¿Va a correr la Maratón de Chicago 2025? Estos son los premios que puede ganar

La Bank of America Chicago Marathon se prepara para celebrar su 47.ª edición el domingo 12 de octubre de 2025. Más de 45.000 corredores de diferentes países llegarán a esta emblemática ciudad estadounidense para enfrentarse a los 42,195 kilómetros de una de las Seis Maratones Majors del mundo, junto con las de Nueva York, Boston, Berlín, Londres y Tokio.

Reconocida por su recorrido plano, su organización y su ambiente multitudinario, la Maratón de Chicago se ha consolidado no solo como una exigente prueba de resistencia física, sino también como un espectáculo deportivo de escala global que mueve millones de dólares y atrae tanto a atletas élite como a corredores aficionados decididos a cumplir el sueño de cruzar la meta en Grant Park.

De cara a la edición de 2025, el evento promete mantener su espíritu competitivo y festivo, y una de las preguntas más frecuentes entre los participantes —además de todo lo relacionado con el entrenamiento— gira en torno a los premios y recompensas destinados a quienes conquisten las primeras posiciones.

La organización del Bank of America Chicago Marathon 2025 ha confirmado una bolsa total de premios de USD904.500 dólares, que se distribuirá entre las divisiones abierta, silla de ruedas, masters y atletas estadounidenses. Estos premios buscan reconocer no solo el rendimiento absoluto, sino también el mérito dentro de categorías específicas, manteniendo la paridad económica entre las ramas masculina y femenina.

División abierta (élite internacional)

Para los atletas élite de la división abierta, los premios económicos estarán divididos así:

• 1.º lugar: USD 100.000

• 2.º lugar: USD 75.000

• 3.º lugar: USD 50.000

• 4.º lugar: USD 30.000

• 5.º lugar: USD 25.000

• 6.º lugar: USD 20.000

• 7.º lugar: USD 15.000

• 8.º lugar: USD 10.000

• 9.º lugar: USD 7.500

• 10.º lugar: USD 5.000

Además, cualquier corredor que establezca un nuevo récord durante la iniciativa, recibirá un bono adicional de USD 50.000. Si el récord mundial es superado en Chicago, el premio ascenderá a USD 75.000 adicionales.

División en silla de ruedas

Los premios para la categoría de atletas en silla de ruedas mantendrán el mismo nivel de reconocimiento. La bolsa total asciende a USD 150.500, y la distribución será la siguiente:

• 1.º lugar: USD 40.000

• 2.º lugar: USD 30.000

• 3.º lugar: USD 20.000

• 4.º lugar: USD 15.000

• 5.º lugar: USD 10.000

• 6.º lugar: USD 5.000

También se otorgarán bonificaciones de USD 50.000 por batir el récord del recorrido y USD 75.000 si se establece un nuevo récord mundial en esta división.

División de atletas estadounidenses

El programa American Development, que incentiva el rendimiento de los mejores maratonistas del país, entregará los siguientes premios:

• 1.º lugar: USD 15.000

• 2.º lugar: USD 12.000

• 3.º lugar: USD 10.000

• 4.º lugar: USD 7.000

• 5.º lugar: USD 5.000

Categoría Masters

Los corredores y corredoras mayores de 40 años también tendrán reconocimiento económico en la categoría Masters:

• 1.º lugar: USD 2.000

• 2.º lugar: USD 1.500

• 3.º lugar: USD 1.000

Además de los premios económicos, la organización también reconoce el esfuerzo de los corredores de todas las edades. Se otorgan medallas especiales y trofeos a los tres primeros lugares de cada grupo etario, con categorías que van desde los 16 años hasta los mayores de 80.

Estos reconocimientos se entregan tras la validación de los tiempos oficiales y la verificación de la edad de los participantes.

