Accidente en la vía al Llano dejó un motociclista fallecido, ¿Qué sucedió?

La tarde del domingo 31 de marzo, en la vía al Llano, a su paso por el municipio de Cáqueza, un motociclista falleció tras chocar aparatosamente contra un vehículo particular. Foto: Archivo particular

Pasadas las dos de la tarde de este domingo 31 de marzo, viajeros que transitaban por la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio reportaron el grave accidente en el cual resultaron involucrados un vehículo particular y una motocicleta.

De acuerdo con las primeras versiones que dan cuenta de los hechos, el accidente ocurrió en el sentido Villavicencio-Bogotá a su paso por el municipio de Cáqueza, en el departamento de Cundinamarca.

Usuarios de redes sociales que circulaban por la zona compartieron imágenes que dejan entrever la magnitud del siniestro. El vehículo involucrado, un Renault negro de placas MPT-697 de Bogotá, se estrelló de frente contra una motocicleta en la que iba una persona, la cual, a raíz del fuerte impacto, falleció en el lugar.

Por ahora, el estado de salud de los ocupantes del vehículo implicado y las razones que causaron el accidente no han sido señaladas por las autoridades. No obstante, algunas personas que atestiguaron los hechos coinciden en que la persona que iba conduciendo la moto habría invadido el carril por el que venía transitando el vehículo que terminó arrollándola. Las autoridades no han dado una versión oficial.

Como era de esperarse, el accidente, que además ocurrió en pleno desarrollo del plan retorno, provocó un tremendo trancón que se extendió durante varios kilómetros. Incluso algunos conductores han señalado a través de redes sociales que, a raíz del trancón, quedaron atrapados sin poder ingresar a la ciudad, pues con ocasión del pico y placa regional, por su número de placa, no pueden transitar en Bogotá.

El pico y placa regional para el domingo 31 de marzo quedó estipulado así: entre las 12:00 m y las 4:00 p.m. solo pueden ingresar a la ciudad vehículos con placas pares, y entre las 4.00 p.m. y las 8:00 p.m. solo pueden hacerlo los vehículos con placas impares. Así las cosas, las personas que a la hora del accidente venían hacia Bogotá por la vía al Llano y la placa de su vehículo termina en número par, pasadas las 4:00 p.m. no pudieron ingresar a la ciudad. Situación que empeoró aún más la movilidad en ese corredor vial, uno de los que más viajeros moviliza en la ciudad.

La vía #Villavicencio #Bogota en este momento hay alto flujo vehicular.



Éste vídeo corresponde al sector del peaje Pipiral. pic.twitter.com/UdZl4tpxrU — DIEGONOTICIAS (@diegonoticias) March 31, 2024

