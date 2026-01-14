Logo El Espectador
Trends de pareja en TikTok: ideas para compartir el amor en redes

Estas dinámicas se han convertido en nuevas formas de “narrar” el amor. Conozca algunas.

Redacción Bienestar
14 de enero de 2026 - 01:02 p. m.
TikTok concentra múltiples trends que las parejas reinterpretan y adaptan según su relación.
Foto: Pexels
Compartir el amor hoy es más inmediato, más creativo y, sobre todo, tiene el alcance impensado para hace algunos años. Las formas de demostrarlo ya no se limitan a lo privado, pues, gracias a internet y las redes, pueden tomar forma de videos cortos que incluyen desde el humor hasta coreografías virales.

TikTok se ha convertido en uno de los escenarios principales para estas nuevas expresiones. La plataforma viraliza constantemente nuevas dinámicas y los enamorados no se quedan atrás: miles de ellos participan y logran conectar con otras parejas a través de estos contenidos, incluso a kilómetros de distancia.

Algunos de estos trends están pensados exclusivamente para los románticos, pero también pueden replicarse con amigos (otra forma incondicional de amor). Entre las tendencias se encuentran los edits, un formato muy popular que consiste en montar imágenes o videos de la pareja —generalmente con música y frases— para resumir momentos o etapas juntos. También aparecen los bailes, los juegos y retos que ponen a prueba cuánto se conocen, las dinámicas con base en preguntas y las conversaciones que invitan a hablar de la relación desde un lugar más honesto, más espontáneo (y muy, muy divertido).

A continuación, recopilamos algunos de los trends de pareja más populares o recientes en TikTok.

“El que pierda invita la comida”

@zacyfer

El que pierda invita la cena, ya todos sabemos quién perdió ¿no? #retosdivertidos #juegosenpareja #trendsdenovios #humor

♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band

“Sonríe si…”

“Yo confío en mi novio/novia” (¿O no?)

Preguntas incómodas en pareja

“¿Qué probabilidad tenemos de decir la misma palabra?“ ¡Intentemos!

Choques “accidentales” románticos

“¿Puede derretirse con un beso?”

@mariferbruu

“Testing to see if my boyfriend melts into my kiss” 💋 Vi este trend en TikTok USA y dije bueno traigámoslo a México como de que no 🙂‍↕️ #boyfriendgoals #boyfriendtrend #trend #kiss #noviosgoals

♬ Forever - Barbara Mason

Poniendo a prueba cuánto se conocen

@medicenmarrr

JAJAJAJA estamos medio graves🤌🏼 ig: medicenmarr #novios #fyp

♬ sonido original - mar🧜🏻‍♀️

“Estos somos nosotros porque…“ (Trend con la canción Carita de Buena, de Efecto Pasillo)

“Mi pareja adivina mis productos de maquillaje”

@monikaasanchez

Como disfruto hacer estos trends con mi novio | #trend #funny #humor #maquillaje #novio #pareja

♬ Elevator Music - Bohoman

Calificando apodos

El baile del paso del canguro

“¿Cuáles son nuestras frases más usadas?"

@ffridasuarez

Trend de adivinar nuestras frases más usadas (mil años después) 🤪💌 Ay fue muy divertido lo amo <3 #trend #lifestyle #humor #boyfriend #couple

♬ sonido original - Frida Suárez 🌞

La frase trampa: “Este es mi novio/novia actual” | Broma

@valealzate13

Jajajaja no estos trends son tan chistosos que no puedo contenerme 🤣🤣 #novioactual #broma #novios #humor #trend

♬ original sound - Valentina Alzate

Bailes (pero en miniatura)

  • Trend con la canción La Plena, de Beéle
  • Trend con la canción de La patita Lulú

“Nadie fue obligado a…”

“¿Son celos o es tóxico?”

Por Redacción Bienestar

