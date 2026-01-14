Trends de pareja en TikTok: ideas para compartir el amor en redes

Escucha este artículo
Compartir el amor hoy es más inmediato, más creativo y, sobre todo, tiene el alcance impensado para hace algunos años. Las formas de demostrarlo ya no se limitan a lo privado, pues, gracias a internet y las redes, pueden tomar forma de videos cortos que incluyen desde el humor hasta coreografías virales.
TikTok se ha convertido en uno de los escenarios principales para estas nuevas expresiones. La plataforma viraliza constantemente nuevas dinámicas y los enamorados no se quedan atrás: miles de ellos participan y logran conectar con otras parejas a través de estos contenidos, incluso a kilómetros de distancia.
Algunos de estos trends están pensados exclusivamente para los románticos, pero también pueden replicarse con amigos (otra forma incondicional de amor). Entre las tendencias se encuentran los edits, un formato muy popular que consiste en montar imágenes o videos de la pareja —generalmente con música y frases— para resumir momentos o etapas juntos. También aparecen los bailes, los juegos y retos que ponen a prueba cuánto se conocen, las dinámicas con base en preguntas y las conversaciones que invitan a hablar de la relación desde un lugar más honesto, más espontáneo (y muy, muy divertido).
A continuación, recopilamos algunos de los trends de pareja más populares o recientes en TikTok.
“El que pierda invita la comida”
@zacyfer
El que pierda invita la cena, ya todos sabemos quién perdió ¿no? #retosdivertidos #juegosenpareja #trendsdenovios #humor♬ The Benny Hill Show - The Edwin Davids Jazz Band
“Sonríe si…”
“Yo confío en mi novio/novia” (¿O no?)
@alex_sofii18
🤍#video#paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #pareja #risa♬ sonido original - alex_sofi
Preguntas incómodas en pareja
@vanneamador
nos reímos mucho grabando este😂😂😂❤️ #parati #fyp #fyppppppppppppppppppppppp #trend #novios #pareja♬ sonido original - VALEN Y SOFI
“¿Qué probabilidad tenemos de decir la misma palabra?“ ¡Intentemos!
@sofia_botero_
No servimos para esto JAJA #novios #trending #filter #juegosdivertidos #humor #colombia #longervideo♬ original sound - Sofía Botero
Choques “accidentales” románticos
@moritz_hau
Love at first bump♬ enesify _ Out of My League - ig: eneswaslan
@ebonymaii
ran into the loml on christmas #wlw #melbourne♬ Out of My League - Fitz and The Tantrums
“¿Puede derretirse con un beso?”
@mariferbruu
“Testing to see if my boyfriend melts into my kiss” 💋 Vi este trend en TikTok USA y dije bueno traigámoslo a México como de que no 🙂↕️ #boyfriendgoals #boyfriendtrend #trend #kiss #noviosgoals♬ Forever - Barbara Mason
@sofiar.serrano
Me gustó el trend bye♬ original sound - laina
Poniendo a prueba cuánto se conocen
@medicenmarrr
JAJAJAJA estamos medio graves🤌🏼 ig: medicenmarr #novios #fyp♬ sonido original - mar🧜🏻♀️
@carlagolu
Os sorprenderá el resultado😂 #cuantonosconocemos #tagpreguntas #preguntasparaparejas #viral #trend♬ sonido original - Carla Golu✨
“Estos somos nosotros porque…“ (Trend con la canción Carita de Buena, de Efecto Pasillo)
@dani__.23
🩶 mi hombrecito lindo #relashionship #parejas #pololos♬ Carita de buena - Efecto Pasillo
“Mi pareja adivina mis productos de maquillaje”
@monikaasanchez
Como disfruto hacer estos trends con mi novio | #trend #funny #humor #maquillaje #novio #pareja♬ Elevator Music - Bohoman
Calificando apodos
@lolasaturada
mostrando nuestra voz de pareja sjsjsjsjjsjs @Eldoddyy | #apodos #formasdedecir #pareja #novios #novio #novia #filtro #trend #lolasatu #apodo♬ C.B.Rhumba by Sage Guyton and Jeremy Wakefield - SpongeRadio
El baile del paso del canguro
@florf17
JAJAJ con mi canguro 🤣🤣🤣@Julián Peyrano #pasodelcanguro #trend #novios #divertido #argentina #canguro #parati #foryou #trenddeparejas #pareja #novio♬ sonido original - Miguelonchas👿
“¿Cuáles son nuestras frases más usadas?"
@ffridasuarez
Trend de adivinar nuestras frases más usadas (mil años después) 🤪💌 Ay fue muy divertido lo amo <3 #trend #lifestyle #humor #boyfriend #couple♬ sonido original - Frida Suárez 🌞
La frase trampa: “Este es mi novio/novia actual” | Broma
@valealzate13
Jajajaja no estos trends son tan chistosos que no puedo contenerme 🤣🤣 #novioactual #broma #novios #humor #trend♬ original sound - Valentina Alzate
Bailes (pero en miniatura)
- Trend con la canción La Plena, de Beéle
@carenalegria
Jajaja y pensar que tenemos 30 🤣 #comedia #couplegoals #humor #trend #parejas♬ La Plena (W Sound 05) - W Sound & Beéle & Ovy On The Drums
- Trend con la canción de La patita Lulú
@candygonzalez_
y depsues de mil intentos, hizo el tik tok conmigo #novioschallenge #lulu #challenge #baile #bailestiktok♬ LA PATITA LULÚ - ✨Recuerdos de tu infancia✨
“Nadie fue obligado a…”
@adamari764
Lo siento amor jaja #nadiefueobligado #pyf #tiktok #2025 #trend #parejasgoals #memestiktok @Diego Nain708♬ original sound - ♡♥︎MaybeBElater♡♥︎
“¿Son celos o es tóxico?”
@anaymilo
¿Son celos o es tóxico? #parejas #trend #juegos #filtro #longervideos♬ sonido original - Ana y Milo
