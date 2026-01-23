Trabajar ya no alcanza: burnout y crisis del cuarto de vida en los adultos jóvenes

No toda crisis es una patología. Desde una perspectiva sistémica, el malestar puede funcionar como una señal de alerta que invita a revisar expectativas, valores y límites. Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

“Marisa odia el trabajo. Sin embargo, no puede dejarlo: le gustan demasiado las cosas bonitas”. La frase, tomada del libro El descontento de Beatriz Serrano, condensa con ironía una experiencia que atraviesa a buena parte de los jóvenes adultos contemporáneos: la imposibilidad de escapar de un trabajo que desgasta, aun cuando ese trabajo ha dejado de ofrecer sentido, entusiasmo o proyección.

No se trata solo de cansancio o de estrés. Lo que se despliega en la novela es una mezcla de anestesia emocional, hastío laboral y preguntas...