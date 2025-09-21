¿Un baño con agua caliente antes de dormir ayuda a conciliar el sueño más rápido?

Dormir rápido ya no es cuestión de suerte: la ciencia encontró un truco que activa al cerebro para descansar mejor, pues puede reducir hasta en 36% el tiempo que tarda en dormirse. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pesar de los remedios habituales, como evitar la cafeína, mantener horarios regulares y apagar los dispositivos electrónicos, muchas personas todavía luchan cada noche con los mismos problemas: pasar demasiado tiempo despiertos antes de quedarse dormidos. En ese lapso, la mente da vueltas, el cuerpo permanece alerta, y la frustración crece.

Recientemente, se ha puesto atención a un método simple, accesible y sin medicación, que podría acelerar significativamente el momento en que el cuerpo se relaja lo suficiente como para dormir. No se trata de usar pastillas, ni de grandes cambios en el estilo de vida, sino de algo tan básico como la temperatura corporal y cómo se podría regular antes de acostarse.

A partir del estudio publicado en Journal of Clinical Medicine el 20 de mayo de 2025, científicos realizaron una investigación piloto titulada “The Effect of Eight Weeks of Passive Heat Therapy on Mental Health, Sleep, and Chronic Pain in Persons with Spinal Cord Injury”, cuya finalidad fue explorar si la terapia térmica pasiva podría mejorar el sueño en personas con lesión de la médula espinal.

El estudio se hizo en San Antonio (Texas, Estados Unidos), involucrando a diez mil veteranos con lesión medular crónica. La metodología consistió en sesiones supervisadas de terapia térmica pasiva durante ocho semanas, en las cuales se elevaba la temperatura de los participantes aproximadamente 1 °C en cada sesión. Los investigadores midieron diversos factores tanto antes como después de la intervención: salud mental, sueño percibido, excesiva somnolencia diurna, niveles de dolor crónico, entre otros.

En los resultados, se observó que, al término de las ocho semanas, hubo una reducción estadísticamente significativa en la intensidad del dolor crónico, lo cual puede afectar indirectamente la calidad del sueño. Sin embargo, en cuanto a los indicadores directos de sueño —como la somnolencia diurna autoinformada, la percepción subjetiva del descanso o la salud mental relacionada con el sueño— no se encontraron mejoras significativas. Según los autores, esto sugiere que la terapia termoactiva pasiva podría ayudar más bien en condiciones particulares, especialmente cuando el dolor impide dormir bien, pero no garantiza por sí solas mejoras generalizadas del sueño en todos los casos.

Le puede interesar: ¿Qué no puede faltar al momento de correr una maratón?

La doctora Mariana Torres, neuróloga especializada en trastornos del sueño de la Universidad Central, explica cómo estos estudios ofrecen una alternativa práctica para quienes no quieren usar medicamentos: “El cuerpo humano tiene un mecanismo natural de regulación térmica que participa en la transición al sueño. Al elevar la temperatura de la piel de manos y pies o con un baño caliente, se favorece la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos, lo que permite que el cuerpo central se enfríe más rápidamente; ese descenso del calor central es una señal clara para que el cerebro comience a generar sueño profundo”.

Por su parte, el fisioterapeuta clínico de la misma entidad, Juan Andrés Gutiérrez, añade que la utilidad de esta estrategia va más allá de la simple temperatura: “El efecto no es solo físico; hay un componente psicológico de preparación al descanso cuando se crea un ritual con agua caliente. Además, en pacientes con dolor o con lesiones especiales, como en el estudio reciente, reducir la sensación de molestias físicas puede ser lo que permita finalmente que el sueño ocurra sin interrupciones”.

¿Cómo traducirlo en acciones concretas?

Con base en lo anterior, los expertos recomiendan:

• Tomar una ducha o baño caliente entre una y dos horas antes de acostarse, durante al menos 10 minutos, con agua entre 40-42,5 °C. Esto favorece la aceleración del inicio del sueño (menor latencia) y mejora la eficiencia del tiempo de descanso.

• Prestar atención al dolor o a molestias físicas: si estos factores interfieren con el descanso, combinarlos con la terapia térmica pasiva puede ser especialmente beneficioso, como muestra el estudio de 2025.

• Crear un ambiente adecuado: que la habitación esté tibia en lo necesario, pero con oportunidad de disipar el calor central una vez iniciado el sueño. Evitar temperaturas extremas, usar ropa adecuada, calcetines si necesario.

• Mantener rutinas que acompañen: apagar luces brillantes, evitar pantallas, hacer algún tipo de relajación física o mental tras el baño para reforzar la transición al sueño.

Aunque los resultados son prometedores, los expertos coinciden en que esta no es una solución mágica para todos los casos. El doctor Torres señala que “es necesario contar con más ensayos clínicos con muestras grandes y diversidad poblacional para confirmar qué tan potente es este método en poblaciones generales”.

Además, elevar mucho la temperatura del agua puede tener riesgos, especialmente en personas con problemas de circulación, diabetes, sensibilidad cutánea reducida, o con riesgo de quemaduras. Gutiérrez advierte que “hay que asegurarse de que no haya riesgo de quemaduras y de que la exposición al calor sea cómoda, sin que cause sudoración intensa que luego interfiera con el descanso”.

Usar fuentes de calor benignas antes de dormir, como baños o duchas calientes, para favorecer la regulación térmica del cuerpo, podría ayudar a quedarse dormido más rápido. Si bien no funciona igual para todos y no sustituye un buen higiene del sueño ni el tratamiento médico si hay trastornos graves, puede ser una herramienta práctica que muchas personas pueden incorporar en su rutina diaria para mejorar la latencia del sueño y la calidad del descanso.