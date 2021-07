Así se prepara el 20 de julio

Mientras el Gobierno y el Distrito advirtieron que no permitirán ningún acto vandálico, el Comité del Paro anunció manifestaciones pacíficas hacia el centro y se esperan concentraciones en puntos como el Portal Américas, Héroes y Suba. Se espera la llegada de la minga indígena.

La atención está puesta sobre lo que pasará mañana en Bogotá. A las protestas convocadas por el Comité del Paro, que anunció la radicación de diez proyectos ante el Congreso, se suma el anuncio de la llegada de varias primeras líneas del país a la ciudad y de la minga indígena, que viene de un recorrido por el norte del país. El temor es por una nueva oleada de violencia a la que todos los actores responden.

Lo primero es que el sábado, tras un consejo de seguridad entre el Gobierno Nacional y el Distrito, se anunció la llegada de mayor pie de fuerza a Bogotá, lo que se suma a los once puntos de control dispuestos por la ciudad. “No vamos a tolerar un solo acto de violencia o vandalismo. Tenemos un trabajo sin fisuras para garantizar la tranquilidad de nuestra ciudad, para que nuestros activos estratégicos estén debidamente custodiados. Bogotá será la capital del diálogo y la concertación. Estamos coordinados para mitigar, contener y judicializar cualquier intento de infiltración a la legítima movilización pacífica”, indicó la alcaldesa Claudia López.

Para lograrlo, se anunció la llegada de 2.784 militares, que estarán en patios de Transmilenio y periferias, y 6.196 policías, que se desplegarán en los puntos neurálgicos. “Viene personal del Esmad de ciudades como Medellín y Cundinamarca a apoyar puestos estratégicos como la Plaza de Bolívar y el aeropuerto El Dorado. Otros, con movilidad en motocicletas, velarán por situaciones especiales. También tenemos disponibilidad total de cuadrantes, que sacamos para proteger la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y lugares como RCN, que estarán apoyando en caso de ser necesario”, señaló a este medio el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En cuanto a las manifestaciones, el Comité Nacional de Paro anunció una gran movilización, a partir de las 10:00 a.m. desde el Parque Nacional hasta la avenida Jiménez con séptima (parque Santander), donde habrá un concierto de Aterciopelados y luego se radicarán diez proyectos de ley, que se desprenden del pliego de emergencia que presentaron al Gobierno Nacional y entre los que se destaca la matrícula cero, la renta básica, la reforma a la Policía y la reglamentación de la protesta con base en lo especificado por la CIDH.

“Estaremos un rato sobre la séptima con Jiménez, con la absoluta seguridad de que tendremos una movilización pacífica. Al único que le sirve la violencia es al Gobierno, que quiere tapar el informe de la CIDH y lo que pasó en Haití. Este lunes haremos una rueda de prensa a las 4:00 p.m. para presentar los proyectos, que hicimos con un equipo técnico y de los que hemos estado hablando con muchos congresistas”, dijo Fabio Arias, integrante del Comité del Paro y fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores.

Pero esta no es la única movilización prevista. Para hoy se espera la llegada de la minga indígena, que recorrió la costa, los santanderes y está en camino a Bogotá, que tiene preparado un acto simbólico y político, junto a las primeras líneas. Además, ya se conocen convocatorias en algunos de los puntos en los que han persistido las manifestaciones y enfrentamientos, como en Suba, donde se plantea una concentración desde las 4:30 a.m. en la transversal 91, mientras que en Héroes se tiene previsto un concierto desde las 11:30 a.m.

Según “el Profe”, vocero de la Primera Línea del Portal Resistencia, se ha compartido el mismo plan con las primeras líneas de la ciudad y las que han estado llegando. “Queremos algo más simbólico que otra cosa, en el que se resignifique la independencia de Colombia. Salimos dispuestos a demostrarle a la sociedad que somos la fuerza del pueblo y lo hacemos de manera pacífica y que solo actuaremos en el momento en que se reprima la marcha pacífica”.

A la ciudad ya han llegado representantes de estos grupos que vienen de Villavicencio, Barranquilla, Valledupar, Barrancabermeja y Cali, entre otros lugares, que se han instalado en varios puntos de la ciudad, entre esos, el lote detrás de la Universidad Pública de Kennedy, en donde se encuentra la Primera Línea del Portal Américas, y señalan que allí han sido hostigados, sobre todo por la noche; de hecho, se escucharon tres tiros en el lugar el pasado sábado por la tarde.

Del otro lado, vecinos del Tintal han indicado que quienes se encuentran en ese punto han estado entrenando con machetes y escudos, de los que el general Camacho asegura, tienen videos. “Son entrenamientos que no son precisamente para unas marchas tranquilas”, mientras que el Gobierno Nacional sostiene que el Eln tendría previstas acciones terroristas y que el narcotráfico estaría financiando pandillas en Bogotá y Soacha. Ante esto, señala que por esto y otros delitos graves, se han emitido órdenes de captura, que una vez se legalicen, se darían a conocer hoy.

Por último, se espera un consejo de seguridad este lunes para definir detalles como la ubicación de Centros de Traslado por Protección, en los que podrán hacer veeduría tanto Defensoría como Personería y donde también habrá presencia de brigadas de salud, con el fin de evitar desapariciones y agresiones, así como el traslado de personas capturadas a estaciones de Policía. Se está a la expectativa de más puntos de concentración en la ciudad.

Lo que ocurra mañana será trascendental para lo que seguirá en el marco del paro, ante el paso que dará el Comité ante el Congreso y las negociaciones que se han establecido en Bogotá con las primeras líneas y asociaciones populares. El llamado de todos es a la calma, que debería ser la respuesta de cada lado, ya que, sin lugar a dudas, hay temor de que ocurra una nueva jornada de agresiones, abusos y vandalismo en la capital.