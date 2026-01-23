Logo El Espectador
Bienestar y Amor
Trabajar ya no alcanza: burnout y crisis del cuarto de vida en los adultos jóvenes

A propósito de El descontento, la novela de Beatriz Serrano, reflexionamos sobre cómo el trabajo se ha convertido en una fuente de desgaste más que de sentido.

Mariana Álvarez Barrero
23 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
No toda crisis es una patología. Desde una perspectiva sistémica, el malestar puede funcionar como una señal de alerta que invita a revisar expectativas, valores y límites.
No toda crisis es una patología. Desde una perspectiva sistémica, el malestar puede funcionar como una señal de alerta que invita a revisar expectativas, valores y límites.
Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

“Marisa odia el trabajo. Sin embargo, no puede dejarlo: le gustan demasiado las cosas bonitas”. La frase, tomada del libro El descontento de Beatriz Serrano, condensa con ironía una experiencia que atraviesa a buena parte de los jóvenes adultos contemporáneos: la imposibilidad de escapar de un trabajo que desgasta, aun cuando ese trabajo ha dejado de ofrecer sentido, entusiasmo o proyección.

No se trata solo de cansancio o de estrés. Lo que se despliega en la novela es una mezcla de anestesia emocional, hastío laboral y preguntas...

Mariana Álvarez Barrero

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

