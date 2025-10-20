Logo El Espectador
¿Va a correr la Expedición Bodytech Cali 2025? Siga estas recomendaciones

Este 26 de octubre, Cali volverá a llenarse de color, música y pasos firmes con la Expedición Bodytech 2025. Si ya cuenta con su cupo o está pensando en inscribirse, aquí encontrará todo lo que necesita saber para llegar preparado y disfrutar sin contratiempos

Diego Alejandro Suárez Guerrero
20 de octubre de 2025 - 11:55 p. m.
La Expedición Bodytech Cali 2025 no solo es una carrera, sino una experiencia de salud integral que promueve la vida activa, la prevención y el bienestar. Con el respaldo del Centro Médico Bodytech y una organización cada vez más sólida, el evento promete consolidarse como una cita imperdible para los corredores del Valle del Cauca y de todo el país.
Foto: Cali Expedición Bodytech
Cali se prepara para vivir, el domingo 26 de octubre de 2025, una nueva edición de la Expedición Bodytech: una carrera que combina deporte, salud y bienestar, y que reunirá a cientos de corredores en el norte de la ciudad.

Con distancias de 3 km, 7 km y 12 km, el evento busca promover la actividad física en todos los niveles, desde principiantes hasta atletas experimentados. Para quienes ya aseguraron su cupo o están afinando los últimos detalles, estos son los puntos clave que deben tener en cuenta:

Puntos de salida, ruta y recorrido

• La carrera tendrá como punto de encuentro y partida el Centro Comercial Chipichape, ubicado en la Calle 38 Norte #6N-45, epicentro logístico del evento.

• Las rutas se desarrollarán por vías principales del norte de Cali, con retornos cercanos que permiten que las tres distancias (3 K, 7 K y 12 K) compartan buena parte del trazado.

• El terreno será urbano, con pendientes leves y tramos planos, ideal para probar resistencia o velocidad según la categoría elegida.

• Las calles aledañas a Chipichape, como la Avenida 6N, la Calle 52 y la Carrera 1, suelen ser parte del recorrido tradicional de esta competencia, aunque el trazado exacto se confirmará los días previos.

Saber cómo se comportan los desniveles del norte de Cali y planear el ritmo según los giros y pendientes puede marcar la diferencia entre terminar cómodo o llegar al límite.

Horarios de salida y organización del día

12 km: salida aproximada a las 6:30 a.m.

7 km: salida a las 7:30 a.m.

3 km (recreativa): salida a las 8:15 a.m.

Todas las carreras saldrán desde Chipichape y contarán con cierres viales y acompañamiento logístico. Se recomienda llegar con una hora de anticipación, pues los filtros de seguridad y el control de acceso pueden causar demoras.

Puntos de hidratación

• En las distancias de 7 K y 12 K se ubicarán entre 5 y 8 puntos de abastecimiento, con agua y bebidas isotónicas.

• La hidratación es clave: Cali suele tener temperaturas superiores a 27 °C durante la mañana, por lo que planear el consumo de líquidos cada dos kilómetros puede evitar calambres o fatiga.

• En la distancia de 3 K habrá al menos un punto de agua en el retorno.

Kit, recolección y logística previa

• Los inscritos recibirán un kit oficial con camiseta, número (dorsal), chip de cronometraje (solo para categorías competitivas) y medalla “finisher”.

• La Expo Bodytech se realizará del 23 al 25 de octubre en el mismo centro comercial, donde se entregarán los kits y habrá charlas sobre salud, rendimiento deportivo, nutrición y prevención de lesiones.

• Para reclamar el kit es obligatorio presentar el documento de identidad y el comprobante de inscripción.

• No se entregarán kits el día del evento, y no tener el número o chip puede impedir la participación o el registro oficial del tiempo.

Preparación, estrategia y recomendaciones

En esta última semana, lo ideal es reducir la carga de entrenamiento: enfóquese en descansar bien, hidratarse y dormir lo suficiente.

Reconozca el terreno: si vive en Cali, corra uno o dos días antes por el norte para familiarizarse con la zona.

• Lleve ropa ligera y transpirable, zapatos con buena amortiguación, protector solar y gorra.

• Evite comidas pesadas o alimentos nuevos el día previo; una dieta balanceada rica en carbohidratos ligeros ayudará a mantener la energía.

• Llegue con tiempo: los cierres viales pueden afectar el acceso a Chipichape, y el estacionamiento estará limitado.

La Expedición Bodytech Cali 2025 no es solo una carrera, sino una experiencia de salud integral que promueve la vida activa, la prevención y el bienestar. Con el respaldo del Centro Médico Bodytech y una organización cada vez más sólida, el evento se consolida como una cita imperdible para los corredores del Valle del Cauca y de todo el país.

👗👟👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre Bienestar y amor? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Comunicador social y periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en comunicación creativa y medios emergentes.dasuarez@elespectador.com

