¿Su reloj inteligente le puede avisar qué tan estresado está?

En un mundo en el que los relojes inteligentes rastrean pasos, frecuencia cardíaca y calorías, hay una métrica que, aunque presente en la mayoría de estos dispositivos, suele quedar en segundo plano: la variabilidad de la frecuencia cardíaca, más conocida como HRV, por sus siglas en inglés. Pese a su discreta presencia, es una de las variables más prometedoras para entender el estrés —y no de emociones pasajeras, sino de señales del cuerpo.

“La HRV (Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca) es muy útil. Muestra el equilibrio entre el sistema nervioso parasimpático y el simpático, generalmente, mientras más alta, mejor”, afirma Andy Galpin, director ejecutivo del Human Performance Center en Parker University, en Dallas, en entrevista con Envejeser.

Este equilibrio refleja cómo su cuerpo procesa el estrés: si está rígido bajo presión o maneja bien las demandas diarias. Un HRV elevado implica una capacidad de respuesta ágil, no reactiva; mientras que uno bajo sugiere que el cuerpo está sometido a tensión. Según Galpin, “un descenso significativo y prolongado podría indicar que algo anda mal: estás quizá enfermando, o sobreentrenado, o atravesando situaciones difíciles” Y vale la pena subrayarlo: no se trata de arreglar el HRV, sino de abordar sus causas.

Un estudio publicado en Algorithms en julio de 2025, titulado Using Smartwatches in Stress Management, Mental Health, and Well-Being: A Systematic Review, analizó 6.100 trabajos entre 2016 y abril de 2025 que exploraban cómo los smartwatch usan señales biométricas para detectar estrés, estados de ánimo o salud mental.

La revisión sistemática se llevó a cabo siguiendo las pautas PRISMA y consideró estudios que emplearon sensores como frecuencia cardíaca, HRV, actividad electrodermal (EDA) o temperatura cutánea. La investigación mostró potencial en la detección o predicción de estrés, aunque también evidenciaron diferencias entre contextos de laboratorio y situaciones reales, así como desafíos acerca de precisión y personalización.

Los autores resaltan la necesidad de colaboración interdisciplinaria (entre investigadores, fabricantes de relojes y profesionales de la salud) para lograr un equilibrio entre innovación tecnológica y experiencia centrada en el usuario. También advierten sobre el valor de integrar algoritmos de inteligencia artificial con datos confiables y fáciles de comprender.

El seguimiento del HRV está encubierto bajo métricas con nombres amigables o desconocidos, como “resistencia al estrés” o “equilibrio corporal”. Muchos usuarios ni siquiera saben qué significa la fluctuación entre latidos, y menos aún cómo interpretarla.

Además, es fácil obsesionarse con cifras diarias: “un número bajó hoy, ¿es una emergencia?" No. Lo valioso está en la tendencia a lo largo del tiempo. Solo así podemos distinguir un patrón que merece atención.

¿Y qué hacer con ello?

Galpin expone lo siguiente:

1. Establezca su línea base personal: deje que su reloj recolecte datos por varias semanas para conocer su rango habitual de HRV.

2. Observe las caídas persistentes: si baja 10–20 ms durante al menos tres o cinco días, revisa su salud general, descanso, o nivel de exigencia física y emocional.

3. No intente “arreglar” el HRV directamente: como indica el psicólogo clínico Jay Wiles, la clave está en abordar el estrés subyacente, no en elevar el número.

4. Practica técnicas de relajación: respiración lenta, meditación o biofeedback (por ejemplo, apps como HRV4Biofeedback) pueden activar el sistema parasimpático.

5. Trabaja tus hábitos: mejor sueño, alimentación adecuada, ejercicio moderado y evitar sustancias nocivas tienen gran impacto en el equilibrio nervioso.

HRV es una ventana hacia lo que su cuerpo vive por dentro. Si baja su HRV de modo sostenido, no se trata de valorarte como “menos saludable”, sino de tomar nota: su cuerpo le está pidiendo algo. Ya sea descanso, cuidado, o simplemente bajar el ritmo.

El valor del HRV reside en sus implicaciones para la salud: más que un número, es un aviso silencioso sobre cómo el cuerpo asimila el entorno. Aunque muchos relojes lo muestren de manera secundaria, esa métrica ignorada puede ayudarte a entender cuándo poner pausa, respirar, y cuidarse. Galpin recomienda no verlo como un reporte frío, sino como un mensaje: el estrés se manifiesta en su ritmo interno, y su smartwatch puede ser el mensajero si lo sabes escuchar.