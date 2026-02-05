Logo El Espectador
Unión libre en Colombia: reinventando el “hasta que la muerte nos separe”

La frase que durante siglos selló los matrimonios nació en la Iglesia de Inglaterra del siglo XVI. Hoy, cada vez más parejas toman esta decisión sin necesidad de pasar por el altar.

Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
05 de febrero de 2026 - 06:15 p. m.
Unión libre en Colombia: reinventando el “hasta que la muerte nos separe”
“Si no puedes con ellos, funda una iglesia”. Eso pareció haber pensado el rey Enrique VIII de Inglaterra, para disolver su matrimonio con Catalina de Aragón, su primera esposa. Algo que la Iglesia católica romana se negó a autorizar en su momento.

Y cualquiera creería que, seguro, eso sirvió como precedente para todos los que querían separarse. Pero, en realidad, fue más un privilegio que una regla. No había muchas vueltas para darle al asunto: casado era casado hasta que uno de los dos partiera del plano terrenal.

En 1534 se creó...

Paula Andrea Baracaldo Barón

Por Paula Andrea Baracaldo Barón

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com

German Cardona(06621)Hace 8 minutos
Mejor, amigos sin compromiso,como lo dejo establecido, Darío Gómez, amigos con Derechos......
