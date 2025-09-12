¿Usa IA para terapia? Estas son cinco recomendaciones que dan los expertos

La inteligencia artificial se abre paso en la salud mental como apoyo para quienes buscan desahogarse o aclarar sus pensamientos. Sin embargo, expertos advierten que nunca reemplaza la terapia humana y recomiendan cinco claves para usarla con precaución. Foto: Getty Images

La inteligencia artificial también ha comenzado a ocupar un espacio en la salud mental. Aplicaciones y plataformas ofrecen conversaciones automatizadas que prometen escuchar, orientar y, en algunos casos, brindar ejercicios de apoyo emocional. Para muchos, estas herramientas representan una forma accesible de hablar sobre lo que sienten, especialmente en momentos de soledad o cuando no tienen a la mano un profesional o los recursos para pagar un acompañamiento particular.

Sin embargo, aunque la tecnología avanza con rapidez, también plantea preguntas importantes: ¿qué tan seguro es abrirle el corazón a una aplicación? ¿Hasta qué punto puede reemplazar la guía de un especialista? Lo cierto es que la IA no busca sustituir la terapia tradicional, pero puede convertirse en un apoyo útil si se usa con precaución y bajo ciertos criterios.

Para comprender mejor cómo acercarse a esta nueva herramienta, dos especialistas comparten cinco recomendaciones prácticas que cualquier persona debería tener en cuenta antes de confiar en la inteligencia artificial como acompañante emocional.

1. Reconocer sus límites

La psicóloga clínica de la Universidad Externado de Colombia, Mariana Ruiz, explica que el primer paso es entender que una aplicación no tiene la capacidad de interpretar emociones humanas con la misma profundidad que una persona. “Es importante que el usuario tenga claro que la IA no reemplaza la empatía, la escucha activa ni el análisis que puede dar un terapeuta. Puede orientar, sugerir o acompañar en momentos puntuales, pero nunca sustituir un proceso clínico”.

Ruiz advierte que muchas personas, al encontrar respuestas rápidas, pueden sentir que tienen todo resuelto con un par de conversaciones virtuales. Sin embargo, recomienda verlo más como un complemento que como una solución definitiva.

2. Verificar la seguridad y la privacidad

El ingeniero en tecnologías de la información, graduado en la Universidad Central, Carlos Gómez, señala que uno de los principales riesgos está en el manejo de los datos. “Cuando alguien comparte sus emociones, sus miedos o experiencias personales con una aplicación, está entregando información muy sensible. Antes de usar estas herramientas, se debe revisar qué políticas de privacidad tienen y cómo protegen esos datos”.

Gómez asegura que muchas plataformas de IA almacenan información con fines de mejora del servicio, lo cual puede implicar riesgos si no existe una regulación clara. Por eso, aconseja buscar aplicaciones que tengan certificados de seguridad, y en lo posible, utilizar versiones oficiales y reconocidas.

3. Usarla como apoyo, no como único recurso

Ambos expertos coinciden en que la IA puede ser útil en momentos de crisis leves, como cuando alguien necesita desahogarse o poner en palabras lo que siente. Ruiz lo resume así: “Hablar con una herramienta tecnológica puede aliviar la sensación de soledad y ordenar los pensamientos, pero no reemplaza el vínculo humano. La recomendación es que sea un apoyo entre sesiones de terapia o un recurso temporal hasta encontrar atención profesional”.

De hecho, las investigaciones en salud mental muestran que la interacción humana sigue siendo insustituible, porque en ella influyen gestos, tonos de voz y otros matices que la IA aún no puede replicar.

4. Establecer un límite de uso

Gómez resalta que la facilidad de acceso a estas aplicaciones puede generar dependencia. “El riesgo es que una persona, en lugar de acudir a su círculo cercano o a un profesional, busque refugio constante en un chatbot. Eso puede llevar a un aislamiento mayor, cuando la idea inicial era justamente encontrar alivio”.

Por eso, recomienda fijar horarios de uso o momentos específicos para interactuar con la herramienta, de modo que no se convierta en la única fuente de acompañamiento emocional. Ruiz añade que, al igual que ocurre con las redes sociales, el abuso puede traer efectos negativos, como reforzar la sensación de vacío cuando la aplicación no da la respuesta esperada.

5. Consultar siempre con un profesional

La recomendación más importante es no dejar de lado la atención clínica. La psicóloga recuerda que un terapeuta puede identificar patrones de conducta, señales de depresión o ansiedad que una IA no alcanza a detectar. “Un profesional no solo escucha lo que se dice, también observa lo que se omite, lo que se repite y cómo se expresa. Eso permite construir un plan de trabajo que va más allá de una conversación”.

Gómez agrega que incluso desde el punto de vista tecnológico, el consejo sigue siendo el mismo: la IA puede ser un primer paso, pero no debería ser el último. “Lo ideal es verla como una herramienta que facilita el acceso inicial, pero siempre acompañada de una supervisión humana”.

La incorporación de la inteligencia artificial en la salud mental es un terreno en constante evolución. Las aplicaciones se perfeccionan, integran nuevas funciones y tratan de ser cada vez más empáticas en sus respuestas. Aun así, los especialistas insisten en que se debe mantener una mirada crítica y consciente sobre sus alcances.

En definitiva, la recomendación más importante es utilizar la tecnología como un aliado, sin olvidar que el cuidado emocional sigue dependiendo en gran medida de la interacción humana.