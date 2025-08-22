Uso de tampones en adolescentes: mitos, riesgos y todo lo que tiene que saber

No hay obligación de usar tampones; son una opción más. NHS y ACOG insisten en que cada persona puede alternar entre toallas, ropa interior absorbente, copas y tampones según sus preferencias, contexto escolar/deportivo y comodidad. Lo esencial es conocer el propio cuerpo, reconocer patrones de flujo y tener un plan de cambios y repuestos. Foto: NOSOTRAS

La pregunta ha rondado aulas, consultorios y conversaciones familiares: ¿cuándo es correcto iniciar el uso de tampones? La respuesta corta —según guías clínicas y servicios de salud— es que no existe una “edad mínima” como tal: pueden usarse desde la primera menstruación, siempre que haya información, acompañamiento y un uso correcto, como lo señalan la American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y el servicio público de salud del Reino Unido, NHS.

Ambas instituciones explican que los tampones son seguros incluso para quienes están viviendo sus primeros ciclos, y recomiendan elegir la absorción más baja necesaria y respetar los tiempos de cambio para reducir riesgos como el síndrome de choque tóxico, una complicación rara.

“La referencia clave es la menarquia y la información que reciba la adolescente sobre cómo insertar, retirar y elegir la absorción adecuada”, dice la doctora Laura Cardénas, ginecóloga pediátrica de la Clínica Country. Por su parte, el educador en salud pública de la Alcaldía de Bogotá y psicólogo independiente, Sergio Roldán, subraya el rol del acompañamiento adulto y escolar: “No es solo el ‘sí se puede’, es el ‘cómo se hace’ con calma, lenguaje claro y sin mitos”.

ACOG explica en sus materiales para primeras menstruaciones que tampones, copas, toallas y ropa interior absorbente pueden alternarse según preferencia, y recuerda medidas de prevención: leer instrucciones, usar la absorción más baja que controle el flujo y no emplear tampones fuera de la menstruación. NHS, por su parte, indica que los tampones son “seguros y adecuados” incluso si se acaba de iniciar el periodo, aunque para algunas personas puede ser más sencillo empezar con toallas durante los primeros ciclos mientras se adquiere confianza.

Sobre la fisiología del inicio de la menstruación, ACOG sitúa la menarquia usualmente entre los 12 y 13 años, dos a tres años después del brote mamario inicial, y recomienda evaluar retrasos si no hay periodo para los 15 años o tres años después del inicio del desarrollo mamario. Eso ayuda a ubicar el contexto: en la mayoría de los casos, si ya hay menstruación, el uso de tampones es técnicamente posible.

Seguridad: qué riesgo real existe

El síndrome de choque tóxico (TSS) asociado a tampones es poco frecuente hoy en día, pero su prevención sigue siendo clave. Revisiones recientes estiman incidencias bajas y describen el cuadro como una infección aguda mediada por toxinas de Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. La pauta práctica sigue vigente: cambiar el tampón cada cuatro a ocho horas, evitar absorciones excesivas para el nivel de flujo, alternar con toallas si se requiere más tiempo nocturno y nunca usar un tampón cuando no hay menstruación.

“La conversación honesta incluye explicar que el TSS es raro, pero que las reglas de uso son innegociables”, enfatiza Cárdenas. La absorción ‘justa’ es más segura que una súper que permanezca demasiadas horas sin cambiar.

Roldán coincide: “El mensaje es de poder y autocuidado, no de miedo. El tampón es una opción útil para deporte, natación o comodidad, siempre que la persona conozca señales de alarma como fiebre alta, malestar intenso y erupción, ante las cuales debe retirarlo y consultar”.

¿El himen y la “virginidad” se afectan?

Otro mito persistente es que el tampón “rompe el himen” o “quita la virginidad”. Médicamente, el himen es un anillo de tejido con aberturas variables; muchas adolescentes lo tienen elástico o con bordes festoneados, y la colocación adecuada de un tampón pequeño suele ser posible sin problema. La virginidad no es un concepto médico; no se “pierde” por usar un producto de higiene. ACOG y materiales educativos del NHS explican que, si duele o se siente el tampón, probablemente está mal colocado o es de absorción inadecuada.

“La clave es anatomía básica y práctica guiada. Frases simples ayudan, por ejemplo ‘respire profundo, incline el aplicador hacia la base de la columna y pare si hay dolor’, y eso disminuye temores”, explica Roldán.

En julio de 2024, un equipo académico publicó el primer estudio que midió metales en tampones de varias marcas (Estados Unidos y Europa/Reino Unido). Hallaron 16 metales —incluidos plomo y arsénico— en al menos una muestra, con variaciones entre orgánicos y no orgánicos, y diferencias por región de compra. El trabajo, liderado por la Universidad de California, Berkeley, no probó efectos clínicos directos, pero encendió alertas regulatorias y abrió líneas de investigación sobre la posibilidad de exposición y su relevancia sanitaria. Los autores destacaron la necesidad de que los fabricantes evalúen y reporten contaminantes y de estudiar cuánto de esos metales podría migrar desde el tampón al organismo.

En paralelo, la FDA publicó en diciembre de 2024 una revisión sistemática sobre contaminantes en tampones. Al integrar estudios de compuestos orgánicos volátiles, ftalatos y metales, la revisión no encontró asociaciones consistentes entre uso de tampones y niveles sanguíneos de plomo, mercurio o cadmio en un cohorte prospectivo, aunque sí reportó, en un estudio experimental, mayores concentraciones urinarias de dos VOCs en usuarias de tampones frente a usuarias de toallas. Conclusión central: hacen falta más estudios para aclarar la exposición real y sus posibles efectos. Este matiz es importante para el público y los reguladores.

“Yo presento este tema a las familias con dos ideas a la vez. Primero, el tampón bien usado es seguro y útil para muchas adolescentes. Segundo, como con cualquier producto sanitario, exigimos vigilancia de calidad, etiquetado claro y ciencia independiente que valore riesgos potenciales”, dice Cárdenas.

¿Cómo elegir y cómo empezar?

1) Absorción más baja necesaria: comience con light o regular y suba solo si el tampón se empapa en menos de 2–3 horas. Evite usar super si no hace falta. “Menos es más”, resume Cárdenas.

2) Tiempo de uso: cambie cada 4–8 horas. Para dormir, muchas personas prefieren toallas o ropa interior absorbente para no exceder ese rango.

3) Técnica de inserción: lávese las manos, relaje el suelo pélvico y oriente el aplicador hacia la base de la columna, no hacia arriba en vertical. Si se siente el tampón al estar de pie o sentada, probablemente quedó muy superficial.

4) Señales de ajuste y retiro: si duele al entrar, intente una absorción menor o un aplicador más delgado. Si duele al retirar, quizá estaba demasiado seco. “Si hay dolor, haga pausa y reintente más tarde o cambie de método”, apunta Roldán.

5) Actividad física y natación: el tampón permite nadar y hacer deporte con comodidad. Cambie antes y después de la actividad y lleve repuestos.

6) Educación sin vergüenza: lea las instrucciones y, si es posible, pida a una adulta/o de confianza o a personal de salud que explique el paso a paso. “La primera vez no tiene que salir perfecta”, recomienda Roldán. Practicar con calma hace toda la diferencia.

No hay obligación de usar tampones; son una opción más. NHS y ACOG insisten en que cada persona puede alternar entre toallas, ropa interior absorbente, copas y tampones según sus preferencias, contexto escolar/deportivo y comodidad. Lo esencial es conocer el propio cuerpo, reconocer patrones de flujo y tener un plan de cambios y repuestos.

“El mensaje que damos a adolescentes y familias es de autonomía informada. Que la persona elija el método que mejor le funcione y que sepa usarlo con seguridad”, dice Roldán.

La síntesis, a la luz de guías y evidencia, es que se puede comenzar a usar tampones desde la primera menstruación si la persona está informada, se siente cómoda y puede cumplir las reglas de uso seguro. No es una carrera ni una obligación; es una alternativa válida que muchas adolescentes eligen por practicidad, deporte o discreción. Si hay dudas, dolor persistente, infecciones recurrentes, flujo muy abundante que empapa un tampón en menos de 1–2 horas, o señales que sugieran TSS, es indispensable consultar con un profesional de la salud.

“Elija la absorción más baja que funcione, respete los tiempos y busque ayuda si algo no se siente bien”. Roldán añade una invitación a la conversación abierta: “Hablemos sin tabúes y con palabras sencillas, así las y los adolescentes toman decisiones informadas y seguras”, concluye la doctora Cárdenas.