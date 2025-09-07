¿Cuáles son los beneficios de las rutinas cortas de ejercicio en adultos mayores?

En la tercera edad, bastan solo siete minutos diarios para activar el cuerpo, bajar de peso y hasta reducir en un 41 % el riesgo de demencia Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la medida en que se avanza en edad, mantenerse activos no solo es deseable, sino esencial. La combinación de movilidad reducida, cambios metabólicos y la tendencia a la pérdida de masa muscular convierte la pérdida de peso en mayores en un desafío particular. Sin embargo, el tiempo escaso o la fatiga pueden hacer que muchos abandonen la idea de ejercitarse con regularidad.

En escenarios cotidianos una opción viable podría ser el incorporar ejercicios breves, accesibles y efectivos. Si las sesiones son suficientemente cortas y adaptables, las barreras como falta de motivación o temor al esfuerzo intenso, pueden disminuir.

Según el doctor Ricardo Palma, fisioterapeuta especializado en adultos mayores de la Universidad Externado, “una rutina breve y manejable puede ser clave para reconstruir la imagen corporal y recuperar el sentido de control. Cuando alguien en la tercera edad enfrenta pérdidas o cambios vitales, entender también el declive físico puede resultar emocionalmente abrumador; una rutina corta y accesible ayuda a empezar sin intimidación”.

A propósito, una investigación publicada en el año 2023, en la revista Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, realizada por Lama Mattar y su equipo en la Universidad Americana del Líbano, en Beirut, abordó el tema de la siguiente manera: participaron 5.800 adultos jóvenes (de entre 18 y 30 años), divididos en dos grupos de igual tamaño. Uno realizó el entrenamiento de siete minutos todos los días durante seis semanas, mientras que el grupo control no cambió su actividad física habitual. Se midieron parámetros como el índice de masa corporal, circunferencias de cintura y cadera, porcentaje de grasa y masa magra, presión arterial, frecuencia cardíaca, fuerza de agarre y otros indicadores relevantes.

Los resultados fueron: al cabo de la tercera semana, el IMC promedio (Índice de Masa Corporal), disminuyó de 24,4 a 24,01; la circunferencia de cintura se redujo en aproximadamente cuatro centímetros entre la primera y la tercera y también entre la primera y la sexta semana; la circunferencia de cadera mostró una tendencia similar, y la masa grasa y su porcentaje disminuyeron de forma significativa. No se observaron cambios en la fuerza del agarre ni en la circunferencia del brazo superior.

Le puede interesar: ¿Qué es y cómo prevenir la sarcopenia en adultos mayores?

En términos prácticos, esto sugiere que incluso una rutina muy breve, practicada con constancia, puede promover una mejora en la composición corporal, sin necesidad de cambiar la alimentación o añadir horas de ejercicio.

¿Por qué puede funcionar una rutina tan corta? Palma indica que la respuesta está en que combina ejercicios aeróbicos con movimientos de resistencia ligera (como sentadillas, flexiones desde la pared, elevación de rodillas o ejercicios de pie con apoyo de silla), realizados en intervalos cortos pero intensos. “Este modelo, conocido como entrenamiento en circuito de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés), permite activar múltiples grupos musculares y elevar la frecuencia cardíaca, maximizando el impacto en poco tiempo”, dice el experto.

En particular, versiones adaptadas del entrenamiento de siete minutos, como la llamada “rutina suave de siete minutos” (seven-minute gentle workout), han sido diseñadas por el experimentado fisiologista del ejercicio Chris Jordan y son especialmente recomendadas para personas mayores o con movilidad limitada. Según Palma, estas versiones mantienen los beneficios cardiovasculares y musculares, reduciendo el impacto y facilitando su ejecución desde una silla o con apoyo en una pared.

El valor de estas rutinas está en su adaptabilidad: iniciar con movimientos suaves, con pausas entre ejercicios y con el ritmo propio, facilita incorporar el ejercicio en la rutina diaria sin temor ni dolor, lo cual es fundamental para favorecer la adherencia. “Además, el componente emocional —un esfuerzo breve pero constante— ayuda a restablecer una relación más positiva con el propio cuerpo", dice el experto.

Para alguien en la tercera edad que aspira a bajar de peso o mejorar su salud, el fisioterapeuta Palma indica que una propuesta efectiva es:

• Realizar diariamente una rutina de siete minutos que combine ejercicios sencillos como levantar las rodillas marchando, sentarse y levantarse de una silla, hacer apoyo de brazos en la pared, estiramientos moderados, etc.

• Ajustar el ritmo según capacidad, permitiendo pausas o alternando con asistencia si hace falta.

• Contar cada sesión como un logro. Incluso pequeñas mejoras físicas suelen reflejarse en bienestar emocional, autoestima y motivación para continuar.

• Progresar gradualmente, cuando la rutina ya no implique esfuerzo, aumentar ligeramente la intensidad o duración (por ejemplo, repetirla dos veces o incluir movimientos de pie).