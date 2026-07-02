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Taylor Swift y las eras del amor: idealizar, perder, sanar y volver a amar

En medio de la expectativa por su boda con Travis Kelce, repasamos cómo pasó de la ilusión adolescente a la paz de un amor real.

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Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
02 de julio de 2026 - 06:43 p. m.
En canciones como “Love Story”, “All Too Well” y “Opalite”, Taylor Swift ha contado distintas formas de amar, perder y volver a empezar.
En canciones como “Love Story”, “All Too Well” y “Opalite”, Taylor Swift ha contado distintas formas de amar, perder y volver a empezar.
Foto: AFP - ANDRE DIAS NOBRE

Antes de que el cielo fuera de ópalo, Taylor Swift creyó en príncipes, noches encantadas y finales capaces de corregir una tragedia. Esperó llamadas que no llegaron, guardó recuerdos como pruebas y convirtió una bufanda en archivo emocional. Se preguntó si alguien la recordaba con la misma intensidad con la que ella lo hacía. Y, canción tras canción, aprendió que no todo amor que brilla llega para quedarse.

Por eso hablar del amor en Taylor Swift no es hacer una lista de canciones románticas. Es recorrer una educación...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Formado en la Pontificia Universidad Javeriana. Interesado en temas musicales, deportivos, culturales, turísticos, gastronómicos y tecnológicos. Le gusta realizar crónicas, trabajar temas en tendencias SEO y la cobertura de eventos en vivo de alcance internacional. Ganador del Premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

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