¿Es incómodo utilizar pantaloneta corta para practicar running?

Las pantalonetas cortas de running, que se ven comúnmente en competencias de atletismo o entrenamientos intensos, han sido criticadas, estigmas y malentendidas. Algunos corredores aficionados las consideran poco prácticas, otros simplemente incómodas.

Lo primero que hay que entender es que la pantaloneta corta de running no fue diseñada pensando en la estética o la moda, sino en la funcionalidad. Su diseño obedece a principios biomecánicos que buscan maximizar el rendimiento y minimizar la fricción.

Uno de los argumentos más fuertes a favor de este tipo de prenda es que permite la libertad de movimiento. A diferencia de pantalones largos, licras gruesas o pantalonetas de algodón, las pantalonetas cortas de running —normalmente fabricadas con materiales livianos como poliéster técnico o microfibra— ofrecen al corredor un rango de movilidad mucho mayor. Esto es crucial especialmente en distancias largas, donde cada centímetro de tela puede representar una fricción innecesaria.

“La incomodidad no está en el largo de la prenda, sino en la calidad del material y el ajuste. Cuando alguien se queja de que esta ropa le molesta, muchas veces lo que sucede es que no está usando su talla correcta o no está acostumbrado al tipo de sensación que genera una prenda ultraligera”, dice el runner y maratonista de la mmB, Andrés Ríos.

La mayoría de estas pantalonetas también incluyen calzoncillo interno, hecho de una malla transpirable que cumple una doble función: evitar el uso de ropa interior adicional (que podría generar roces) y mantener el área genital en su lugar sin comprimirla excesivamente. A quienes no están habituados, esto puede resultar raro al principio, pero con el uso continuado, la mayoría de corredores terminan agradeciéndolo.

¿Por qué muchos piensan que son incómodas?

La incomodidad que muchos corredores —especialmente los principiantes— sienten al usar pantalonetas cortas puede tener un origen más en lo cultural o psicológico que en lo físico. El pudor, la inseguridad corporal o simplemente el hecho de no estar acostumbrado a mostrar tanto muslo son razones frecuentes por las que esta prenda es rechazada.

Ríos lo resume así: “Hay gente que confunde incomodidad con inseguridad. La pantaloneta corta puede dejar más piel expuesta, y eso puede chocar con ciertas normas sociales o con la autoestima de algunos. Pero desde un punto de vista técnico, es de las prendas más cómodas que existen para correr”.

Además, es frecuente que algunas marcas low-cost fabriquen este tipo de pantalones sin respetar los principios ergonómicos adecuados. “Si compras una pantaloneta corta de cinco mil pesos en una tienda sin especialización, seguramente te va a quedar mal y te va a rozar. Pero eso no es culpa del diseño, sino del producto”, recalca el experto.

Un diseño pensado para el calor y la transpiración

En climas cálidos, la pantaloneta corta de running es una de las prendas más efectivas para mantener el cuerpo ventilado y fresco. A diferencia de otros tipos de pantalones deportivos, permite que el sudor se evapore más rápido y que el aire circule con facilidad por las piernas. Esto reduce el riesgo de irritaciones por humedad, aparición de hongos o infecciones en la zona inguinal.

“El sudor atrapado es uno de los peores enemigos del corredor. Puede provocar desde ampollas hasta dermatitis. La pantaloneta corta ayuda a que el cuerpo respire, y por eso sigue siendo la favorita de los atletas de élite”, advierte Ríos.

Un detalle poco conocido por quienes no practican running de manera regular es que el peso de la ropa afecta el rendimiento. Puede parecer insignificante, pero en carreras largas cada gramo cuenta. Las pantalonetas cortas suelen pesar menos de 100 gramos, lo cual se traduce en una menor carga para el cuerpo.

Ríos pone un ejemplo: “Un corredor profesional puede perder entre 2 y 3 segundos por kilómetro si lleva ropa que le suma apenas 300 gramos de más. En una maratón eso puede ser la diferencia entre subir al podio o no. Por eso prefieren lo más liviano posible, incluso si al inicio no parece lo más cómodo”.

El caso de las mujeres es especialmente interesante, ya que muchas corredoras eligen reemplazar la pantaloneta corta por licras tipo biker o shorts de compresión, que dan una sensación de mayor seguridad y control. No obstante, eso no significa que las pantalonetas cortas no funcionen también para ellas. De hecho, en competencias profesionales femeninas es común ver este tipo de prenda, y muchas la prefieren por la misma razón que los hombres: ligereza, ventilación y libertad de movimiento.

Después de revisar los aspectos técnicos, fisiológicos y psicológicos del asunto, parece claro que la pantaloneta corta de running no es incómoda por sí sola. Lo que puede resultar incómodo es el mal uso, la falta de costumbre o una elección incorrecta de talla y marca.

“No todo el mundo se adapta de inmediato. Pero si le das una oportunidad y eliges bien tu prenda, probablemente descubras que es mucho más cómoda de lo que pensabas. No es casualidad que los mejores corredores del mundo la usen. Lo hacen porque funciona”, concluye Ríos.