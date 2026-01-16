Judicializan a hombre involucrado en un intento de atentado terrorista en Bogotá

Resume e infórmame rápido

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Julián Andrés Ramírez Pérez, señalado de participar en la planeación de un atentado terrorista que pretendía ejecutarse en el centro de la capital del país en junio de 2025. En el hecho están involucrados, además, un menor de edad y una mujer vinculada a la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el ente acusador, Ramírez Pérez habría trasladado, en compañía de una mujer que ya fue judicializada por el caso, una bomba tipo lapa oculta en una maleta hasta una cafetería ubicada en la localidad de Teusaquillo. Una vez allí, el hombre le habría entregado la maleta a un adolescente a quien, además, le dio instrucciones precisas para que instalara el artefacto explosivo en un vehículo que transitaría por esa misma zona de la ciudad.

El atentado estaba planeado para ser ejecutado el día 3 de junio; sin embargo, la investigación de la Fiscalía detalla que el día elegido, el menor de edad encargado de activar la bomba se abstuvo de ubicarla debido a la presencia de la Policía.

"Ramírez Pérez haría parte de una red delincuencial dedicada a los homicidios en la modalidad de sicariato y a la venta de estupefacientes al menudeo, entre otras conductas ilícitas perpetradas en varios sectores de la ciudad", advierte la Fiscalía.

Por lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El señalado no aceptó cargos

Mujer ligada al caso Miguel Uribe también iba a participar en este atentado

En noviembre de 2025, Katherine Andrea Martínez Martínez, también conocida como alias “Gabriela”, fue imputada por la Fiscalía por su presunta participación en la planeación del mismo atentado terrorista, en donde habría actuado en coordinación con Julián Andrés Ramírez. Esta mujer también tendría conexión con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Según la investigación, Martínez habría coordinado la logística del ataque que se iba a realizar en junio de 2025: realizó vigilancias en el sector escogido, recibió la bomba tipo lapa con su detonador, la transportó y posteriormente, en compañía de Julián Andrés Ramírez, se la entregó al adolescente encargado de instalar el artefacto.

Con base en estos elementos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Martínez el delito de terrorismo, cargo que no aceptó. La mujer ya se encontraba privada de la libertad por su presunta participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el occidente de la ciudad.

