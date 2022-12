Kennedy: Denuncian compra de bus por más de $700 millones, alcaldía local responde

Denuncian compra de bus por más de $700 millones en Kennedy, alcaldía local responde. Foto: Cortesía

Ante la Personería y la Contraloría de Bogotá fue radica una queja en contra de la alcaldesa local de Kennedy, Yeimy Carolina Agudelo Hernández, debido a que en 2020 su administración compró un bus eléctrico para el transporte de sus funcionarios. El asunto es que dicho colectivo supera los 700 millones de pesos, según denuncia la concejal del partido Centro Democrático Diana Diago.

“Las alcaldías locales hacen lo que les da la gana, no respetan los recursos de los ciudadanos, hacen compras innecesarias que nadie entiende, como un bus eléctrico de casi 800 millones, que presuntamente no se utiliza como lo plasmaron en el estudio previo”, sentenció la representante anunciando la radicación formal de su querella.

“Lo hago para que investiguen a fondo la compra de este bus, que hoy está en un parqueadero en el fondo de desarrollo local, porque no tienen siquiera dónde cargarlo. Derroche y más derroche en la administración de Claudia López”, sentenció.

¡La improvisación le costó a los ciudadanos más de 700 millones de pesos!



Radiqué queja formal ante la @personeriabta y la @ContraloriaBta en contra de la alcaldesa de @Alcaldiakennedy por la compra de un bus eléctrico que no se utiliza como se proyectó.https://t.co/ZpldTK73Et pic.twitter.com/ZAF6ZsVcoo — Diana Diago (@dianadiago) December 7, 2022

Según Diago, las irregularidades comienzan desde el proceso de la compra. En el estudio técnico, la alcaldía local señaló que existía una necesidad de viajes mensuales para transportar a los funcionarios a sus tareas de campo.

No obstante, desde el momento de la adquisición (que según ella fue el 14 de junio de 2022) y con corte al 11 de octubre, solo se han realizado 46 viajes de los 272 proyectados.

“El problema no es solo por el número de viajes que realizan, sino la falta de planeación que tuvo la alcaldesa de la localidad. ¿Cómo es posible que compren un bus eléctrico y no tengan siquiera dónde cargarlo? Es lamentable que los recursos públicos, que pueden ser invertidos para programas sociales, sean malgastados” afirmó.

De acuerdo con la concejal, el bus tiene que ser trasladado hasta el sector del Salitre para cargarlo porque la alcaldía local de Kennedy no cuenta con punto de carga: “Muy mal que la contratación y órdenes de compra en las alcaldías locales termine en compras que no representan un impacto para la ciudadanía”, concluyó.

La respuesta de la alcaldía de Kennedy

En comunicación con la sección Bogotá de El Espectador, desde la Alcaldía Local de Kennedy respondieron:

“A la fecha, la alcaldía no ha desembolsado el pago al proveedor del bus eléctrico, toda vez que el mismo no ha sido recibido a satisfacción, e incluso este contrato ha sido objeto de revisión por parte de la Contraloría, que no encontró merito suficiente para continuar la indagación”, se lee en la respuesta entregada a este medio, en la cual se menciona además que se ha empleado el automotor para movilizar no solo funcionarios, sino ciudadanía en general como adultos mayores.

Con relación al número de trayectos mencionados por la concejal, contestaron que no se han cumplido las cifras proyectadas debido a que “el proveedor se encuentra realizando los ajustes necesarios para su pleno funcionamiento en el marco de la garantía requerida por el Fondo de Desarrollo Local”.

Como la queja ya fue radicada será decisión tanto de la Personería de Bogotá como de la Contraloría si se abre o no el proceso de investigación.

