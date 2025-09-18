Tabúes del placer femenino: ¿por qué aún incómoda?

Imagen de referencia. / Getty Images Foto: Getty Images

Hay un capítulo de la serie Sex and the City en el que el personaje de Charlotte York descubre gracias a Miranda Hobbes los beneficios de un juguete sexual. La mujer se vuelve adicta y se niega a salir de su apartamento durante días. Tras muchos orgasmos y una intervención de sus amigas, retoma su vida.

Las ventas del producto, conocido como The Rabbit Pearl y fabricado por Vibratex, se dispararon al día siguiente de la emisión del capítulo. Lo que contribuyó a que la masturbación femenina dejara de ser un tabú. “Las mujeres podían...