Tímidos y extrovertidos en la oficina: ¿cómo crear un ambiente balanceado?

En cualquier entorno compartido —oficinas, hogares, espacios educativos, zonas comunes— coexisten personas con diferentes necesidades en cuanto a la conversación: quienes disfrutan la charla y quienes la evitan. Este choque aparente genera tensiones, incomodidades y puede afectar el bienestar general.

Las personas extrovertidas tienden a sentirse con energía a través de la interacción verbal; les gusta comentar el clima, compartir historias o simplemente hacer pequeños comentarios mientras trabajan. Por el contrario, las introvertidas prefieren el silencio, la reflexión o intercambios limitados y planificados, especialmente en entornos laborales donde el ruido conversacional puede resultar perturbador.

Según un estudio publicado en el Journal of Research in Personality, las personas extrovertidas tienden a sentirse más felices y centradas en oficinas con espacios abiertos y sin particiones, mientras que quienes son más introvertidos se sienten más cómodos en oficinas privadas o con divisiones que reduzcan estímulos visuales y auditivos. El estudio involucró a más de 27.000 trabajadores que usaron sensores de salud y respondieron encuestas sobre su bienestar y concentración. Su conclusión fue que el entorno debe diseñarse en torno a las necesidades de las personas, y no al revés.

La investigación también documentó los efectos del “small talk”—esa conversación superficial e informal sobre temas triviales como el clima o el fin de semana—en 151 trabajadores durante quince jornadas laborales. A pesar de que este tipo de charla puede resultar ligera, genera conexiones sociales positivas, emociones compartidas y una sensación de pertenencia que supera las molestias por interrupciones menores.

La investigación reveló que el 74 % de los participantes declaró tener dificultades para hablar con compañeros en espacios comunes como la cocina o el ascensor. En particular, entre generaciones más jóvenes (como la Gen Z), muchos prefieren comunicarse por WhatsApp o Teams incluso cuando están a pocos metros. Sin embargo, los que sí participan en estos intercambios informales reportan mejoras en el humor, la confianza personal y la cultura laboral: el 38 % afirmó que las pequeñas conversaciones benefician su bienestar y estado de ánimo; el 51 % aseguró que propician un equipo más feliz y con mejor moral.

Alberto Serrano, psicólogo profesional de la Universidad Externado y laboral de Caracol Televisión, en entrevista con Envejeser, mencionó que “el objetivo no es uniformizar la comunicación, sino crear un sistema en el que cada uno pueda expresarse o retraerse sin que su opción cause malestar en los demás”.

Serrano propone tres ejes clave:

1. Zona visual: “Debe haber zonas de silencio y concentración, y otras de interacción leve. No se trata de segregar personas, sino de ofrecer entornos según preferencia”, dice el experto. Esta idea se alinea con lo encontrado en el estudio: los extrovertidos prosperan en espacios abiertos, los introvertidos en áreas privadas.

2. Rituales breves de conexión: “Incentivar micro‑conversaciones voluntarias —dos minutos para comentar algo del día o saludar al pasar— permite sociabilidad sin saturar. Se entrena poco a poco la cultura grupal sin forzar a nadie”, asegura el psicólogo.

3. Respeto explícito a la diferencia: “Cuando alguien prefiere no hablar, ese silencio debe ser respetado sin juicio. Un simple “voy a concentrarme” es suficiente. Al aceptarlo como norma, se reduce la tensión social”.

El rasgo de extraversión se define por sociabilidad, expresividad y energía externa, mientras la introversión valora lo contemplativo, la reserva y el estímulo interno. Aunque se habla de opuestos, muchos se ubican en el medio y alternan estilos según el contexto. Incluso, existen personas introvertidas que creen que socializar no les beneficia pueden experimentar mayor felicidad cuando conectan con otros, incluso en pequeñas dosis.

El exceso de conversación también genera efectos negativos: individuos considerados “talkaholics” o “compulsivos verbales” pueden dominar interacciones y frustrar a quienes desean hablar menos o tener su espacio. En ese caso, establecer reglas de turnos, moderación y escucha activa favorece el respeto mutuo.

Basado en esos hallazgos del estudio y experiencia de Morales, el psicólogo comparte un decálogo para armonía entre amantes de la charla y quienes la evitan:

1. Diseño diferenciado del espacio, con áreas de silencio y zonas sociales suaves.

2. Señalización clara: etiquetas visuales indican si una mesa o sala es para «trabajo concentrado» o para interacción casual.

3. Permitir microrituales sociales voluntarios, como desayunos breves, saludos grupales o rondas de comentarios ligeros.

4. Entrenamiento en escucha activa y turnos de voz, para evitar dominancia conversacional.

5. Fomento de pausas planificadas, no obligatorias, para quienes desean charlar.

6. Política de respeto al silencio ajeno, donde “prefiero no hablar ahora” sea aceptado sin presión social.

7. Rotación de espacios: permitir cambiar entre áreas según ánimo o necesidad del día.

8. Espacios personales de recarga, para relajarse solo.

9. Encuestas periódicas sobre comodidad comunicativa, para ajustar dinámicas en el tiempo.

10. Liderazgo consciente, que modele respeto a la diversidad y comunique que ambos modos son válidos.

Beneficios

• Mayor bienestar subjetivo, al permitir que cada persona esté en un entorno acorde a su estilo.

• Mejor concentración y productividad, evitando distracciones no deseadas para quienes prefieren el silencio.

• Mayor conexión emocional, ya que quienes disfrutan hablar encuentran espacios reconfortantes sin sentirse exclusivos.

• Menor ansiedad social, especialmente en personas que evitan conversaciones forzadas.

• Clima organizacional más positivo, al reducir conflictos provocados por estilos de comunicación opuestos.

“El propósito no es silenciar a quienes hablan ni forzar a quienes callan. Es ofrecer la infraestructura emocional y física para que cada persona pueda estar donde necesita estar en cada momento”, concluye Serrano.