Wings for Life World Run Red Bull 2025: corriendo por un propósito en común

La edición 2025 reunió a más de 270.000 corredores en todo el mundo, distribuidos en más de 200 países a través de la app oficial, en eventos organizados y en carreras con amigos. Foto: Red Bull

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 4 de mayo de 2025 se vivió una nueva edición de la Wings for Life World Run, una carrera global organizada por Red Bull con un propósito solidario: recaudar fondos para la investigación de lesiones de médula espinal. Esta carrera no se parece a ninguna otra. No tiene una meta fija; en cambio, los corredores deben superar al Catcher Car, un vehículo que sale minutos después del inicio y avanza progresivamente más rápido hasta alcanzar a todos los participantes. Es una carrera contra el tiempo, la resistencia y, sobre todo, por una causa que va más allá del deporte.

La edición 2025 reunió a más de 270.000 corredores en todo el mundo, distribuidos en más de 200 países a través de la app oficial, en eventos organizados y en carreras con amigos. En esta ocasión, se destacaron ciudades como Múnich (Alemania), Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Nueva York (EE.UU.) y Sapporo (Japón) como puntos clave de concentración. A pesar de las diferencias horarias, todos comenzaron exactamente a las 11:00 UTC, lo que dio lugar a una jornada verdaderamente global.

La logística fue un reto titánico: sincronización perfecta entre continentes, una app que permitió seguimiento en tiempo real, narraciones multilingües y estaciones de hidratación improvisadas por voluntarios. Todo esto convirtió a la carrera en una experiencia inmersiva tanto para los corredores como para quienes los acompañaban.

El gran ganador global de esta edición fue el etíope Dawit Admasu, quien logró correr 66,2 kilómetros antesde ser alcanzado por el Catcher Car. En la categoría femenina, la polaca Dominika Stelmach volvió a destacarse, superando los 55 kilómetros y consolidando su estatus como leyenda de este evento.

Carlos Zambrano, un colombiano de 29 años que participó desde Bogotá, en un recorrido organizado por la Universidad Javeriana, llegó a la carrera acompañado de su hermana, Juliana, y un grupo de amigos. Para él, esta edición era especial. “Mi mejor amigo de la infancia, Andrés, quedó en silla de ruedas hace cuatro años por un accidente en moto. Esta carrera es por él”, dice en charla con El Espectador.

El evento en Bogotá comenzó en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, y aunque no era una carrera oficial con Catcher Car físico, la app hizo su magia. “A las 6:00 a.m. arrancamos todos, los celulares con el volumen al máximo. Era emocionante escuchar cuando la app decía: ‘¡Faltan cinco minutos para que el Catcher Car te alcance!’”, relata Zambrano.

El recorrido llevó a los participantes por la Avenida Calle 26, pasando por monumentos emblemáticos como el Centro de Memoria Histórica y el Museo de los Niños, hasta llegar a zonas más residenciales. “La ciudad aún despertaba, pero la energía era increíble. Había familias animando desde los balcones, personas en bicicleta acompañando y muchos perros corriendo junto a nosotros”, cuenta.

Le puede interesar: Altos Floresta: ¿Cómo participar en una de las carreras de running de Argentina?

Uno de los momentos más emotivos para Zambrano fue en el kilómetro 13. “Una chica que iba delante de mí se detuvo y empezó a llorar. Me acerqué a ver si estaba bien. Me dijo: ‘Mi hermano también está en silla de ruedas. Corrí por él, pero ya no puedo más’. La abracé y seguimos caminando juntos hasta que el carro nos alcanzó”.

Lo bueno: una causa que une, sin importar la distancia

La Wings for Life World Run es una de las pocas carreras que realmente se siente como un movimiento global. Y eso lo sintieron los corredores. “Había gente de todos lados. Conocí a un brasileño que venía de vacaciones a Colombia y decidió correr aquí. Me dijo: ‘No importa dónde estemos, todos corremos por lo mismo’”, comenta Zambrano.

Otro aspecto muy valorado fue la organización de la app. “La tecnología fue impresionante. Te hablaba todo el tiempo, te animaba, te avisaba cuándo te iban a alcanzar, te decía si ibas por encima del promedio mundial. Me sentí parte de algo gigante”, señala.

Además, la inclusión fue total. Hubo personas en sillas de ruedas participando, padres corriendo con coches para bebés, atletas profesionales y corredores primerizos. “Aquí no importaba si eras rápido o lento. Lo importante era estar, sumar kilómetros, aportar”, afirma.

En términos de logística, Bogotá respondió con apoyo vial en las zonas más transitadas, voluntarios con agua, y puntos de animación espontáneos donde la música y las arengas no faltaron.

Lo malo: falta de puntos oficiales y problemas técnicos

A pesar del entusiasmo general, no todo fue perfecto. “Hubiera sido genial tener más eventos organizados oficialmente, con Catcher Cars reales, como en otros países. En Colombia casi todo fue con la app. Es increíble, pero no es lo mismo que ver el carro real alcanzarte”, comenta Zambrano.

También hubo fallas técnicas. “En los primeros dos kilómetros la app se cayó como tres veces. Me estresé pensando que no iba a registrar mi carrera”, dice. Algunos usuarios reportaron que sus distancias no se guardaron correctamente o que el Catcher Car virtual los alcanzó antes de lo debido. En redes sociales, el hashtag #WFLWRFail se volvió tendencia por un par de horas, aunque fue superado rápidamente por la ola de comentarios positivos.

Una parte fundamental del evento es que el 100% de la inscripción va destinado a la investigación para curar lesiones de médula espinal. En la edición 2025, se recaudaron más de 9 millones de euros, una cifra récord.

“Cuando terminé, más que cansado, me sentí orgulloso. Con mis pasos estaba aportando a que Andrés, y tantos otros como él, puedan volver a caminar algún día”, dice Zambrano.

Al final de la carrera, la app muestra un mensaje que dejó a muchos con la piel de gallina: “Gracias por correr por los que no pueden. Algún día, ellos también correrán contigo”.

Ese mensaje, según Zamrabno, fue el cierre perfecto. “Ese día no se trató de correr más que nadie, sino de correr con propósito. El mundo entero lo entendió por unas horas. Y eso, créeme, se siente. No es solo una carrera. Es una causa. Es una esperanza”.

Próxima edición: ¿qué se espera en 2026?

Tras el éxito rotundo de esta edición, Red Bull ya anunció que la Wings for Life World Run 2026 se realizará el domingo 3 de mayo. Se espera una mayor cantidad de eventos oficiales en Latinoamérica, mejoras en la app y una expansión del alcance solidario.

Mientras tanto, corredores como Carlos Zambrano seguirán entrenando no solo para correr más lejos, sino para acercarse, paso a paso, a un futuro donde nadie quede atrás.

“Si podemos correr por ellos hoy, tal vez ellos puedan correr con nosotros mañana.” – Carlos Zambrano.