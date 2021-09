Buscan a Aura Cristina Aguas, joven de 22 años desaparecida en Bogotá

Un drama está viviendo la familia de Aura Cristina Aguas Vanegas, joven de 22 años que está desaparecida desde la tarde del pasado lunes 19 de abril en Bogotá. La última vez que se supo de ella fue cuando salió de su casa, ubicada en el sector de Zona Franca en la localidad de Fontibón. Su familia pide ayuda para encontrarla.

Su madre, Yanira Vanegas, le contó a El Espectador que Aura Cristina salió sobre las 5:00 p.m. de la casa solo con su celular (el cual está apagado) y no llevó maleta ni ropa. Además, tampoco avisó para dónde iba. “Ella solo me dejó una nota que decía que la perdonara, pero no me dijo nada más”, indicó la progenitora.

De acuerdo con sus familiares, la joven llevaba una chaqueta de cuero negra, un jean azul y unos tenis blancos. También tiene un tatuaje de una bailarina en su brazo derecho, pues es estudiante de danzas. La familia ya avisó a la Policía sobre la desaparición.

Si tiene información sobre el paradero de Aura Cristina Aguas puede comunicarse a los siguientes números: 3015725304 – 3045820427.

Si usted conoce a alguien que se encuentra desaparecido, por favor, envíenos su caso y teléfono de contacto al siguiente correo: reporteundesaparecido@elespectador.com.