factores asociados al debut sexual en jóvenes de habla hispana” que encuestó a más de 3.000 personas entre los 18 y 30 años en cinco países latinoamericanos y España.

Los resultados arrojaron algunso datos interesantes como que el 62% de los participantes afirmó que su primera experiencia sexual fue insatisfactoria, el 45% declaró haber sentido presión para hacerlo, el 58% de las mujeres encuestadas reportó algún tipo de dolor durante el acto y solo un 31% usó algún método anticonceptivo en su primer encuentro sexual.

El estudio también encontró que aquellas personas que habían recibido educación sexual integral —es decir, que cubría aspectos emocionales, físicos y éticos— reportaron mayor satisfacción, menor arrepentimiento y un menor riesgo de infecciones o embarazos no planeados.

Consejos desde la voz de los expertos

1. El consentimiento lo es todo: “No hay deseo, nerviosismo o presión social que justifique tener relaciones sin consentimiento claro. Esto aplica tanto si se trata de una pareja estable como de un encuentro casual. El consentimiento debe ser verbal, mutuo, entusiasta y reversible. En cualquier momento, cualquiera puede detenerse”, afirma la doctora Camargo.

Consentir no es simplemente “no decir no”; es decir sí con convicción. Además, es esencial entender que el alcohol o las drogas anulan la capacidad de consentir.

2. Conozca y explore su cuerpo antes: Andrade subraya la importancia del autoconocimiento: “Masturbarse no solo es normal, sino saludable. Te permite saber qué te gusta, cómo reaccionas ante ciertos estímulos, y te da una base para comunicar tus deseos a otra persona. Esto no es vulgar, es inteligencia sexual”.

Además, conocer la anatomía —propia y ajena— disminuye miedos. Muchas personas desconocen conceptos básicos como el clítoris, el punto G, el prepucio, el himen, o los distintos tipos de orgasmos. Esta ignorancia puede llevar a frustraciones o situaciones incómodas.

3. No lo haga para agradar a alguien: La presión de grupo, la idea de “perder la virginidad” para no quedarse atrás o incluso el temor a perder a la pareja son causas frecuentes de un debut sexual poco satisfactorio. Camargo advierte: “Tu valor como persona no está definido por si has tenido sexo o no. Y la persona adecuada no debería ponerte contra las cuerdas para demostrar nada”.

En muchos casos, ceder sin deseo genuino genera sentimientos posteriores de vacío o arrepentimiento. Por eso, la motivación debe nacer desde uno mismo, no desde la necesidad de complacer a otros.

4. La protección es una prioridad, no una opción: Usar condón es fundamental, especialmente en la primera vez. “La mayoría de enfermedades de transmisión sexual se contagian precisamente cuando no hay información ni protección. Además, evitar un embarazo no planeado no solo es responsabilidad de la mujer; la responsabilidad es compartida”, señala Andrade.

Se recomienda tener el condón a la mano, saber cómo colocarlo y utilizar lubricantes a base de agua para evitar que se rompa. También es útil conocer otros métodos anticonceptivos, como la pastilla, el implante o el DIU, en caso de relaciones estables.

5. No todo tiene que ser penetración: Muchas veces se piensa que el sexo comienza y termina con la penetración. “Esto es un error que invisibiliza la sexualidad de muchas personas. El sexo oral, los juegos previos, las caricias, la masturbación mutua… todo eso es sexo. Y puede ser incluso más placentero que el coito”, explica Camargo.

Además, explorar sin la presión de “tener que lograr algo” reduce la ansiedad y permite que ambos descubran lo que les gusta.

6. La comunicación es clave: “El silencio no es sexy. Hablar es parte del sexo. Hacer preguntas como ¿Te gusta esto?, ¿Estás cómodo/a? o ¿Quieres seguir? no solo demuestran empatía sino que crean un ambiente de confianza y respeto", dice Andrade.

También es válido conversar después del encuentro. Preguntar cómo se sintió la otra persona, si le gustó o si algo fue incómodo, ayuda a fortalecer el vínculo emocional y mejora futuras experiencias.

7. No esperes una escena de película: Idealizar la primera vez es un camino directo a la decepción. “Es probable que haya torpeza, nervios, silencios incómodos e incluso risas. Y eso está bien. No tiene que ser perfecto. Tiene que ser real, y eso ya es valioso”, explica Camargo.

La presión por “rendir”, “durar mucho” o “hacer todo bien” muchas veces bloquea el disfrute. Si algo no sale como se esperaba, simplemente se aprende. Nadie nace sabiendo, y el sexo es también un proceso de ensayo y error.

Tener relaciones sexuales por primera vez no debería ser un salto al vacío, ni una obligación, ni un espectáculo. Es una experiencia íntima que involucra cuerpo, mente y emociones. Contar con información adecuada, una red de apoyo (aunque sea una persona con quien se pueda hablar sin juicio), y una actitud de respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona, hace toda la diferencia.

El estudio citado, junto con las voces de los expertos consultados, revelan un punto crucial: el mejor antídoto contra el miedo y el arrepentimiento es el conocimiento. Y este no proviene solo de la biología, sino también de la empatía, la comunicación y el respeto.