¿Tender la cama realmente mejora su productividad?

Para sorpresa de muchos, el mismo estudio del ISCADD reveló que el grupo que no tendía su cama y no sentía culpa por ello, no mostró consecuencias negativas significativas en su productividad. De hecho, algunos reportaron sentirse más libres y menos presionados por estándares autoimpuestos. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Empiece su día tendiendo la cama y tendrá el control de su vida”, es una frase que resuena desde los rincones de la autoayuda hasta los podcasts de productividad.

Dicha frase, atribuida al almirante William H. McRaven, autor del libro Tiende tu cama, ha calado en la cultura popular. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Existe respaldo científico que sugiera que no tender la cama puede afectar negativamente el orden en nuestras labores diarias?

“El acto de tender la cama es lo que yo llamo un ritual de microestructura. Es una acción pequeña, aparentemente insignificante, pero que contiene una poderosa carga simbólica: orden, intención y estructura. Cuando una persona inicia su día haciendo algo que organiza su entorno, puede estar enviando señales a su cerebro de que ‘hoy habrá control’”, explica Ramiro Acevedo, neuropsicólogo del comportamiento de la Universidad Nacional.

Según Acevedo, este tipo de rituales tienen un valor en la psicología conductual. “Las acciones repetitivas, como tender la cama, refuerzan redes neuronales asociadas al autocontrol y a la capacidad ejecutiva. Pero el punto clave aquí es: no es la cama en sí, es el hábito”.

Un estudio realizado entre enero y septiembre de 2023, por el Instituto de Ciencias del Comportamiento Aplicado de Dinamarca (ISCAD), a 2.000 participantes adultos de entre 22 y 50 años, distribuidos equitativamente por género, ocupación y estilo de vida, observó la relación entre la práctica de tender la cama por las mañanas y la percepción de orden personal, eficiencia laboral y manejo del tiempo durante el día.

Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno que debía tender su cama cada mañana durante tres meses, y otro que debía dejarla exactamente como despertaban.

A lo largo del estudio, se recolectaron datos mediante cuestionarios diarios, entrevistas semanales y seguimiento con sensores de actividad y estado emocional a través de pulseras biométricas.

Los resultados fueron:

• El grupo que tendía la cama reportó un aumento del 23 % en su percepción de productividad diaria, y un 19 % en su capacidad para mantener rutinas.

• El grupo que no tendía la cama mostró una mayor fluctuación emocional y tendencia al desorden en otras áreas como la alimentación y el tiempo de descanso.

• Sin embargo, no se encontró una correlación directa y fuerte entre tender la cama y el éxito laboral objetivo (medido en cumplimiento de tareas, metas mensuales y retroalimentación de superiores).

“El resultado clave es que tender la cama sí tiene un efecto psicológico positivo subjetivo, pero no necesariamente garantiza orden real o éxito laboral medible”, aclaró Madsen.

¿Causa o síntoma?

Uno de los puntos más interesantes que destaca Acevedo tiene que ver con la dirección de la relación entre el hábito y el orden: “Muchas personas que tienden la cama lo hacen porque ya son ordenadas. Es decir, tender la cama no las hace ordenadas; tender la cama es una consecuencia de una personalidad estructurada”.

Este fenómeno es conocido como confusión de causalidad. “Asumimos que A causa B, porque siempre los vemos juntos. Pero podría ser que una tercera variable, C, está causando ambos”, afirma.

En el caso de tender la cama, la variable C sería algo así como una tendencia psicológica hacia el orden, o una buena regulación emocional. “Las personas que tienden la cama probablemente también planifican su día, comen a sus horas, limpian sus escritorios… pero no porque la cama las transformó. La cama es un síntoma de algo más profundo”.

Pese a todo, Acevedo no descarta la utilidad del hábito. “En psicología de hábitos, usamos algo llamado ‘efecto dominó‘. Una acción pequeña y repetitiva puede generar otras en cadena. Si decides empezar tu día con una acción ordenada, puede que se te facilite iniciar otras conductas similares. No es magia, es arquitectura del comportamiento”.

Sin embargo, aclara que esto depende del contexto emocional y cognitivo del individuo. “Si una persona está atravesando ansiedad, depresión o simplemente está abrumada, tender la cama puede convertirse en una carga más, no en una motivación”, dijo el experto.

¿Qué pasa si no tiende la cama?

Para sorpresa de muchos, el mismo estudio del ISCADD reveló que el grupo que no tendía su cama y no sentía culpa por ello, no mostró consecuencias negativas significativas en su productividad. De hecho, algunos reportaron sentirse más libres y menos presionados por estándares autoimpuestos.

“Eso indica que el problema no es tender o no tender. El problema es la percepción que tienes sobre esa acción. Si tender la cama te da paz, hazlo. Si te genera incomodidad o lo haces por culpa, replantéalo”, dice Acevedo.

Andrea González, una ingeniera de 34 años que participó en el estudio, compartió su experiencia, en el canal público de la televisión danés: “Siempre había creído que dejar la cama sin tender era de flojos, pero durante el estudio, me forcé a no tocarla. Al principio me sentía mal, pero después de unos días noté que podía usar esos cinco minutos para meditar, y eso me dio mucha más claridad durante el día”.

Gonzáles afirmó que no volvió a tender la cama después del estudio. “No porque no quiera orden, sino porque entendí que para mí, el orden comienza con otras cosas, como la alimentación o el ejercicio”.

¿Entonces, qué se hace con la cama?

El veredicto del doctor Acevedo es claro: no hay una fórmula universal. “El cerebro humano es complejo. Algunos necesitan rituales físicos, otros encuentran orden en lo intangible. Lo importante es que tu entorno refleje coherencia con tus valores y tus necesidades reales. Si tender la cama te da poder, hazlo. Pero si prefieres iniciar el día con una ducha larga, una taza de café o una caminata, eso también puede ser tu ancla de orden”, dijo.

Tender la cama no es una llave mágica para la productividad, pero tampoco es un simple capricho doméstico. Es un símbolo, una puerta de entrada para muchos a la organización, y para otros, una regla impuesta sin sentido. Como lo muestra el estudio del ISCADD y el análisis del Acevedo, el orden no empieza en las sábanas, sino en la mente.

En últimas, la pregunta no es si hay que tender la cama o no. La pregunta es: ¿qué pequeño gesto puede hacer hoy que se conecte con el tipo de persona que quiere ser?