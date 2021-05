“De no haber tomado medidas, estaríamos como Guayaquil y Nueva York”: Claudia López

La alcaldesa de la capital del país estuvo presente en la Comisión Primera del Senado para hablar sobre las acciones de la ciudad frente al COVID - 19.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, participó en la sesión virtual de la Comisión primera del Senado de la República, para contar las acciones adelantadas en la capital de la República para la atención de la COVID-19. En la sesión, la alcaldesa aseguró que fue precisamente Bogotá quien “animó” al Gobierno Nacional a decretar la cuarentena.

Según su exposición, desde la llegada del COVID -19, Bogotá ha implementado varias medidas para enfrentar la pandemia. Inicialmente se realizó el Simulacro Vital, que buscaba conocer cómo sería el funcionamiento de la ciudad en caso de tener una cuarentena, pero antes de que se acabara, el Gobierno Nacional anunció un aislamiento preventivo obligatorio, que acaba de alargarse hasta el próximo miércoles 1 de julio.

“Bogota lideró y motivo al país a entrar a una cuarentena que era necesaria. De no haber entrado en esta, la ocupación de las UCI’s estaría desbordada y estaríamos viviendo casos como los de Guayaquil o Nueva York”, señaló la alcaldesa Claudia López en medio de la reunión.

López también aseguró que desde el inicio de la cuarentena se ha conformado un equipo epidemiológico que ayuda en la toma de decisiones para garantizar la atención en salud. “El Gobierno siguió estas decisiones y compartiendo el mismo equipo de asesores decretaron la cuarentena nacional y esto ha salvado vidas en Bogotá y el país, además nos ha permitido ampliar la capacidad hospitalaria”, aseguró en su intervención.

Sin referirse a la polémica por la creación de nuevas UCI y las instalaciones de Corferias, la alcaldesa dijo que es positivo que ese centro no tenga un gran porcentaje de ocupación, pues de ser así, significa que la red hospitalaria de la capital ya hubiese superado sus límites.

“El gran éxito es que no tenemos ni la red hospitalaria, ni las UCI’s copadas, eso no es fracaso. Ahora bien, el señor presidente decidió flexibilizar la cuarentena y no por capricho, sino porque hay un doble desafío contener la curva de contagio y del desempleo. Debido a esto se han disparado los contagios”, dijo la alcaldesa.

Una de las herramientas que le hace falta a la capital son los ventiladores, pues esperaba que el Gobierno Nacional le entregará 1.000, pero al parecer solo llegarán 425 debido a la gran demanda que han tenido estos en el exterior.