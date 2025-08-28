Tibasosa Running Fest: cómo inscribirse y lo que necesita saber

El Tibasosa Running Fest ya abrió inscripciones y se correrá el 4 de octubre en Boyacá. Con precios desde $40.000, los cupos son limitados y cierran el 14 de septiembre. Foto: Running Fest

Con el paisaje montañoso de Boyacá como escenario, el Tibasosa Running Fest se perfila como la gran fiesta atlética que reunirá a corredores en Boyacá. La edición 2025 del Tibasosa Running Fest está programada para el sábado 4 de octubre, y tendrá como punto de partida el parque principal de Tibasosa, un municipio en el departamento de Boyacá.

Este escenario no solo ofrece un entorno natural ideal para correr, sino también una experiencia cultural, ya que Tibasosa es un municipio impregnado de tradición y belleza natural.

Distancias y categorías

Los participantes podrán elegir entre dos distancias:

• 5 km

• 10 km

Además, se manejan al menos dos categorías: Máster y Senior, aunque es posible que haya más divisiones según edades o género.

Precios e incentivos

La inscripción tiene dos tarifas diferenciadas:

• $70.000 con camiseta oficial del evento.

• $40.000 sin camiseta.

Ambas modalidades incluyen beneficios como:

• Camiseta (si se seleccionó esa opción)

• Hidratación durante el recorrido

• Medalla de participación

• Número o dorsal

El cierre de inscripciones está fijado para el 14 de septiembre de 2025. La advertencia de “cupos limitados” destaca la importancia de registrarse con antelación.

¿Cómo inscribirse?

El proceso de registro es completamente digital e incluye los siguientes pasos:

1. Acceda al formulario de inscripción online, como el habilitado por Boyacá Radio.

2. Ingrese los datos solicitados (nombre, edad, categoría preferida, distancia, camiseta o no, etc.).

3. Realice el pago correspondiente según la opción elegida.

4. Confirme su participación y espere recibir el número o dorsal, junto con más información —por ejemplo, tips de entrenamiento o códigos promocionales— a tu correo electrónico.

5. Algunos canales oficiales (como el perfil de Instagram / TikTok del evento o de la Alcaldía) suelen ofrecer el enlace de registro en su biografía.

Lo que incluye tu inscripción

• Camisa conmemorativa (si escoges esa opción).

• Hidratación durante el recorrido.

• Medalla de participación.

• Número o dorsal para identificación.

• Acceso a comunicaciones con consejos, promociones o información adicional vía correo.

Esto asegura no solo una experiencia deportiva, sino también un recuerdo tangible del evento y una organización atenta a los detalles.

Consejos útiles y contexto, según la organización del evento

1. Inscríbase pronto: los cupos se agotan rápidamente, así que asegurar su lugar antes del 14 de septiembre es esencial.

2. Defina su distancia y categoría: escoja si va por 5 km o 10 km y en cuál categoría (Máster, Senior u otras disponibles).

3. Decida si quiers camiseta: la diferencia de precio (aproximadamente 30.000) puede ser justificable si valoras la prenda como recuerdo o trofeo personal.

4. Revise su correo tras inscribirse: es ahí donde suele llegar información clave como el número de corredor, protocolo de largada y tips útiles.

5. Prepárese físicamente: siga planes de entrenamiento adecuados según la distancia; usar los tips compartidos por los organizadores puede ayudarte a llegar en buena forma física.

Si estás buscando una experiencia deportiva que combine naturaleza, patrimonio cultural y un ambiente de comunidad, el Tibasosa Running Fest es una oportunidad imperdible. Sólo necesita elegir su distancia, decidir si quiere camiseta, inscribirte antes del 14 de septiembre y prepararse para vivir una jornada atlética y festiva en las montañas boyacenses.