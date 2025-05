¿Sus zapatos y sus manos dicen algo de usted? Un experto responde

Incluso cuando se usaban prendas elegantes, si los zapatos o las manos lucían descuidados, la percepción general del individuo caía dramáticamente. Foto: Getty Images

¿Puede una persona ser juzgada por la limpieza de sus zapatos o el estado de sus manos? Aunque suene superficial, la respuesta es sí. Lo que durante años fue parte del saber popular, hoy cobra fuerza con estudios que vinculan estos elementos con la percepción de higiene, cuidado y responsabilidad. “Los zapatos y las manos dicen más de lo que creemos. Son dos espejos del autocuidado y de cómo nos presentamos ante el mundo”, afirma Felipe Cardona, psicólogo social de la Unviersidad Externado con especialización en lenguaje no verbal y comportamiento humano.

Cardona explica que no solo se trata de un tema cultural, sino también psicológico: “Cuando conocemos a alguien, nuestro cerebro escanea ciertos puntos focales. Los ojos, las manos, la ropa, y por supuesto, los zapatos. Las manos y los pies son extremidades visibles que revelan hábitos íntimos. Si alguien tiene las uñas limpias y los zapatos bien cuidados, inconscientemente asumimos que esa persona también cuida otras áreas de su vida”.

De hecho, un estudio publicado en 2023 por el Instituto Europeo de Comportamiento y Percepción Social (IECPS), con sede en Ámsterdam, analizó la reacción de más de 1.200 personas frente a imágenes de individuos con distintos niveles de cuidado personal. Se les mostraron fotografías en las que solo se veían las manos y los zapatos de los participantes.

Los resultados arrojaron datos interesantes: el 87% de los encuestados calificó como “confiable”, “limpia” y “profesional” a la persona que tenía zapatos bien lustrados y manos cuidadas (uñas limpias, sin heridas, sin suciedad debajo). Por el contrario, solo el 21% dio una evaluación positiva a las personas con zapatos sucios o dañados, y manos con restos visibles de suciedad.

El estudio también evidenció algo más: incluso cuando se usaban prendas elegantes, si los zapatos o las manos lucían descuidados, la percepción general del individuo caía dramáticamente.

“La mente humana procesa detalles de forma veloz e intuitiva. Nos han enseñado a asociar el cuidado con la disciplina, y la limpieza con la autoestima. Si alguien no cuida sus zapatos o sus manos, pensamos que no cuida nada. Es un juicio instantáneo, aunque no siempre justo”, explica Cardona.

Los zapatos, más allá de su función práctica, se han convertido en símbolo social y cultural. “En muchas culturas, los zapatos representan el respeto. Hay países donde ni siquiera se entra a una casa con zapatos puestos, precisamente por lo que simbolizan: el contacto con la calle, con lo externo, con lo sucio”, afirma Cardona.

El experto también indica que, especialmente en contextos urbanos y laborales, los zapatos son una pieza clave en la percepción de autoridad, orden y compromiso. “Unos zapatos bien cuidados no tienen que ser costosos, pero sí hablan de alguien detallista. La gente asocia esto con alguien confiable”, añade.

“Un zapato desgastado, maltratado o con manchas dice más que mil palabras. No se trata de clasismo, sino de señales visuales que nos enseñaron desde pequeños. Incluso hay entrevistas de trabajo en las que, si el reclutador nota zapatos sucios, resta puntos al candidato, aunque no lo diga explícitamente”, afirma.

En cuanto a las manos, el asunto va más allá de lo estético. Para Samper, las manos son el órgano social por excelencia. “Con ellas saludamos, comemos, tocamos, escribimos. Son una carta de presentación constante. Si están limpias y cuidadas, proyectan salud y confianza. Si están descuidadas, generan rechazo”, señala el psicólogo.

La percepción es especialmente fuerte en áreas como la salud, la gastronomía, la estética o la atención al cliente. “Nadie quiere que lo atienda una persona con uñas sucias o manos grasosas. Instintivamente lo asociamos con enfermedad o dejadez”, explica el psicólogo.

El IECPS también realizó pruebas con reclutadores de personal, meseros y personal médico. Todos coincidieron en que unas manos sucias o mal cuidadas son razón suficiente para descartar a un candidato o cuestionar su profesionalismo. “Esto demuestra que la percepción sobre las manos va más allá de lo visual. Es una cuestión de simbolismo y de lo que se interpreta a nivel subconsciente”, agrega Cardona.

Esta pregunta abre un debate más amplio sobre los juicios sociales. Samper reconoce que muchas veces estos prejuicios son aprendidos y no siempre acertados: “No es justo juzgar a alguien solo por sus zapatos o sus manos. Sin embargo, lo hacemos todo el tiempo. Es un mecanismo automático. La clave está en no quedarnos solo con esa primera impresión”, expone el experto.

El psicólogo también sugiere que este tipo de señales no solo hablan de limpieza, sino de valores internos. “Las manos limpias pueden reflejar disciplina, mientras que los zapatos cuidados pueden representar responsabilidad. No siempre es así, pero el mensaje que se transmite es potente”, dice.

Consejos del experto para causar una buena impresión

Cardona presenta algunas recomendaciones para quienes quieran mejorar su percepción social:

1. Limpieza constante: “Lávese las manos con frecuencia, especialmente si trabaja con público. Las uñas deben estar limpias y cortas. No se trata de manicura perfecta, sino de higiene básica”.

2. Zapatos en buen estado: “Límpielos regularmente, incluso si son deportivos. El polvo acumulado o el barro da una señal negativa inmediata”.

3. Cuidado de los detalles: “A veces, basta con revisar los cordones, las costuras o una mancha vieja. Mostrar atención a estos detalles mejora automáticamente la imagen general”.

4. Coherencia personal: “No se trata de aparentar. La clave es que su imagen refleje sus hábitos reales. Si usted es una persona ordenada, que eso se note también en su apariencia”.

En tiempos en los que la imagen personal es más visible que nunca, los detalles como los zapatos y las manos siguen jugando un papel clave. No se trata de seguir cánones de belleza o gastar fortunas, sino de proyectar coherencia, orden e higiene.

“Vivimos en una sociedad visual. Nuestro cerebro interpreta señales a partir de lo que ve. Y aunque no queramos, todos emitimos y recibimos juicios basados en detalles mínimos. Por eso, las manos y los zapatos siguen siendo nuestros embajadores silenciosos”, concluye Cardona.

Tal vez el viejo dicho tenía razón. Tal vez aún, en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial, el polvo en los zapatos y la suciedad bajo las uñas siguen hablando más fuerte de lo que se cree.

