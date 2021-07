En 2019, la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra, firmó un contrato con el Sistema Universitario del Eje Cafetero (SUEJE), por más de $20.000 millones, para mejorar la plaza principal de la localidad y la malla vial colindante. El proyecto, que nunca empezó, fue investigado por la Fiscalía, quien constató que se habría vulnerado el principio de planeación, por lo cual , fueron imputados la exalcaldesa Bocanegra y cuatro de sus excolaboradores: José Alberto Jerez, Narda Consuelo Perilla, Rutder Esneider Ladino y Diego Mauricio Arias.

El ente de control estableció que los imputados, “sin aparente justificación”, iniciaron con la entrega de un anticipo del 50 % del valor del contrato, luego de esto, la administración local y el Sistema Universitario liquidaron el contrato sin que las adecuaciones hubiesen terminado.

Además, la Fiscalía logró determinar que para el convenio administrativo No. 255 de 2019 no hubo una licitación pública y se realizó, en apenas 20 días, un proceso interadministrativo que no estaba avalado por la ley. “En las investigaciones se constató que se habría vulnerado el principio de planeación, en el entendido de que no hubo licitación pública y se realizó un proceso interadministrativo, de apenas 20 días, que no estaba avalado por la ley”, señala el comunicado.

De igual forma, los fiscales determinaron que la exalcaldesa y los colaboradores realizaron un proceso indebido en la selección de quien debía ejecutar el contrato, al no hacer la licitación pública ni los estudios correspondientes para determinar la mejor opción, se entregó a una entidad que no cumplía con las condiciones técnicas ni con la experiencia para realizar los trabajos.

“Asimismo, hay indicios de que, supuestamente, hubo un direccionamiento indebido del convenio. Fue adjudicado a una entidad que, al parecer, no tenía la capacidad técnica ni experiencia para ejecutar las obras”, informó la Fiscalía.

Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya, y a los cuatro excolaboradores. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.