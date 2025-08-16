🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
16 de agosto de 2025 - 10:00 p. m.
¿Siente dolor durante las relaciones sexuales? Estos pueden ser los factores
De acuerdo con el Dr. Pablo Andrés Rodríguez Camargo, director de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva en la Universidad El Bosque, cualquier molestia persistente durante las relaciones sexuales debe ser atendida y no se debe naturalizar ni minimizar.
