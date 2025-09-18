No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bienestar y Amor
Tabúes del placer femenino: ¿por qué aún incómoda?

A pesar de los avances sociales de las últimas décadas, hablar de sexualidad sigue siendo un desafío. Romper con los tabúes permite liberarse de culpas, validar experiencias, conocer el propio cuerpo y fomentar una sexualidad más consciente.

Redacción Bienestar
18 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Imagen de referencia. / Getty Images
Imagen de referencia. / Getty Images
Foto: Getty Images

Hay un capítulo de la serie Sex and the City en el que el personaje de Charlotte York descubre gracias a Miranda Hobbes los beneficios de un juguete sexual. La mujer se vuelve adicta y se niega a salir de su apartamento durante días. Tras muchos orgasmos y una intervención de sus amigas, retoma su vida.

Las ventas del producto, conocido como The Rabbit Pearl y fabricado por Vibratex, se dispararon al día siguiente de la emisión del capítulo. Lo que contribuyó a que la masturbación femenina dejara de ser un tabú. “Las mujeres podían...

Por Redacción Bienestar

Fabian Cardenas(kc1ex)Hace 19 minutos
Leí el titular. Incomoda, sin tilde. No es una esdrújula. Pilas la ortografía.
