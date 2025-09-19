¿Un cambio al caminar podría reducir el dolor de rodilla y proteger el cartílago?

Un leve giro del pie al caminar podría ser la clave para aliviar el dolor de rodilla. Un estudio reveló que este pequeño cambio no solo reduce las molestias, sino que también ayuda a frenar el desgaste del cartílago. Foto: Getty Images

El dolor de rodilla es uno de los padecimientos más comunes en la población adulta. Las causas son variadas: desde lesiones deportivas y sobrepeso, hasta el desgaste natural de la articulación con el paso de los años. Lo que suele tener en común es que afecta la movilidad, limita actividades cotidianas y, en muchos casos, obliga a depender de medicamentos o terapias constantes.

Tradicionalmente se ha recurrido a analgésicos, fisioterapia, fortalecimiento muscular o incluso cirugías para tratar el problema. Pero en la búsqueda de soluciones menos invasivas y más accesibles, la atención se ha dirigido hacia algo tan sencillo como la forma en que caminamos. Un ajuste casi imperceptible en la pisada podría marcar la diferencia entre caminar con dolor o hacerlo con mayor comodidad.

En agosto de 2025, un estudio publicado en The Lancet Rheumatology por investigadores de la Universidad de Utah, NYU Langone Health y Stanford University demostró que un pequeño cambio en el ángulo del pie al caminar puede reducir significativamente el dolor de rodilla y, además, frenar el desgaste del cartílago.

La investigación contó con 6.800 adultos diagnosticados con osteoartritis de grado leve a moderado en la parte interna de la rodilla. En un laboratorio de marcha, cada participante caminó sobre una cinta equipada con sensores de presión y fue grabado con cámaras especializadas para analizar su pisada. A partir de ese diagnóstico inicial, los expertos probaron cuatro modificaciones: girar ligeramente el pie hacia adentro o hacia afuera, en 5 o 10 grados, para determinar cuál opción aliviaba más la carga en la articulación.

Tras identificar la variación más adecuada para cada persona, los voluntarios fueron divididos en dos grupos: uno recibió la intervención personalizada para modificar el ángulo del pie, mientras que el otro continuó caminando de manera habitual como grupo de control. Durante seis semanas se les entrenó con retroalimentación mediante vibraciones en la espinilla para mantener la corrección, y luego se les hizo seguimiento durante un año con controles de dolor y resonancias magnéticas.

Los resultados fueron contundentes: los pacientes que ajustaron su pisada mostraron una mayor reducción del dolor que los del grupo control, con una diferencia de 1,2 puntos en la escala numérica de dolor. Además, sus resonancias magnéticas evidenciaron un menor deterioro del cartílago, lo que sugiere que el ajuste no solo alivia, sino que también protege la rodilla.

El doctor Scott Uhlrich, uno de los líderes del estudio, lo resumió así en la presentación del estudio: “Sabemos que para las personas con osteoartritis, cargas más altas en su rodilla aceleran la progresión, y que cambiar el ángulo del pie puede reducir la carga en la rodilla”.

Por su parte, la doctora Valentina Mazzol, quien también hizo parte del liderazgo del estudio, agregó: “Ayudar a los pacientes a encontrar su mejor ángulo de pie para reducir el estrés en sus rodillas puede ofrecer una forma fácil y bastante económica de abordar la osteoartritis en etapa temprana”.

El hallazgo abre una puerta interesante: con un ajuste mínimo en la marcha, posible de aplicar en la vida diaria, se logra un alivio real sin necesidad de medicamentos permanentes ni intervenciones invasivas. Sin embargo, los investigadores advierten que no todos los pacientes reaccionaron igual y que el éxito depende de encontrar el ángulo correcto para cada caso, lo cual requiere supervisión profesional.

Modificar la forma de caminar podría convertirse en una herramienta valiosa contra el dolor de rodilla, especialmente en etapas tempranas de la osteoartritis. Aunque no es una cura definitiva, sí representa un avance prometedor que podría extender la movilidad, mejorar la calidad de vida y retrasar el deterioro de la articulación.

