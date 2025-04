“Si el running fuera una persona, no dejaría de agradecerle cada día”: corredor

Ronald Pardo es un corredor de running aficionado que comenzó a practicar este deporte para cambiar su físico. / Running Colombia Foto: Running Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cuando una persona decide transformar su vida, pocas herramientas resultan tan poderosas como el deporte. Más allá de los beneficios físicos, disciplinas como el running ofrecen una estructura que influye directamente en la mente, en las emociones y en la manera de enfrentar el día a día.

Para muchos, correr no es solo una actividad física, es una forma de encontrarse consigo mismos para sanar y crear hábitos que terminan por reflejarse en todos los aspectos de su vida.

La constancia, la superación de límites y el orden que exige esta práctica han convertido al running en una verdadera escuela de vida. Lo que comienza como un intento por mejorar la salud o perder peso, en muchos casos se transforma en una pasión capaz de cambiar rutinas, relaciones y perspectivas. Quienes han recorrido ese camino saben que detrás de cada kilómetro hay una historia que merece ser contada.

Ese es el caso de Roland Pardo, un corredor aficionado que, con esfuerzo, disciplina y pasión, ha logrado transformar completamente su estilo de vida. Hace ocho años, comenzó a correr con el objetivo de mejorar su condición física, pero lo que encontró fue mucho más profundo: un camino de orden, bienestar emocional y crecimiento personal.

Aunque no se dedica profesionalmente al deporte, entrena con compromiso casi de élite, bajo la guía de un entrenador, y ha participado en numerosas competencias, incluyendo maratones. Pardo es padre de dos hijos, esposo y trabajador, y ha logrado integrar el running a su rutina diaria sin descuidar sus responsabilidades, por lo que ha tenido que levantarse, en ocasiones, a las tres de la mañana para entrenar.

En esta conversación, comparte su experiencia, los retos que ha enfrentado, su filosofía frente a la alimentación, así como el impacto positivo que ha tenido el deporte en su entorno familiar y social. Además, da algunos consejos para quienes desean iniciar en este camino.

¿Cómo empezó en el running y en qué carreras major ha participado?

Todo comenzó hace unos ocho años. Empecé a correr, principalmente, por un tema de salud. En ese momento de mi vida tenía sobrepeso, me gustaba mucho la cerveza y llevaba un estilo de vida muy sedentario. Recuerdo que llegó un punto en el que la ropa ya no me quedaba bien, me sentía incómodo con mi cuerpo, y fue ahí cuando tomé la decisión de hacer algo al respecto. Jugaba fútbol de vez en cuando con compañeros del colegio o de la universidad, pero era más un pretexto para reunirnos y tomarnos unas cervezas después del partido, como se dice coloquialmente, el “tercer tiempo”.

Aunque no cambié mucho mis hábitos alimenticios al inicio, sí empecé a salir a trotar una o dos veces por semana. Con el tiempo, me fui enganchando, comencé a notar resultados y eso me motivó aún más. Sin darme cuenta, correr se fue volviendo una parte esencial de mi vida. Hoy puedo decir que ha sido algo que me ha ayudado a mantener un equilibrio en muchos aspectos.

De profesión soy arquitecto, trabajo en una consultora y soy empleado. Además, tengo una familia, soy papá de dos niños pequeños, uno de seis meses y otro de tres años, que obviamente requieren mucho tiempo y atención. De hecho, lo que hicimos fue empezar a planear nuestras vacaciones alrededor de las carreras. Dijimos: “bueno, si vamos a viajar, que coincida con una maratón”. Y así empecé participando en carreras de corta distancia, siempre como un aficionado, nada profesional.

En 2022 se presentó la oportunidad de correr mi primera maratón internacional, en Barcelona. Esa experiencia me marcó profundamente. Me di cuenta de que tenía las capacidades, que podía exigirme más y que este era un camino que quería seguir. Fue ahí cuando nació el sueño de participar en las major.

Me puse a investigar y en 2023 logré clasificar a la maratón de Boston, una de las más importantes del mundo. Tuve un excelente desempeño, quedando dentro del top 10 entre los colombianos participantes. Ese logro me motivó muchísimo. Desde entonces me propuse correr una major por año.

El año pasado tuve la oportunidad de correr en Tokio, Japón. Ahí quedé como el segundo mejor colombiano, según el ranking oficial. Y, si todo sale bien, este año, con el favor de Dios, estaré corriendo en septiembre en Berlín. Esa será mi tercera major, y espero seguir sumando muchas más.

¿Qué fue lo que específicamente lo llevó a tomar la decisión de hacer running?

Que llegué a pesar 86 kilos. Y la verdad es que era algo incómodo para mí. Tengo algunas fotos de esa época, especialmente fotos familiares después de reuniones, de asados… esas típicas fotos que compartimos en los grupos de la familia. Y cuando me veía en ellas, yo pensaba: “No puede ser que ese sea yo”. Me costaba reconocerme. Nunca me sentía cómodo con lo que me ponía, y eso empezó a afectar hasta mi autoestima.

Entonces, decidí comenzar a correr, casi como un acto desesperado por cambiar y los resultados empezaron a notarse rápidamente. Al principio, claro, mi motivación era bajar de peso, sentirme mejor físicamente. Pero con el tiempo, eso fue cambiando.

Lo que comenzó como una búsqueda de mejorar mi salud, se fue transformando en una pasión. Dejó de ser solo por bajar kilos y se convirtió en algo que me encanta. El running está de moda, sí, pero para mí no es una moda pasajera. Es un estilo de vida. Llevo ocho años haciéndolo todos los días, sin faltar uno solo.

¿Podría decir que el running cambió su vida por completo?

Totalmente. El running transformó mi vida de una manera integral. No fue un cambio solo en lo físico, aunque claramente ahí fue donde se notaron los primeros resultados. La transformación ha sido también personal, laboral y familiar. Antes, yo era una persona con un carácter bastante fuerte. Era de esas personas que no daban fácilmente el brazo a torcer, muy orgulloso, de los que siempre querían tener la razón. Pero correr, más que un ejercicio, se convirtió en un espacio de reflexión y de equilibrio. Hoy en día, gracias al running, he aprendido a ser más tranquilo, a tener más paciencia, a disfrutar de los pequeños momentos de la vida. Este hábito me ha ayudado a mantener la mente despejada, a controlar mejor mis emociones y, en general, a ser una mejor versión de mí mismo.

¿Qué características tiene el running que hacen que no solo transforme el cuerpo, sino también otros aspectos de la vida? ¿Qué tiene de particular ese deporte que lo vuelve tan transformador?

El running, o realmente cualquier deporte que se practique con disciplina, tiene la capacidad de ordenar su vida. Cuando uno se compromete con una actividad física de manera constante, empieza a generar disciplina, y eso se refleja en todo: en el trabajo, en el hogar, en la forma de organizarse. El running le da a uno estructura. Y más allá de eso, hay algo que siempre decimos quienes corremos: esto es como una mafia —el que entra, difícilmente se sale—. Y también es un psicólogo. Correr lo mantiene a uno alineado mentalmente, le da claridad y serenidad. Es un hábito que se convierte en una herramienta para tener estabilidad emocional y personal.

¿Para usted qué ha sido lo más difícil en estos años practicando running?

Organizar los tiempos, no soy corredor profesional, no soy élite, pero sí soy competitivo. Soy un corredor aficionado, pero con un nivel de compromiso muy alto. Tengo un entrenador que me guía y me programa entrenamientos diarios. Por ejemplo, en este momento me estoy preparando para la Maratón de Cali, que será en tres semanas, y esa será como una prueba antes de correr la Maratón de Berlín en septiembre.

¿Qué es lo más difícil? La logística. Un día como hoy, para poder cumplir con el entrenamiento de dos horas, me tocó levantarme a las tres de la mañana y salir a correr a las tres y media, porque antes de las seis debía estar en casa: tengo dos hijos, uno de tres años que ya va al colegio, y uno de seis meses que obviamente requiere muchísima atención. Así que el mayor reto es lograr cumplir con todo sin descuidar ni el trabajo, ni la familia y tampoco dejar de entrenar. Es un tema de organización y equilibrio.

En ese cambio físico que experimentó, ¿el running fue suficiente o necesitó seguir una dieta muy estricta para lograr su objetivo de bajar de peso?

A mí me encanta comer. La verdad, como por tres… o sea, ¡como exagerado! Pero mire que puedo darme ese lujo. ¿Por qué? Porque entreno todos los días, de lunes a domingo, sin falta. Incluso cuando he tenido alguna cirugía ambulatoria y me han recomendado no hacer ejercicio, de forma responsable, hago alguna actividad sin tanto impacto.

Así que sí, todo lo he logrado a punta de ejercicio. No he hecho ninguna dieta. Lo único que saqué completamente de mi vida fue el licor y el cigarrillo.

Para las personas que están comenzando en el running y que lo hacen con la intención de bajar de peso o cambiar sus hábitos, ¿usted, con su experiencia, qué les recomienda?

Me escriben muchas personas con sobrepeso, personas que se sienten identificadas con el Roland de hace ocho años. Y mi respuesta siempre es cójale el gusto a esto, no lo hagan por obligación. Es mucho más fácil adquirir disciplina cuando uno disfruta lo que hace. Así sea dedicarle al día 10 o 15 minutos. No necesariamente tienen que salir a correr, ¡salgan a caminar! Muévanse. Y les aseguro que con eso no hay necesidad de suprimir la hamburguesa, la empanada… La vida tiene que ser de equilibrio.

Si el running fuera una persona, ¿usted qué le diría?

Si el running fuera una persona, yo no dejaría de agradecerle todos los días. Todos los días le agradecería por haberse cruzado en mi camino, por haberme dado la oportunidad de conocerlo y de enamorarme de esto, porque realmente me encanta, me apasiona. Mi familia lo sabe, y por eso me apoya tanto. Mi esposa se pone la 10 para que yo pueda cumplir con mis entrenamientos diarios. Y simplemente le diría: gracias.

Gracias por llegar a mi vida y cambiarme, no solo físicamente —porque eso ya quedó en segundo plano— sino por abrirme tantas puertas, por darme la posibilidad de inspirar a otras personas. Muchos me escriben felices: “Ya empecé, comencé caminando, ya corro, ya hice mis primeros 5 kilómetros…” Algunos incluso ya están corriendo su primera maratón. Y eso, eso me llena. Me hace muy feliz. Eso es lo que significa el running para mí.