Conductor de Ferrari que causó accidente en el que murió un motero, no iba borracho - Clone

Las autoridades de tránsito y judiciales continúan investigando lo que hubo detrás del accidente en La Calera que dejó a un motociclista muerto. La lupa está en el lujoso Ferrari involucrado y su conductor. La hipótesis principal es que una imprudencia ocasionó el grave hecho.

Según los reportes iniciales, todo ocurrió sobre las 10:20 a.m., en la vía a Los patios-Guasca, específicamente en el kilómetro 17+370, en jurisdicción de la vereda Márquez, del municipio de La Calera. La hipótesis del reporte oficial conocido por El Espectador, indica que la motocicleta se desplazaba por la vía Los Patios–Guasca, en sentido hacia Guasca. Cuando el motociclista intentó girar a la izquierda para ingresar a la vía secundaria de la vereda Márquez, fue impactado por el Ferrari amarillo.

El conductor no iba borracho

Las autoridades también confirmaron que, una vez reportado el accidente, al conductor del Ferrari se le realizó la prueba de alcoholemia. “Fue sometido a la prueba de embriaguez en el hospital Divino Salvador de La Calera, la cual arrojó resultado negativo”, descartando que la ingesta de licor hubiera influido en la colisión.

Con estos resultados, el conductor del Ferrari, un vehículo avaluado en COP 1.500 millones podría enfrentar un proceso penal, dependiendo de lo que determine la investigación. Si se confirma que transitaba en sentido contrario, tal y como sugiere la hipótesis del informe, podría no solo recibir sanciones por infracción de tránsito, quedaría expuesto a una posible imputación por homicidio culposo.

¿Quién eran la víctima y el conductor?

El motociclista fue identificado como Jeison Javier Cruz Raigoso, de 30 años, residente en La Calera. Conducía una motocicleta Bajaj de placas ESB-79E, de servicio particular. Las autoridades no entregaron más información sobre su estado posterior al choque.

Sobre el conductor del Ferrari, se supo que se trata de Adolfo Reyes Gómez, un empresario de 64 años, oriundo de Bogotá y conductor del automóvil Ferrari de placas JEX-488. Reyes Gómez se desplazaba por la misma vía en sentido Los Patios–Guasca cuando ocurrió el impacto contra la moto que intentaba ingresar a la vía secundaria.

