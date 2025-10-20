¿Va a correr la Expedición Bodytech Cali 2025? Siga estas recomendaciones

La Expedición Bodytech Cali 2025 no solo es una carrera, sino una experiencia de salud integral que promueve la vida activa, la prevención y el bienestar. Con el respaldo del Centro Médico Bodytech y una organización cada vez más sólida, el evento promete consolidarse como una cita imperdible para los corredores del Valle del Cauca y de todo el país. Foto: Cali Expedición Bodytech

Cali se prepara para vivir, el domingo 26 de octubre de 2025, una nueva edición de la Expedición Bodytech: una carrera que combina deporte, salud y bienestar, y que reunirá a cientos de corredores en el norte de la ciudad.

Con distancias de 3 km, 7 km y 12 km, el evento busca promover la actividad física en todos los niveles, desde principiantes hasta atletas experimentados. Para quienes ya aseguraron su cupo o están afinando los últimos detalles, estos son los puntos clave que deben tener en cuenta:

Puntos de salida, ruta y recorrido

• La carrera tendrá como punto de encuentro y partida el Centro Comercial Chipichape, ubicado en la Calle 38 Norte #6N-45, epicentro logístico del evento.

• Las rutas se desarrollarán por vías principales del norte de Cali, con retornos cercanos que permiten que las tres distancias (3 K, 7 K y 12 K) compartan buena parte del trazado.

• El terreno será urbano, con pendientes leves y tramos planos, ideal para probar resistencia o velocidad según la categoría elegida.

• Las calles aledañas a Chipichape, como la Avenida 6N, la Calle 52 y la Carrera 1, suelen ser parte del recorrido tradicional de esta competencia, aunque el trazado exacto se confirmará los días previos.

Saber cómo se comportan los desniveles del norte de Cali y planear el ritmo según los giros y pendientes puede marcar la diferencia entre terminar cómodo o llegar al límite.

Horarios de salida y organización del día

• 12 km: salida aproximada a las 6:30 a.m.

• 7 km: salida a las 7:30 a.m.

• 3 km (recreativa): salida a las 8:15 a.m.

Todas las carreras saldrán desde Chipichape y contarán con cierres viales y acompañamiento logístico. Se recomienda llegar con una hora de anticipación, pues los filtros de seguridad y el control de acceso pueden causar demoras.

Puntos de hidratación

• En las distancias de 7 K y 12 K se ubicarán entre 5 y 8 puntos de abastecimiento, con agua y bebidas isotónicas.

• La hidratación es clave: Cali suele tener temperaturas superiores a 27 °C durante la mañana, por lo que planear el consumo de líquidos cada dos kilómetros puede evitar calambres o fatiga.

• En la distancia de 3 K habrá al menos un punto de agua en el retorno.

Kit, recolección y logística previa

• Los inscritos recibirán un kit oficial con camiseta, número (dorsal), chip de cronometraje (solo para categorías competitivas) y medalla “finisher”.

• La Expo Bodytech se realizará del 23 al 25 de octubre en el mismo centro comercial, donde se entregarán los kits y habrá charlas sobre salud, rendimiento deportivo, nutrición y prevención de lesiones.

• Para reclamar el kit es obligatorio presentar el documento de identidad y el comprobante de inscripción.

• No se entregarán kits el día del evento, y no tener el número o chip puede impedir la participación o el registro oficial del tiempo.

Preparación, estrategia y recomendaciones

• En esta última semana, lo ideal es reducir la carga de entrenamiento: enfóquese en descansar bien, hidratarse y dormir lo suficiente.

• Reconozca el terreno: si vive en Cali, corra uno o dos días antes por el norte para familiarizarse con la zona.

• Lleve ropa ligera y transpirable, zapatos con buena amortiguación, protector solar y gorra.

• Evite comidas pesadas o alimentos nuevos el día previo; una dieta balanceada rica en carbohidratos ligeros ayudará a mantener la energía.

• Llegue con tiempo: los cierres viales pueden afectar el acceso a Chipichape, y el estacionamiento estará limitado.

La Expedición Bodytech Cali 2025 no es solo una carrera, sino una experiencia de salud integral que promueve la vida activa, la prevención y el bienestar. Con el respaldo del Centro Médico Bodytech y una organización cada vez más sólida, el evento se consolida como una cita imperdible para los corredores del Valle del Cauca y de todo el país.

