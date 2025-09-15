¿Viajar le produce estreñimiento? Estas son las razones

Viajar puede traer consigo un efecto inesperado: el estreñimiento. Un estudio reciente reveló que, en algunos casos, los viajeros pueden tardar hasta 47 horas en evacuar tras llegar a su destino. Foto: Getty Images

Viajar suele asociarse a experiencias positivas: conocer lugares, cambiar de escenario, desconectarse de la rutina, entre otras. Sin embargo, para muchas personas uno de los efectos secundarios menos esperados es el estreñimiento. ¿Por qué sucede que al moverse de un lugar a otro, el cuerpo se “detiene” en algo tan cotidiano como ir al baño? Este fenómeno puede explicarse por varios mecanismos que alteran el funcionamiento normal de los intestinos, la hidratación, la dieta, el sueño y el ritmo corporal.

El tránsito intestinal depende en gran medida de hábitos regulares: horarios para dormir y comer, actividad física, ingesta de líquidos, uso del baño con cierta frecuencia. Cuando alguien viaja, muchos de esos hábitos se ven afectados: vuelos largos, cambios de horario, comidas distintas, horarios irregulares, ambientes nuevos. Todo esto puede provocar que el cuerpo se retrase o deje de tener ganas de evacuar, lo que se interpreta como estreñimiento.

El gastroenterólogo de la Clínica Colombia, Alejandro Muñoz, explica que “el intestino tiene su propio reloj, muy conectado con lo que se come, cuándo se duerme y cuánta agua se bebe; si se alteran esos tres factores el intestino responde disminuyendo su actividad motor intestinal, lo que se traduce en heces más duras y evacuaciones menos frecuentes”.

Y es que lo confirma un estudio titulado Traveler’s Constipation: A Prospective Cohort Study, publicado en septiembre de 2024 en la revista Journal of Clinical Medical Research, investigadores daneses midieron cómo cambian los hábitos intestinales de personas que realizaron un vuelo de distancia media seguido de una estadía de una semana en el extranjero. En ese estudio participaron 3.000 personas, quienes fueron evaluadas antes, durante y después del viaje. Se midió como resultado principal el tiempo entre evacuaciones, en horas, y como resultado secundario síntomas gastrointestinales usando una escala denominada VAS-IBS.

Los hallazgos fueron reveladores: tras el viaje, en todo el grupo hubo un retraso mediano de 6 horas en la primera evacuación en comparación con la frecuencia habitual. Pero en el cuarto de los participantes que presentaba los retrasos más severos (“el grupo más lento”), ese tiempo se incrementó hasta 47 horas sin evacuar por primera vez. En el resto del grupo ese retraso fue de aproximadamente 24 horas. Además, aunque no todos los síntomas gastrointestinales (como dolor, hinchazón o malestar) se diferenciaron significativamente entre los subgrupos, varios participantes reportaron puntajes altos en esos síntomas, lo que indica que la calidad del viaje puede verse afectada por estas molestias.

Muñoz comenta que los resultados confirman lo que muchos pacientes experimentan: “cuando una persona sale de su entorno, se expone a cambios en alimentación, hidratación, rutina de sueño y en los tiempos normales de evacuación, por ejemplo el acostarse o levantarse a distintas horas; esas alteraciones hacen que el colon y los músculos intestinales trabajen menos eficientemente, y que el estímulo para evacuar tarde más en llegar”.

Estos son algunos de los factores más comunes implicados, según los especialistas:

• Cambios en el consumo de líquido: viajeros beben menos agua, ya sea por no tener acceso frecuente al baño, por efectos del aire seco del avión o simplemente por olvidarse. La menor hidratación hace que las heces se resequen y tarden más en desplazarse.

• Alteraciones en la dieta: al viajar se comen alimentos diferentes, muchas veces con menos fibra y más procesados, lo que reduce el volumen y suavidad de las deposiciones.

• Menos actividad física: los traslados, vuelos largos o el uso prolongado del transporte, la movilidad reducida en habitaciones de hotel o en trayectos largos, disminuyen la estimulación mecánica intestinal.

• Desajustes del ritmo circadiano: dormir en horarios distintos, cambios de zona horaria, estrés, interrupciones del sueño. El cuerpo pierde sincronía con los estímulos habituales para evacuar, como la primera hora tras despertarse.

• Factores emocionales: ansiedad, incomodidad por no usar baños conocidos, vergüenza, miedo de no encontrar baño adecuado; estas variables pueden hacer que la persona “aguante” más de lo que normalmente lo haría, lo que agrava el problema.

Muñoz señala que “saber de antemano cuáles son los momentos en que uno suele evacuar, por ejemplo tras el desayuno o la primera hora luego de despertarse, puede servir para planear viajes de modo que se respete esa rutina; pequeños cambios como beber agua apenas levantado, desayunar con fibra, evitar saltarse comidas o acostarse muy tarde pueden marcar la diferencia”.

En cuanto al tiempo que dura este efecto, el estudio indica que el retraso en la primera evacuación suele manifestarse durante la estadía en el destino, y parte de las molestias digestivas pueden persistir hasta que se retorna al horario habitual. Pasados unos pocos días de estabilizar horarios, consumir buena cantidad de líquido y fibra, y moverse, el funcionamiento intestinal tiende a volver a lo normal.

Para prevenir el estreñimiento al viajar, Muñoz recomienda estrategias clave:

1. Mantener buena hidratación: llevar una botella de agua, aprovechar paradas en carretera, beber aun cuando no se tenga mucha sed.

2. Incluir fibra en la dieta desde antes de salir: frutas, verduras, granos enteros, preferir alimentos más naturales aun en viajes.

3. Evitar largos períodos sin moverse: al menos caminar un poco durante escalas, estirarse en vuelos o trayectos largos.

4. Intentar respetar los tiempos: de dormir, comer y hábitos de baño aunque el itinerario lo dificulte.

5. Empezar con prevención si se sabe que se tiene sensibilidad al estreñimiento: por ejemplo, suplementos más suaves si lo recomienda un médico.